Экология В Плещеевом озере Ярославской области нашли моющие средства

В Плещеевом озере Ярославской области нашли моющие средства

Рассказываем об итогах проверки

Специалисты проверили качество воды Плещеева озера | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСпециалисты проверили качество воды Плещеева озера | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Специалисты проверили качество воды Плещеева озера

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Переславле-Залесском Ярославской области специалисты национального парка «Плещеево озеро» выявили превышение содержания фосфатов в воде. Это может указывать на попадание в озеро бытовых стоков с остатками моющих средств.

22 октября 2025 года сотрудники научного отдела и отдела охраны территории национального парка провели плановый выезд в районе улицы Левой Набережной после сообщения от администрации Переславля-Залесского о «воде маслянистого характера» с неприятным запахом.

Анализы проб, проведенные в экоаналитической лаборатории парка, показали, что нефтепродуктов в воде не обнаружено. Однако специалисты зафиксировали превышение уровня фосфатов.

«Вместе с тем обнаружено превышение по фосфатам, что может говорить о поступлении в дренажную канаву бытовых стоков с остатками моющих средств», — сообщили в пресс-службе национального парка.

Там также добавили, что обнаруженные показатели указывают на возможное поступление в дренажную канаву бытовых стоков.

«Благодарим неравнодушных жителей муниципального округа за внимательное отношение к вопросам экологического благополучия и напоминаем, что о любых фиксируемых фактах нарушения действующего законодательства необходимо своевременно сообщать в контролирующие органы!»

Напомним, в селе Нагорье Переславского района ранее построили очистные по проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Во время строительства было заведено административное дело в отношении и. о. министра ЖКХ Ярославской области из-за ненадлежащего исполнения условий предоставления субсидии в 2024 году для строительства очистных сооружений в Ростове и селе Нагорье Переславского района. В результате регион был вынужден вернуть в федеральный бюджет более 149 миллионов рублей. По итогам претензионной работы подрядчики должны будут возместить эту сумму областному бюджету.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Плещеево озеро Нацпарк
Комментарии
Гость
2 часа
Программа по очищению водоёмов России.
Гость
1 час
Все водоёмы загажены в области.
