Для ярославцев установили предельные тарифы на электроэнергию на 2025 год. Сколько будем платить

В Ярославской области ожидается повышение платы за свет Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Федеральная антимонопольная служба выпустила проект приказа, в котором установлены предельные размеры тарифов на электроэнергию для регионов России на 2025 год. В том числе есть информация по Ярославской области.

Согласно документу, цены на электроэнергию для жителей планируют повысить с 1 июля. В Ярославской области они могут достигнуть 5,56–5,57 рубля за кВт·ч в месяц (это цифры минимального и максимального, предельного тарифа). Для сравнения: сейчас предельный тариф в регионе — 4,95 рубля. Такую цену платят городские жители с газовыми плитами. Для городских жителей с электроплитами и сельских жителей установлены более низкие цены за свет — 3,47 рубля за кВт·ч.

Правда, есть одно но. С 2024 года в Ярославской области, как и во многих других регионах, были введены дифференцированные тарифы в зависимости от объема израсходованной электроэнергии. Самый минимальный их них — до 5000 кВт·ч в месяц. Именно для этого диапазона и устанавливаются предельные тарифы. В случае превышения минимальной нормы расходования электроэнергии цены будут еще выше.

— В большинстве регионов рост энерготарифов для населения в 2025 году будет незначителен. Но если рассмотреть совокупность затрат в целом на ЖКХ, то можно наблюдать значительное снижение свободных средств у населения, — прокомментировал MSK1.RU профессор кафедры отраслевых рынков Финансового университета при Правительстве РФ Иван Петров.

Сейчас приказ ФАС проходит независимую антикоррупционную экспертизу и после этого будет готов к официальной публикации. Затем свои окончательные цифры по тарифам определят регионы.

Кстати, самый высокий тариф на свет в приказе установлен для Чукотского автономного округа — 11,36 рубля за кВт·ч, а минимальный — для Донецкой Народной Республики: 1,5 рубля за кВт·ч.