Узбеков и таджиков заменят северокорейские гастарбайтеры? Как в 2025 году изменится миграционная сфера

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Мигранты из Средней Азии стали привычным явлением для российских городов

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Российские губернаторы продолжают крестовый поход против трудовых мигрантов. Минтруд сообщил, что на 2025 год в 21 регионе страны сокращается допустимая доля иностранных работников. Объясняют это тем, что нужно поддерживать приоритетное трудоустройство граждан России.

Дополнительные ограничения введены в таких крупных регионах, как Татарстан, Краснодарский и Красноярский края, Свердловская и Челябинская области.

В частности, в Краснодарском крае по ходатайству местных властей вводится ограничение на использование иностранных работников в следующих сферах: сельское и лесное хозяйство, транспортировка и хранение, гостинично-ресторанный бизнес.

В этих отраслях компании не смогут нанимать более 15% иностранных работников от общей штатной численности. Полностью запрещен труд иностранцев в пассажирском автотранспорте.

В Красноярском крае ограничение касается найма трудовых мигрантов в сфере выращивания овощей.

В Калужской области — производства детского питания и диетических продуктов, а также в отельной отрасли.

В Оренбургской области — розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями и деятельностью легкового такси.

По всей стране сохраняется запрет на привлечение трудовых мигрантов для работы в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов. Ранее Центр поддержки общественных и гражданских инициатив (ЦПОГИ) подсчитал, что в 2024 году отдельные ограничения на отраслевую работу мигрантов ввели как минимум 30 губернаторов. Чаще всего мигрантам запрещали работать в такси и сфере розничной торговли.

Насколько сильно в 2025 году в регионах продолжат закручивать миграционные гаечки? И кто вообще тогда работать будет? Эти вопросы MSK1.RU адресовал экспертам.

Необходимо Министерство по делам национальностей и миграции

— Правительство РФ утвердило квоту на 2025 год для иностранных работников на 234,9 тысячи разрешений. Подавляющее большинство (почти 220 тысяч) — это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов, — говорит юрист Александр Митрюк, эксперт комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты РФ. — При этом квота не означает автоматического разрешения на въезд иностранного работника. В прошлом году уровень исполнения квоты из визовых стран составил 63%.

В целом всё, что сегодня происходит в миграционной политике, — это запрос гражданского общества и политическая воля руководства страны по наведению порядка. Все изменения и ужесточения законодательства в миграционной сфере, по моему мнению, практически приравняются к реформе.

Так что нужно сделать так, чтобы за миграционные вопросы отвечал один государственный орган. А то на практике получается, что за это отвечают многочисленные ведомства, и в конце спросить не с кого. Я полностью и всесторонне поддерживаю идею о создании Министерства по делам национальностей и миграции.

В 2025 году в Россию массово поедут мигранты из КНДР и Африки

— Да, в 2024 году трудовая миграция сыграла ключевую роль в восполнении кадрового дефицита, особенно в строительстве, сельском хозяйстве и логистике. Но одной из проблем была неравномерность распределения мигрантов по регионам и отраслям, — говорит основатель и генеральный директор юридической компании «Группа-А» Георгий Габолаев. — Москва и Санкт-Петербург активно привлекали мигрантов, но сталкивались с перенасыщением рынка неквалифицированной рабочей силы. А вот Дальний Восток и регионы Сибири продолжали испытывать острую нехватку трудовых ресурсов, несмотря на программы по привлечению работников.

Думаю, в будущем году мы увидим новые направления трудовой миграции, помимо стран Центральной Азии и других стран СНГ. В частности, источником мигрантов может стать Африка. Молодежь из стран Субсахарской Африки (Нигерия, Гана, Камерун, Сенегал) может быть заинтересована в поиске работы или образования в России, хотя таких мигрантов пока не очень много.

Еще один источник — Северная Корея. Она в последние годы и так уже активно поставляет дешевую рабочую силу в Россию для работы в строительстве, АПК, лесозаготовках. Правда, есть проблемы: мигрантов строго контролируют власти КНДР, что ограничивает их мобильность.

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Борьба с мигрантами Гастарбайтеры Ужесточение мер Миграционная политика Миграционная реформа Бывшие соотечественники
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