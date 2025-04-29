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Экология Обмеление Волги подробности На крупной ГЭС ввели новый режим работы — за счет чего пытаются спасать судоходство на Волге

На крупной ГЭС ввели новый режим работы — за счет чего пытаются спасать судоходство на Волге

Проблема обмеления реки всё никак не решится

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2 комментария
За последний месяц уровень воды в нижегородском водохранилище поднялся | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЗа последний месяц уровень воды в нижегородском водохранилище поднялся | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

За последний месяц уровень воды в нижегородском водохранилище поднялся

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

С началом навигации на Волге Рыбинская ГЭС будет обеспечивать установленный режим работы Нижегородского гидроузла. До 10 мая сбросные расходы должны составлять 1200–1300 кубометров в секунду, следует из данных Федерального агентства водных ресурсов.

По данным «РусГидро», Рыбинская ГЭС существенно увеличила расходы: в работе пять гидрантов.

«Поскольку пока приточность остается выше расходов, в ближайшие дни Рыбинское водохранилище будет продолжать наполнение, а далее все будет зависеть от количества дождей в мае», — ранее объясняли в «РусГидро».

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Как сообщают наши коллеги из NN.RU, это помогает спасти судоходство в акватории Горьковского водохранилища и на Волге в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС.

«Благодаря большому полезному объему Рыбинского водохранилища (второго по этому показателю в Волжско-Камском каскаде) существует возможность перераспределения водных запасов в течение всего года. Водохранилище накапливает воду, когда ее много (в половодье) и равномерно расходует в те периоды, когда естественный приток не позволил бы удовлетворить потребности всех водопользователей», — сообщили в «РусГидро».

За последний месяц уровень воды в нижегородском водохранилище поднялся с 82,89 до 83,71 м. До нормального подпорного уровня показатель пока не поднимался.

«Главная задача в сложившейся непростой гидрологической обстановке обеспечить бесперебойное водоснабжение всех отраслей экономики и населения», — отметил замруководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров.

По прогнозу Росгидромета, до конца апреля в Волжско-Камском каскаде в целом ожидается приток воды в пределах 35–51,1 кубических километра при норме 65,9.

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Напомним, этой весной в Ярославской и Нижегородской областях рекордно обмелела Волга. Причина, по словам специалистов, кроется в малоснежной зиме. Из-за такого явления в регионе повышается риск мора рыбы. Кроме того, на фоне обмеления была скорректирована навигация по Волге.

ПО ТЕМЕ
Валерия КоростелеваВалерия Коростелева
Валерия Коростелева
Корреспондент
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Волга ГЭС Рыбинск Горьковское водохранилище
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Комментарии
2
Гость
2 часа
то что народ пьёт плохую воду это никого не волнует, а вот баржи с грузом нужны для процветания олигархата
Гость
1 час
Надо было меньше слушать в своё время несистемных, живущих за чужой счет, и достраивать Чебоксарское водохранилище.
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