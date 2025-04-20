Стало известно, когда начнет курсировать «Метеор» между Ярославлем и Нижним Новгородом

Когда начнут курсировать «Метеоры» между Ярославлем и Нижним Новгородом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Появились подробности запуска скоростных теплоходов «Метеор» между Ярославлем и Нижним Новгородом. Как сообщили в компании-перевозчике «Водолет» редакции 76.RU, первые рейсы запланированы на май. Однако реальный старт маршрута зависит от ситуации с обмелением Волги.

«В мае запланированы рейсы, но о конкретной дате начала навигации мы пока не можем сказать. Как только устаканится уровень воды, тогда мы уже объявим», — сообщила 76.RU специалист по связям с общественностью компании «Водолет» Наталья.

Как ранее сообщали в ярославском Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, в прошлом сезоне «Метеор» перевез почти полторы тысячи человек, из которых 786 пассажиров совершили поездку в Ярославль. На фоне высокого спроса среди ярославцев и нижегородцев было объявлено, что в новом сезоне водный транспорт будет курсировать между городами чаще. Правда, пока неясно, получится ли осуществить задуманное.

«Мы планировали большое количество рейсов, но природа внесла свои коррективы. Окончательное расписание пока не готово», — добавили в компании «Водолет».

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта на запрос портала 76.RU, также отметили, что запуск навигации будет зависеть от перевозчика.

«Обслуживанием направления Нижний Новгород — Ярославль занимается нижегородская компания ООО „Водолет“. Они открыли продажу билетов пока только по направлению Нижний Новгород — Казань», — сообщили в ярославском министерстве.

ООО «Водолет» было образовано в августе 2019 года в Нижнем Новгороде. В учредителях компании указано акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области» (владеет 99%) и Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (владеет 1%). Генеральный директор фирмы — Никита Итальянцев. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2024 года компания заработала 75,6 миллиона рублей.

Впервые «Метеоры» между Ярославлем и Нижним Новгородом запустили в июле 2024 года. Время в пути на теплоходе — 9 часов. Билеты в одну сторону стоили 2500 рублей. Ранее мы публиковали отзывы ярославцев на «Метеоры».