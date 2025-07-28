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Экология Обмеление Волги «Самый низкий показатель за историю»: эксперты рассказали, как обмеление Волги отразилось на работе ГЭС

«Самый низкий показатель за историю»: эксперты рассказали, как обмеление Волги отразилось на работе ГЭС

В филиале «РусГидро» поделились прогнозом на работу в третьем квартале

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1 комментарий
В РусГидро рассказали, как повлияло обмеление Волги на работу ГЭС | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ РусГидро рассказали, как повлияло обмеление Волги на работу ГЭС | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В РусГидро рассказали, как повлияло обмеление Волги на работу ГЭС

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Гидроэнергетики рассказали, как весеннее обмеление Волги отразилось на работе ГЭС в Ярославской области. По данным пресс-службы филиала ПАО «РусГидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС», в первом квартале выработка составила 588 миллионов Киловатт-час, а во втором — 288 Киловатт-час.

«Производственные показатели предприятия ниже среднемноголетних значений за второй квартал 2025 на 15%, за полугодие — на 9%. Причиной стал низкий приток воды в водохранилища Верхней Волги: его объем в Рыбинское водохранилище за период половодья составил 4,9 км3, это самый низкий показатель за всю историю инструментальных наблюдений», — рассказали в пресс-службе филиала «РусГидро» 28 июля.

На такие показатели повлияло весеннее обмеление Волги. Как отметили гидроэнергетики, к снижению воды привела теплая и бесснежная зима.

«Влияние атмосферных фронтов Атлантического циклона обусловило рекордно теплую погоду в январе и абсолютный максимум температуры воздуха в феврале. Зима с затяжными оттепелями не способствовала формированию устойчивого снежного покрова», — добавили специалисты.

В третьем квартале также ожидаются показатели ниже нормы.

«При характерной для Волги цикличности объема стока сейчас мы наблюдаем цикл маловодных лет», — добавили в филиале «РусГидро».

Напомним, с марта по апрель 2025 года вода в главной реке России отступила на несколько метров от берегов. Научный руководитель Института водных проблем РАН, доктор наук Виктор Данилов-Данильян также связывал обмеление с периодами маловодья. Повлиять на этот процесс, по словам ученого, люди пока не в состоянии. Однако по его мнению, для улучшения ситуации рекомендуется изменить регулирование водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Мы ведем специальный сюжет, где собираем всю информацию о природном явлении. Кроме того, ранее мы показывали, как изменилась Волга после весеннего обмеления.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Обмеление рек РусГидро ГЭС Волга Маловодье
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Комментарии
1
Гость
22 минуты
Да уж, воды и правда поубавилось , в колодце на донышке, даже в туалетной яме ничего нет, но это уже не из-за засухи, а из-за бедности и стабильности
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