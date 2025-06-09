Тысячи туристов, новый выброс мазута и море, полное медуз: что происходит на российских пляжах в курортный сезон

Сотни туристов приехали в Геленджик с начала курортного сезона Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В этом году на побережье Черного моря готовы встречать туристов. Однако на некоторых курортах купальный сезон еще не стартовал, но туристов это ничуть не останавливает. Рассказываем, какая обстановка сейчас на пляжах.

Толпы туристов, например, заполонили пляж в Геленджике. Наши коллеги из 93.RU сообщают, что места на берегу практически не осталось, так как на курорте сейчас отдыхают сотни туристов.

Обстановка на Центральном пляже курорта Источник: Giznnamore / T.me

Вода в акватории Геленджика прогрелась до комфортного значения, а комфортной считается температура от 22 до 24 °C.

В Сочи продолжают ликвидировать загрязнение нефтепродуктами прибрежной полосы. Однако поток туристов на этот курорт тоже продолжает расти. На прошлой неделе отдыхающие обнаружили там пятна нефтепродуктов, на пляже в Мацесте в районе вокзала. По словам очевидцев, в районе нахождения нефтепродуктов стоял характерный запах. После этого уже произвели забор проб для лабораторного анализа.

Отдыхающие забили тревогу Источник: sochi_today / t.me

Местные власти утверждают, что это не мазут из Керченского пролива, потому как взятый материал визуально отличается от нефтепродуктов из той акватории. Ученые тоже исключают такую вероятность. Природоохранная прокуратура сейчас разбирается в причинах появления пятен.

Комментарий директора департамента курортов Сочи Сергея Сомко Источник: officialsochi / t.me

Несмотря на это, курортный сезон в Сириусе набирает обороты, пишет Telegram-канал «Сочи Онлайн».

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А вот в конце мая море у берегов Сочи и вовсе превратилось в суп из медуз. Больше всего их было у берега, а вода из-за этого была похожа на кисель. Эксперты отмечают, что это не аномалия, а сезонное явление.

Больше всего медуз прямо у берега Источник: Сочи Онлайн / Telegram

Как известно, купаться в море близ Анапы по-прежнему запрещено из-за разлива мазута. Но, несмотря на многочисленные предупреждения специалистов, приехавшие на отдых туристы чаще всего машут рукой на рекомендации и наслаждаются плаванием.

Примечательно, что черные нефтяные пятна встречаются на берегу и в воде по сей день, спустя полгода после крушения танкеров в море. А вот власти регулярно отчитываются и сообщают, что новых выбросов нет, а если и есть, то незначительные.

«Мы вообще в прошлом году это планировали. Другое дело, что пришлось из-за этого безобразия отпуск сократить. Потому что не знали, как будет. Здесь море классное, почистили. Дорожки чистые, всё убрано. Вчера несколько пар приехало в отель, с детьми», — поделилась в разговоре с нашими коллегами из 93.RU туристка.

Женщина отдыхает в станице Благовещенской. Туристка удивляется, узнав о запрете на купание. Она рассказала, что на пляже и у отеля нет никаких табличек и предупреждений об этом.

Черные мешки с мазутом не пугают людей — они всё равно купаются Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Большим спросом у отдыхающих также пользуются галечные пляжи в селе Большой Утриш, недалеко от заповедной зоны. Наши коллеги из 93.RU отмечают, что там очень много людей.

Источник: MoreOz / T.me

А еще мазут добрался и до Новороссийска. Его выбросы обнаружили на пляже «Кристалл». Очевидцы поделились фото.

Пятна мазута нашли отдыхающие в Новороссийске Источник: Новороссийск Life / Telegram











В администрации сообщили, что отправили образцы в Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Еще власти отметили, что на курорте специальная служба ежедневно проводит мониторинг, на данный момент в Цемесской бухте нет участков с признаками загрязнения мазутом, передает Telegram-канал «Новороссийск Life».