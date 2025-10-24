В Плещеевом озере Ярославской области нашли моющие средства

Специалисты проверили качество воды Плещеева озера Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Переславле-Залесском Ярославской области специалисты национального парка «Плещеево озеро» выявили превышение содержания фосфатов в воде. Это может указывать на попадание в озеро бытовых стоков с остатками моющих средств.

22 октября 2025 года сотрудники научного отдела и отдела охраны территории национального парка провели плановый выезд в районе улицы Левой Набережной после сообщения от администрации Переславля-Залесского о «воде маслянистого характера» с неприятным запахом.

Анализы проб, проведенные в экоаналитической лаборатории парка, показали, что нефтепродуктов в воде не обнаружено. Однако специалисты зафиксировали превышение уровня фосфатов.

«Вместе с тем обнаружено превышение по фосфатам, что может говорить о поступлении в дренажную канаву бытовых стоков с остатками моющих средств», — сообщили в пресс-службе национального парка.

Там также добавили, что обнаруженные показатели указывают на возможное поступление в дренажную канаву бытовых стоков.

«Благодарим неравнодушных жителей муниципального округа за внимательное отношение к вопросам экологического благополучия и напоминаем, что о любых фиксируемых фактах нарушения действующего законодательства необходимо своевременно сообщать в контролирующие органы!»