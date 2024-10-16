Крупные банки взвинтили первоначальные платежи по льготной ипотеке. Теперь квартиру совсем не купить?

С такими ставками и размером первоначального взноса мимо банков хочется проходить с закрытыми глазами Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











Покупка квартиры стала для многих россиян несбыточной мечтой. Виной всему резко выросшие ставки по ипотеке. Не сильно спасают ситуацию и оставшиеся льготные программы для семей с детьми и айтишников.

На этой неделе Альфа-Банк вслед за ВТБ заявил о повышении размера первоначального взноса (ПВ) по льготным программам сразу до 50%. В то же время в «Сбере» и УБРиРе, например, и вовсе приостановлен прием заявок на эти виды ипотеки, потому что выделенные лимиты уже исчерпали себя.

Наши коллеги из E1.RU поговорили с экспертами о том, к чему приведет увеличение размера ПВ по льготным ипотекам, а также чем грозит для покупателей отмена предельной стоимости кредита по ипотеке.

Без кругленькой суммы денег льготную ипотеку сейчас взять практически невозможно Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

«Люди остались ни с чем»

Как отмечает Екатерина Торопова, директор агентства недвижимости «Метражи» (Екатеринбург), резкое повышение ПВ коснулось не только тех, кто только собирался подавать заявку на ипотеку, но и тех, кто уже получил одобрение.

— То, что по семейной ипотеке подняли первоначальный взнос до 50%, — это печально. Еще более печально, что это повышение было внезапным. Наши клиенты, которым была одобрена семейная ипотека и которые уже подбирали себе жилье, вдруг оказались ни с чем , — рассказала Екатерина Торопова.

Очевидно, что банки вынуждены вводить такие меры из-за дефицита лимитов и ужесточения кредитно-денежной политики ЦБ, но в результате программа теряет свой смысл. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости «Метражи»

— Основная задача семейной ипотеки — поддержать молодые семьи с детьми, дать им низкую ставку на покупку жилья. Но где молодым семьям сейчас взять первоначальный взнос в 50%, то есть несколько миллионов? Вопрос риторический. Очень надеюсь, что повышение ПВ временное, пока не закончится чехарда с перераспределением лимитов по программе, — подчеркивает эксперт.

Ситуацию для E1.RU также прокомментировал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

— После перераспределения лимитов по семейной и IT-ипотеке у некоторых банков оказалось больше средств на эти операции, у некоторых — меньше. В число последних попали Альфа и ВТБ, поэтому, чтобы сохранить возможность выдавать хотя бы какие-то льготные кредиты, они приняли решение повысить первоначальный взнос, чтобы «растянуть» оставшиеся суммы , — отмечает Алексей Попов.

Следствием этого станет перераспределение спроса между банками, а также общее снижение числа сделок, так как 50% первый взнос — это уже не совсем та ипотека, к которой все привыкли. Алексей Попов руководитель «Циан.Аналитики»

По его словам, дальнейшее развитие событий зависит от того, что будет с финансированием льготных программ после исчерпания лимитов в ноябре.

— Пока что у заемщиков есть альтернатива в виде банков, где требования к первоначальному взносу ниже, — добавляет руководитель «Циан.Аналитики».

«Стоимость кредита останется запредельной»

На этой неделе Центробанк отменил до 31 марта 2025 года ограничение предельной стоимости кредита (ПСК) по ипотеке.

Что такое ПСК? Узнать Предельная стоимость кредита — максимальная сумма, которую заемщик должен вернуть банку за время пользования ипотекой. В нее входят проценты, базовый долг, страхование и другие дополнительные расходы. При регулировании размера ПСК Центробанк каждый квартал рассчитывал показатель и публиковал на сайте. Расчет происходил по такой формуле: предельное значение не может превышать 292% годовых, или среднерыночное значение ПСК, увеличенное на 1/3. Сейчас никаких лимитов нет.

Алексей Попов считает, что новшество не должно сказаться на тех, кто собирается оформлять ипотеку.

— Центробанк внес необходимые уточнения в нормативно-правовую базу, чтобы цены и ставки именно из-за требований к ПСК не подросли, — отмечает эксперт.

По стандартным ипотечным программам ПВ зачастую ниже, но зато ставка как минимум в три раза выше Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Другой же эксперт, Екатерина Торопова, согласна с конечным выводом: люди ничего не заметят, но не потому, что ставки не вырастут, а потому, что ипотека и так стала недосягаемой.

— Тут есть как плюсы, так и минусы. Кто в теме, тот знает, что крупные банки недавно опять ввели комиссии для застройщиков, а эти комиссии, разумеется, всегда включаются в цену недвижимости, то есть оплатит их в конечном счете покупатель . После решения ЦБ о том, чтобы снять ограничения по предельной стоимости кредита, банки эти комиссии отменили. Соответственно, необходимости в дополнительном искусственном завышении стоимости жилья сейчас нет, — отмечает Екатерина Торопова.

Другое дело, что ставки на этом фоне полезут вверх, и стоимость кредита для среднестатистического покупателя всё равно останется запредельной. Поэтому большинство людей никаких изменений на рынке просто не заметят. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости «Метражи»