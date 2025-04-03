Подобное было 10 лет назад: останемся ли мы без электричества, воды и судоходства из-за остановки ГЭС

Волга обмелела из-за малоснежной зимы и отсутствия осадков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области из-за маловодья в пятницу, 28 марта, была остановлена работа Угличской ГЭС. А работу Рыбинской ГЭС с 3 по 10 апреля снизили до минимума. Фактически большую часть времени станция также будет простаивать. Получается, с обеих станций практически не будет сбросов воды.

Соответствующие решения приняты, чтобы в условиях маловодья из-за теплой и малоснежной зимы сэкономить воду и максимально наполнить Рыбинское водохранилище. Тем более, что по прогнозам Гидрометцентра, во втором квартале года приток воды в водохранилища Верхней Волги останется небольшим.

Сухой 2015-й

В компании «Русгидро» сообщили, что остановки ГЭС в Ярославской области из-за недостатка воды уже были. Например, яркая подобная ситуация наблюдалась в 2014–2015 годах.

За 2014 год приток воды в водохранилища Волжско-Камского Каскада оказался почти в половину меньше средних многолетних значений. В Угличском водохранилище и вовсе составил всего 25% от нормы. В итоге были остановлены Угличская, а затем и Рыбинская ГЭС. Проблемы с работой станций тянулись до осени. В результате в 2014 году Угличской и Рыбинской ГЭС было выработано примерно в два раза меньше электроэнергии, чем годом раньше.

Последствием маловодья стали проблемы с судоходством на Волге.

«Из-за маловодья несколько судов не смогли зайти к нам, хотя туристам обещали посещение Ярославля», — рассказали тогда в Ярославском речном порту.

В Ярославской области уже были маловодные годы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Скудным оказалось весеннее половодье и в 2015 году. Запасы воды в водохранилищах все еще находились на низком уровне. В 2015 году Рыбинская ГЭС не работала с 19 апреля по 16 мая. Также приостанавливали и Угличскую ГЭС. Движение крупных судов по Волге опять же было невозможно.

А в областной думе озвучивалась тревожная информация: уровень продуктивной влаги в грунте (той, которая нужна для сельского хозяйства), составлял всего 42% от необходимого. Однако объем собранного урожая в 2015 году в Ярославской области, несмотря на отсутствие воды в реках, даже увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом.

Каскад ГЭС в помощь

По мнению ученых присутствие на Волге каскада ГЭС с водохранилищами сглаживает ситуацию в маловодные годы. До возведения Волжско-Камского каскада ГЭС на Нижней Волге при маловодье практически гарантированно наступала засуха.

«Только благодаря водохранилищам мы имеем относительно равномерный сток воды в течение года. Гидроузлы, образующие водохранилища, спасают население во время аномальных паводков и засух», — привели в «РусГидро» слова гидролога, эколога, члена-корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна.

Сейчас работа Угличской ГЭС в Ярославской области остановлена Источник: «РусГидро»











Чего ждать в этом году

Сейчас главные источники пополнения Угличского и Рыбинского водохранилищ — грунтовые воды, осадки и приток из расположенного выше по течению Иваньковского водохранилища. Но сбросы с последнего в этом году также меньше. Росводресурсы на период с 21 марта по 10 апреля установили для наших соседей объем сброса воды на уровне 200-300 кубометров в секунду. Для сравнения примерно в это время в прошлом году сбрасывалось 1500-1800 кубометров.

Что будет дальше, пока сложно сказать. Как рассказал изданию 76.RU научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин, ситуация еще может нормализоваться, если весной будет достаточное количество осадков.

В Рыбинске из-за обмеления Волги обнажился аварийный причал Источник: Владимир Пинаев / Vk.com











Пока власти Ярославской области готовятся к особым условиям навигации, которая должна начаться с 1 мая. В частности, из-за низкого уровня воды в Волге на некоторых речных остановках прорабатываются технические решения, чтобы суда могли спокойно причаливать и забирать пассажиров.

В МЧС по Ярославской области предупредили, что следствием маловодья и отсутствия осадков может стать пересыхание колодцев и остановка артезианских скважин в Большесельском, Борисоглебском, Даниловском, Некоузском, Переславском, Угличском и Ярославском районах. Не исключено обмеление водоемов, которые используют для тушения пожаров в селах и деревнях Ярославской области.

Возможны проблемы с нерестом рыб.

«Рыба обычно нерестится в затопленной весной траве. Если в местах, где нет травы, будет низкий уровень воды, то эффективность этого процесса будет сильно меньше», — отметил ученый Игорь Шляпкин.

При этом, как сообщили в «РусГидро», ситуация не приведет к недостатку электричества.

«Остановка Угличской и Рыбинской ГЭС не приведет к неблагоприятным последствиям для потребителей и водопользователей. Выпадающие объемы выработки электроэнергии будут скомпенсированы путем увеличения загрузки других электростанций, работающих в Единой энергосистеме России», — пояснили в компании.

Какие ГЭС находятся ниже по течению Волги Источник: Мария Романова / Городские медиа











Более того в «РусГидро» не прогнозируют и катастрофического падения уровня воды в Волге ниже по течению.