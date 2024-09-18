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Экономика «Лимит на семейную ипотеку закончился»: банки массово перестали выдавать кредиты на льготных условиях

«Лимит на семейную ипотеку закончился»: банки массово перестали выдавать кредиты на льготных условиях

Сбер откладывает сделки на покупку жилья

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Сбер приостановил выдачу льготной ипотеки

«Сбербанк» временно прекратил выдачу новых ипотечных кредитов по льготной семейной программе из-за того, что лимит был исчерпан. Однако такая ситуация наблюдается не только там. Часть банков аналогично приостановила выдачу, другие — уже близки к этому, так как тоже почти полностью использовали выделенную квоту на выдачу льготных заемов.

— Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим её, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита, — такое сообщение появляется на сайте «Домклик» при попытке подать заявку на семейную ипотеку.

Такое сообщение появляется при попытке подать заявку на семейную ипотеку

Семейная ипотека — это специальная программа, разработанная для российских семей, в которых есть дети. Благодаря ей, семьи могут воспользоваться льготным ипотечным кредитом по сниженной ставке. Программа была запущена в 2018 году, а 10 июля 2024 года ее продлили до 2030 года.

Однако, как утверждает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, помимо «Сбербанка» приостановили выдачу семейной ипотеки еще девять кредитных организаций.

— За последнее время 9 банков приостановили выдачу семейной ипотеки, часть вообще заморозили оформление любых жилищных кредитов. Из 25 крупных банков у 4 лимит по семейной ипотеке выбран более чем на 90%, у шести в диапазоне от 80% до 90%, еще у восьми — от 70% до 80%, — рассказала она Городским порталам.

По данным «ДОМ.РФ» на 12 сентября, общий лимит по ипотеке с гос. поддержкой, составляющий 5,9 трлн рублей, был выдан российскими банками на 91,8%. Больше всего лимит исчерпан у «Сберабанка» — на 96,9% и «Альфа-банка» — на 98,4%. В топ-5 также входят ВТБ, Промсвязьбанк и банк ДОМ.РФ.

Это связано с тем, что спрос на льготную программу для семей с детьми заметно вырос во втором квартале 2024 года. Аналитики «ДОМ.РФ», что в этот период было выдано 138 тыс. кредитов, и прирост составил 102% к первому кварталу того же года.

— Выдача ипотеки с господдержкой выросла в два раза по сравнению с I кв. 2024 г. и составила 273 тыс. кредитов на 1,5 трлн руб., — указано на сайте.

Спрос на ипотеку с гос. поддержкой заметно вырос во втором квартале 2024 года

Все это ведет к тому, что взять ипотеку с гос. поддержкой в скором времени будет крайне сложно, если вообще возможно. Дмитрий Щегельский — президент Национальной палаты недвижимости, гендиректор агентства недвижимости «Бенуа» — уверен, что в ближайшие недели банки исчерпают лимиты на выдачу.

— Делюсь информацией полученной мною от менеджера одного из банков. Лимиты по «семейной ипотеке» будут исчерпаны уже в октябре 2024 года. Бюджет сверстан, деньги на льготные программы выделены и ждать пополнение этих лимитов в 2024 году не стоит. Отсюда следует, что рынок новостроек в 4 квартале 2024 года ждёт ещё большее падение продаж. Сидим, наблюдаем, — написал он в своем Telegram-канале.

Татьяна Решетова дает более оптимистичные прогнозы.

— При сохранении нынешнего уровня выдач, таких лимитов хватит максимум до конца текущего года, о повышении финансирования программы или перераспределении лимитов пока новостей не было. При этом сейчас рынок первичного жилья в части ипотечного кредитования, после завершения 1 июля этого года самой массовой ипотеки с господдержкой, очень зависим от семейной ипотеки, по ней приобретается более 70% квартир в новостройках, — отметила она.

В июле 2024 года было принято решение о продлении семейной ипотеки еще на шесть лет. Это означает, что семьи, в которых воспитывается один ребенок или более, смогут воспользоваться льготным кредитом по ставке 6%. Здесь рассказали о новых условиях для ее одобрения.

ПО ТЕМЕ
Семейная ипотека Льготная ипотека Ипотека Сбербанк ДомКлик Этажи Господдержка
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