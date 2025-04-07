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Экология Обмеление Волги В Ярославской области возобновили работу закрытой ГЭС

В Ярославской области возобновили работу закрытой ГЭС

Что об этом известно

4 209
6 комментариев
Угличская ГЭС в Ярославской области была приостановлена 31 марта | Источник: РусГидроУгличская ГЭС в Ярославской области была приостановлена 31 марта | Источник: РусГидро

Угличская ГЭС в Ярославской области была приостановлена 31 марта

Источник:

РусГидро

В Ярославской области возобновили работу Угличской ГЭС. Об этом сообщили в «РусГидро» 7 апреля.

В компании уточнили, что открытие гидроэлектростанции стало возможным благодаря запуску плотины Иваньковской ГЭС, расположенной выше по течению.

«В соответствии с действующими указаниями Росводресурсов режим работы ГЭС до достижения отметки в верхнем бьефе у плотины гидроузла 112,52±0,1 м — со средним за период сбросным расходом 100–400 кубических метров в секунду», — пояснили в «РусГидро».

Напомним, что Угличскую ГЭС закрыли 1 апреля 2025 года. Причиной стало обмеление Волги.

Благодаря открытию плотины, за последние сутки уровень воды в Рыбинском водохранилище увеличился на 4 сантиметра, а в Горьковском — на 15 сантиметров.

При этом расходы воды Рыбинской ГЭС с 2 по 10 апреля ограничили до 50 кубических метров в секунду.

Ранее в МЧС предупредили, что из-за обмеления реки в некоторых населенных пунктах Ярославской области могут возникнуть проблемы с водоснабжением, электроэнергией, судоходством и сельским хозяйством.

Подробнее все новости об обмелении Волги читайте в нашем специальном сюжете.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ГЭС Обмеление Волги РусГидро
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Комментарии
6
Гость
8 апреля, 04:39
не всёль равно?!
Гость
7 апреля, 19:47
Фиолетово Налоги от её работы идут не нам, пофиг
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