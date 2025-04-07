В Ярославской области возобновили работу закрытой ГЭС

Угличская ГЭС в Ярославской области была приостановлена 31 марта Источник: РусГидро











В Ярославской области возобновили работу Угличской ГЭС. Об этом сообщили в «РусГидро» 7 апреля.

В компании уточнили, что открытие гидроэлектростанции стало возможным благодаря запуску плотины Иваньковской ГЭС, расположенной выше по течению.

«В соответствии с действующими указаниями Росводресурсов режим работы ГЭС до достижения отметки в верхнем бьефе у плотины гидроузла 112,52±0,1 м — со средним за период сбросным расходом 100–400 кубических метров в секунду», — пояснили в «РусГидро».

Напомним, что Угличскую ГЭС закрыли 1 апреля 2025 года. Причиной стало обмеление Волги.

Благодаря открытию плотины, за последние сутки уровень воды в Рыбинском водохранилище увеличился на 4 сантиметра, а в Горьковском — на 15 сантиметров.

При этом расходы воды Рыбинской ГЭС с 2 по 10 апреля ограничили до 50 кубических метров в секунду.

Ранее в МЧС предупредили, что из-за обмеления реки в некоторых населенных пунктах Ярославской области могут возникнуть проблемы с водоснабжением, электроэнергией, судоходством и сельским хозяйством.