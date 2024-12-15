Назад в СССР? В Госдуме предложили вернуть талоны на еду

В России могут вернуть талоны на еду. Эту идею поддержали в Госдуме, сообщает издание «Абзац» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.
Первым новость о введении продуктовых карт анонсировал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Меру поддержки планируют реализовать в регионе в 2025 году для социально незащищенных граждан — в первую очередь для пенсионеров. После ознакомления с планами властей Калининградской области Анатолий Аксаков заявил, что эту практику можно распространить на всю Россию.
— Государство могло бы субсидировать такую социальную помощь регионам и поставщикам продуктов питания. Подобная практика была бы полезна для поддержания социально незащищенных категорий населения. Такая инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни.
Это добавит спокойствия, уверенности многодетным семьям, они будут увереннее себя чувствовать в условиях, когда цены довольно существенно растут на рынке. Главное, чтобы не было злоупотреблений, а то ушлые люди начнут сразу показывать, что их доход ниже МРОТ, такое бывает. Нередко хитромудрые люди различные льготы направляют на свои интересы, хотя имеют необходимое обеспечение, — передает слова Аксакова «Абзац».
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