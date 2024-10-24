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Экономика Власти решили, как потратить деньги: на что пойдет бюджет России в 2025 году

Власти решили, как потратить деньги: на что пойдет бюджет России в 2025 году

Госдума утвердила законопроект о нем в первом чтении

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9 комментариев

Обычно работа над бюджетом завершается в ноябре

Госдума в первом чтении утвердила проект бюджета на 2025 год и плановый период двух следующих лет. Согласно проекту бюджета, его доходы вырастут с 36,1 трлн рублей в 2024 году до 40,29 трлн в 2025-м. Расходы составят 41,47 трлн рублей. Верхний предел внутреннего долга на 1 января 2026 года установлен в сумме 29,39 трлн рублей, внешнего долга — 55,5 млрд евро.

Дефицит бюджета в 2025 году составит 1,17 трлн рублей

Как сообщали ранее в правительстве, проект бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он предусматривает, что в ближайшую трехлетку экономическая динамика будет на уровне в 2,5–2,8% ВВП. Прогноз также предполагает, что в 2025 году инфляция приблизится к цели и составит 4,5%, а реальные зарплаты вырастут на 7%.

Традиционно самый большой кусок бюджета планируют отдать Минфину — 11,85 трлн рублей. В задачи министерства входит развитие экономики и управление финансами страны, так что ему всегда достается самая крупная сумма. Эти деньги Минфин в дальнейшем перераспределяет на разные нужды, например в эту часть бюджета заложены взносы в резервные фонды или субсидии организациям, получающим господдержку.

Минтруд в 2025 году получит из бюджета 505 млрд рублей, Минздрав — 758 млрд, Минпросвещения — 452 млрд, Министерство строительства и ЖКХ — 388 млрд. На нужды Минобороны в бюджет заложено 3,23 трлн рублей, на МВД — 1,56 трлн, на МЧС — 288 млрд.

Как ранее сообщали в правительстве, приоритетной задачей остается реализация нацпроектов. Сейчас их всего 19, пять из них — новые: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных», «Продолжительная и активная жизнь». За три года на них планируют потратить 18 трлн рублей.

Пока документ принят только в первом чтении, планируется, что к следующему будут подготовлены поправки. Итоговые суммы могут измениться. Например, в 2024 году Минфину изначально планировали дать 11,17 трлн рублей, но в итоге уменьшили сумму до 10,86 трлн.

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Комментарии
9
Гость
48 минут
Платите налоги, куда их потратить решат без нас
Гость
6 минут
Бюджет пойдёт на три буквы - СВО.
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