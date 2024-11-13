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Экономика Меньше ярославцев будут платить за свет по выгодным тарифам

Меньше ярославцев будут платить за свет по выгодным тарифам

Причина — изменение законодательства

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11 комментариев

В России утвердили новые диапазоны тарифов

В Ярославской области может сократиться количество жителей, которые платят за свет по минимальным тарифам. Это связано с установлением на федеральном уровне максимальных значений диапазонов потребления электроэнергии.

Введены три уровня тарифов

Напомним, с 1 июля 2024 года в Ярославской области ввели разные уровни тарифов на электричество для населения в зависимости от объема расходования.

Для тех, кто тратит электроэнергии в пределах 5000 кВт в месяц (так называемый первый диапазон), утверждены минимальные цены: 4,95 рубля за кВт·ч для городских жителей с газовыми плитами и 3,47 рубля за кВт·ч для сельских жителей и горожан с электроплитами.

Если расход электроэнергии в месяц больше, то и тарифы увеличиваются:

  • от 5001 до 12 000 кВт (второй диапазон): 6,19 рубля за кВт·ч для городских жителей с газовыми плитами и 4,33 рубля за кВт·ч для сельских жителей и городских жителей с электроплитами;

  • свыше 12 001 кВт (третий диапазон): 10,39 рубля за кВт·ч для городских жителей с газовыми плитами и 7,27 рубля за кВт·ч для сельских жителей и городских жителей с электроплитами.

— Для понимания: 5000 кВт·ч — это месячный объем потребления пятиэтажного многоквартирного дома, до 12 000 кВт·ч — девятиэтажного дома, а объем свыше уже сопоставим с большим коттеджным поселком или промышленной площадкой. При этом в Ярославской области есть частные домовладения, которые показывают и 59 000 кВт·ч в месяц. Для 99,9% населения введение данных диапазонов не повлияет на порядок расчета. Во второй и третий диапазон попадут не более 350 домовладений, — поясняли в прошлом году порталу 76.RU в областном правительстве.

Что изменится

1 ноября 2024 года вышло постановление правительства РФ, в котором установлены новые максимальные значения диапазонов. Они должны начать действовать уже с 1 января 2025 года. И они меньше, чем те, что приняты сейчас в Ярославской области. Превысить их регионы не могут.

В результате получится, что по минимальным тарифам платить за свет смогут только те, кто потратил до 3900 кВт∙ч в месяц. Граница второго диапазона — от 3901 до 6000 кВт∙ч в месяц, третьего — свыше 6000 кВт∙ч в месяц.

Конкретные тарифы для каждого диапазона на 2025 год пока не приняты. Правительство Ярославской области намерено сделать это до 1 декабря 2024 года. Как и раньше, для первого диапазона они будут самыми минимальными (максимально допустимые цифры для этого диапазона прописали на федеральном уровне).

— Данное пороговое значение защищает граждан от излишней тарифной нагрузки при обычном бытовом потреблении, — пояснили в Министерстве тарифного регулирования Ярославской области.

Предполагается, что тарифы во втором диапазоне должны будут полностью покрыть расходы поставщика электрической энергии. Тариф третьего диапазона будет самым высоким и равен тому, что платят коммерческие организации.

— Данная мера направлена, с одной стороны, на снижение размера субсидирования населения со стороны прочих потребителей, в том числе предприятий в регионах, поскольку население оплачивает услугу по сниженному льготному тарифу, а с другой, призвана защитить электроснабжающую компанию от предоставления энергии по льготным тарифам для небытовых нужд, к которым относится коммерческое потребление и майнинг, — отметили в Министерстве тарифного регулирования Ярославской области.

Регионы вправе установить границы диапазонов еще ниже, чем утвержденные на федеральном уровне. Но, как рассказали порталу 76.RU в Министерстве тарифного регулирования, в нашей области планируют принять границы диапазонов на уровне максимально возможных величин, чтобы больше жителей имели возможность платить за электричество по льготным тарифам.

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Комментарии
12
Гость
1 час
всё для вас дорогие мои. (папа). Кушайте на здоровье.
Гость
1 час
СПАСИБО, БЛАГОДЕТЕЛИ
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