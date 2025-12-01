НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Подробности «Это идентичность»: власти рассказали, каким будет новый маршрут «Медвежья тропа» в Ярославской области

«Это идентичность»: власти рассказали, каким будет новый маршрут «Медвежья тропа» в Ярославской области

На улицах Ростова Великого появятся не только следы лап, но и олени

164
Какой будет «Медвежья тропа» в Ростове Великом | Источник: правительство Ярославской области, Кирилл Поверинов / 76.RUКакой будет «Медвежья тропа» в Ростове Великом | Источник: правительство Ярославской области, Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой будет «Медвежья тропа» в Ростове Великом

Источник:

правительство Ярославской области, Кирилл Поверинов / 76.RU

В правительстве Ярославской области рассказали, каким будет новый туристический маршрут «Медвежья тропа» в Ростове Великом. Ранее стало известно, что он объединит главные городские достопримечательности. Планируется, что протяженность тропы составит больше километра.

После того как пост о создании «Медвежьей тропы» в Ростове появился в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева, жители региона стали задавать вопрос: почему на оттисках, которые установят на улицах города, появятся именно медвежьи лапы, ведь местный символ, красующийся на гербе — олень.

«Ростов Великий старше Ярославля, у него есть герб — олень! Почему медведь?», — написала Алёна.

«А как же олень?», — поинтересовался Виталий Германов.

«Олень с герба ростовской земли интереснее», — заметила Анна Карамышева.

В правительстве Ярославской области рассказали, что олень, все же, появится на улицах города. Вместе с медвежьими лапами.

«Следы медвежьей лапы — это навигация по маршруту. Они являются общим брендом для всей Ярославской области, помогая туристам узнавать и доверять единому стандарту качества во всех городах. Таблички с изображением оленя — это идентичность. Они будут установлены возле каждой ключевой достопримечательности Ростова Великого и расскажут именно о местной, ростовской истории», — уточнили власти.

По задумке медведь, как символ региона, должен привлечь внимание и создать удобный, узнаваемый маршрут для туристов в Ярославской области. Олень, в свою очередь, подчеркнет уникальность Ростова Великого внутри маршрута.

«Таким образом, оба символа работают в паре», — рассказали в региональном правительстве.

Что такое «Медвежья тропа»

Туристический маршрут «Медвежья тропа» появился в Ярославле летом 2023 года. Он представляет собой 500 оттисков медвежьих лап, которые ведут от музея-заповедника до ротонды на Волжской набережной. Туристы, следуя по маршруту, который символизирует город и составляет около шести километров, смогут ознакомиться с основными достопримечательностями столицы Золотого кольца. Инициатива была разработана правительством области и администрацией Ярославля совместно с компанией «Ярославский бройлер».

«Медвежья тропа» появится и в других городах региона.

ПО ТЕМЕ
Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
1 минута
Власть витает в облаках, вместо решения насущных проблем и задач. Медвежья тропа, лисья нора, бобровый домик.... что еще придумают?
Гость
1 минута
Пусть будет олень, но с медвежьими лапами, типа мутант.
