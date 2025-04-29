На крупной ГЭС ввели новый режим работы — за счет чего пытаются спасать судоходство на Волге

За последний месяц уровень воды в нижегородском водохранилище поднялся Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











С началом навигации на Волге Рыбинская ГЭС будет обеспечивать установленный режим работы Нижегородского гидроузла. До 10 мая сбросные расходы должны составлять 1200–1300 кубометров в секунду, следует из данных Федерального агентства водных ресурсов.

По данным «РусГидро», Рыбинская ГЭС существенно увеличила расходы: в работе пять гидрантов.

«Поскольку пока приточность остается выше расходов, в ближайшие дни Рыбинское водохранилище будет продолжать наполнение, а далее все будет зависеть от количества дождей в мае», — ранее объясняли в «РусГидро».

Как сообщают наши коллеги из NN.RU, это помогает спасти судоходство в акватории Горьковского водохранилища и на Волге в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС.

«Благодаря большому полезному объему Рыбинского водохранилища (второго по этому показателю в Волжско-Камском каскаде) существует возможность перераспределения водных запасов в течение всего года. Водохранилище накапливает воду, когда ее много (в половодье) и равномерно расходует в те периоды, когда естественный приток не позволил бы удовлетворить потребности всех водопользователей», — сообщили в «РусГидро».

За последний месяц уровень воды в нижегородском водохранилище поднялся с 82,89 до 83,71 м. До нормального подпорного уровня показатель пока не поднимался.

«Главная задача в сложившейся непростой гидрологической обстановке обеспечить бесперебойное водоснабжение всех отраслей экономики и населения», — отметил замруководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров.

По прогнозу Росгидромета, до конца апреля в Волжско-Камском каскаде в целом ожидается приток воды в пределах 35–51,1 кубических километра при норме 65,9.