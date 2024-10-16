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Экономика Для ярославцев установили предельные тарифы на электроэнергию на 2025 год. Сколько будем платить

Для ярославцев установили предельные тарифы на электроэнергию на 2025 год. Сколько будем платить

ФАС опубликовала проект соответствующего приказа

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1 комментарий

В Ярославской области ожидается повышение платы за свет

Федеральная антимонопольная служба выпустила проект приказа, в котором установлены предельные размеры тарифов на электроэнергию для регионов России на 2025 год. В том числе есть информация по Ярославской области.

Согласно документу, цены на электроэнергию для жителей планируют повысить с 1 июля. В Ярославской области они могут достигнуть 5,56–5,57 рубля за кВт·ч в месяц (это цифры минимального и максимального, предельного тарифа). Для сравнения: сейчас предельный тариф в регионе — 4,95 рубля. Такую цену платят городские жители с газовыми плитами. Для городских жителей с электроплитами и сельских жителей установлены более низкие цены за свет — 3,47 рубля за кВт·ч.

Правда, есть одно но. С 2024 года в Ярославской области, как и во многих других регионах, были введены дифференцированные тарифы в зависимости от объема израсходованной электроэнергии. Самый минимальный их них — до 5000 кВт·ч в месяц. Именно для этого диапазона и устанавливаются предельные тарифы. В случае превышения минимальной нормы расходования электроэнергии цены будут еще выше.

— В большинстве регионов рост энерготарифов для населения в 2025 году будет незначителен. Но если рассмотреть совокупность затрат в целом на ЖКХ, то можно наблюдать значительное снижение свободных средств у населения, — прокомментировал MSK1.RU профессор кафедры отраслевых рынков Финансового университета при Правительстве РФ Иван Петров.

Сейчас приказ ФАС проходит независимую антикоррупционную экспертизу и после этого будет готов к официальной публикации. Затем свои окончательные цифры по тарифам определят регионы.

Кстати, самый высокий тариф на свет в приказе установлен для Чукотского автономного округа — 11,36 рубля за кВт·ч, а минимальный — для Донецкой Народной Республики: 1,5 рубля за кВт·ч.

Напомним, в Ярославской области в 2025 году на 7,42% повысят предельный тариф на техосмотр автомобилей.

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Комментарии
1
Гость
10 минут
А КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ, ЧТО ПЛАТА ВОЗРАСТЁТ , ЕСЛИ БЫ ПОНИЗИЛАСЬ ДО 1 РУБЛЯ ВОТ ВСЕ УДИВИЛИСЬ БЫ
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