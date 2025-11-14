НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Экология В Ярославской области ввели ограничения на рыбалку

В Ярославской области ввели ограничения на рыбалку

Они будут действовать на Плещеевом озере Переславля-Залесского

758
В Ярославской области временно запретили рыбалку на Плещеевом озере | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области временно запретили рыбалку на Плещеевом озере | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области временно запретили рыбалку на Плещеевом озере

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

На Плещеевом озере Переславля-Залесского Ярославской области запретили рыбалку. Ограничения будут действовать с 20 ноября по 24 декабря 2025 года. Как сообщили в пресс-службе национального парка «Плещеево озеро», решение связано с началом нереста ряпушки. Запрет призван способствовать восстановлению рыбных запасов.

«Просим с пониманием отнестись к введенному ограничению и неукоснительно соблюдать установленный режим природоохранных мероприятий», — отметили в пресс-службе нацпарка.

Ограничение распространяется на всю акваторию озера.

Ранее на озере уже ввели и другие ограничения. С 17 ноября 2025 года действует региональный запрет на выход маломерных судов на воду в период закрытой навигации, включая Плещеево озеро. За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 3000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 10 000 до 30 000 рублей.

Напомним, что в октябре 2025 года в Плещеевом озере обнаружили моющие средства. В пробах воды выявили фосфаты.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
На халяву Хосудареву рыбу холопы ловят и едят без оплаты акцизов и сборов совсем обнаглели
