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«Почему не введен режим ЧС»: ярославцы требуют ответов после «нефтяных дождей»

Жители региона не знают, как быть с урожаем

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Черные капли покрыли растения в деревне Горки Некоузского района | Источник: Читатель 76.RU Черные капли покрыли растения в деревне Горки Некоузского района | Источник: Читатель 76.RU

Черные капли покрыли растения в деревне Горки Некоузского района

Источник:

Читатель 76.RU

После «нефтяных дождей», выпавших в Ярославской области 14 июня, жители встревожены судьбой урожаев. В зону поражения попали Заволжский район Рыбинска, а также деревни и СНТ в Рыбинском, Мышкинском, Брейтовском и Некоузском округах.

Черная пленка покрыла автомобили, теплицы, листья растений на грядках. Почерневшая вода скопилась везде, где могла. Главы Рыбинского и Некоузского округов сообщили о начатых проверках.

«По результатам мониторинга территории д. Волково и прилежащей береговой линии реки Волготня проведено выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Рыбинского муниципального округа при участии заместителя председателя Правительства Ярославской области. Определены задачи и виды неотложных работ, организован забор воды, воздуха, почвы. ГБУ „ПСС ЯО“ приступила к установке загрождающих боновых препятствий», — прокомментировали в администрации Рыбинского округа по деревне, откуда шло много жалоб.

Однако у жителей остается немало вопросов, касающихся безопасности.

«Вы лучше скажите, можно ли есть урожай, обработанный мазутом», — написала в комментариях на странице главы Некоузского округа Григория Петрова местная жительница Марина Коткова.

В Ярославской области прошел «мазутный дождь»

Источник:

читатели 76.RU

Похожие опасения высказала и Людмила Румянцева. По ее словам, людей интересуют не только причины произошедшего, но и возможные последствия для здоровья.

«Есть ли уже первые результаты мониторинга или когда они могут появиться? Что говорят специалисты об употреблении в пищу продукции растениеводства? Зелень, наверное, есть нельзя. А ягоды? Пригодна ли трава для заготовки сена?» — обратилась она к главе округа.

Следы мазута остались на уличной плитке частного дома в деревне Ивановское Рыбинского округа | Источник: читательница 76.RU ЛюбовьСледы мазута остались на уличной плитке частного дома в деревне Ивановское Рыбинского округа | Источник: читательница 76.RU Любовь
Местные жители не знают, что с этим делать | Источник: читательница 76.RU ЛюбовьМестные жители не знают, что с этим делать | Источник: читательница 76.RU Любовь

Еще один вопрос, который волнует жителей пострадавших территорий, — что делать с огородами, садами и почвой после выпадения осадков с примесью нефтепродуктов. Читательница 76.RU Любовь, проживающая недалеко от Рыбинского водохранилища, поделилась, что до сих пор не может найти официальных рекомендаций для дачников и владельцев частных домов.

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«Подскажите, куда обращаться? Интересует вопрос и разъяснения Роспотребнадзора: что делать с посадками и почвой на приусадебном участке после черного дождя? Почему не введены никакие меры и режимы ЧС?» — спрашивает женщина.

На отсутствие рекомендаций обратил внимание и читатель 76.RU под ником Dezorganizator.

«А где инструкция для садоводов и огородников, как быть после таких осадков? Мягко говоря, явление редкое…» — написал он.

В Мышкинском округе также пошел «мазутный дождь» | Источник: читатель 76.RUВ Мышкинском округе также пошел «мазутный дождь» | Источник: читатель 76.RU
Черные следы покрыли всё вокруг | Источник: читатель 76.RU Черные следы покрыли всё вокруг | Источник: читатель 76.RU
Образовались черные лужи | Источник: читатель 76.RUОбразовались черные лужи | Источник: читатель 76.RU

Не меньше жителей волнует и масштаб загрязнения. Люди пытаются понять, насколько обширной оказалась территория, накрытая «нефтяным дождем».

«Есть ли понимание, насколько далеко разлетелись осадки? Карта загрязнений?» — написала Анастасия Васильева на странице в официальном канале администрации Рыбинского округа.

Мы наносим на карту названия населенных пунктов, из которых поступили подтвержденные сообщения о черных осадках

Источник:

Yandex / map

В онлайн-трансляции публикуем последствия «нефтяного дождя» в Ярославской области.

Если вы обнаружили черные осадки, сообщите в редакцию, указав дату и место

Звоните8-905-645-9232
Мы в соцсетях

Редакция 76.RU обратилась с этими вопросами к ученым института внутренних вод РАН. Ответ опубликуем

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корреспондент
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Комментарии
12
Гость
40 минут
Не плохо бы чтобы губернатор выступил с разъяснением ситуации. Чего затихарился. Или только на хокеях пиарится?
Гость
1 час
Решить проблему можно полной блокировкой Интернета. Это предотвратит распространение информации. И проблема будет решена. Как во времена СССР.
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