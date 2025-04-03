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Экология Обмеление Волги фоторепортаж Вода отошла на несколько метров: показываем последствия обмеления Волги в Ярославле

Вода отошла на несколько метров: показываем последствия обмеления Волги в Ярославле

Фоторепортаж с популярного пляжа

6 353
16 комментариев
Вода отступила от дебаркадера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВода отступила от дебаркадера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вода отступила от дебаркадера

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обмеление Волги бурно обсуждается в социальных сетях. Несмотря на трудности, обмеление показало горожанам объекты, которые прятались под толщей воды.

В Рыбинске показался старинный корабль и водопровод, который возвели в 1901 году. В Ярославле нашли кучи мусора и «остров-призрак», который показался 20 марта возле Стрелки.

Фотограф 76.RU изучил не самый популярный пляж напротив Стрелки в Заволжском районе, который увеличился чуть-ли не вдвое. А в конце локации стоит заброшенный дебаркадер, к которому раньше из-за воды было трудно подобраться.

Корабли вряд ли смогут отплыть из-за мелководья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКорабли вряд ли смогут отплыть из-за мелководья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Корабли вряд ли смогут отплыть из-за мелководья

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пляж стал значительно шире | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПляж стал значительно шире | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пляж стал значительно шире

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Небольшая гавань обмельчала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНебольшая гавань обмельчала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Небольшая гавань обмельчала

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Такая ситуация на протяжении всего пляжа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТакая ситуация на протяжении всего пляжа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Такая ситуация на протяжении всего пляжа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Полоса справа на фотографии&nbsp;— раньше была границей, до куда доходила вода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПолоса справа на фотографии&nbsp;— раньше была границей, до куда доходила вода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Полоса справа на фотографии — раньше была границей, до куда доходила вода

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В конце пляжа стоит дебаркадер, который обычно окружен водой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ конце пляжа стоит дебаркадер, который обычно окружен водой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В конце пляжа стоит дебаркадер, который обычно окружен водой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри все завалено песком | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнутри все завалено песком | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри все завалено песком

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые места выглядят ненадежно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые места выглядят ненадежно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые места выглядят ненадежно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сооружение медленно разваливается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСооружение медленно разваливается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сооружение медленно разваливается

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Видно большие трещины в бетоне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВидно большие трещины в бетоне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Видно большие трещины в бетоне

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Заброшенный дебаркадер наполовину находится в воде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗаброшенный дебаркадер наполовину находится в воде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Заброшенный дебаркадер наполовину находится в воде

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С этого ракурса четко видно, насколько отошла вода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС этого ракурса четко видно, насколько отошла вода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С этого ракурса четко видно, насколько отошла вода

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Волга Обмеление Волги Экология Река Пляж
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Комментарии
16
Гость
23 часа
Почему в Рыбинске разобрали и убрали старый пирс, который оказался на суше из-за обмеления, а в Ярославле этот дебаркардер не разрежут и не уберут? Мэр только в Рыбинске работает, а в Ярославле только по мероприятиям любит ходить?
Гость
23 часа
Любой беспорядок надо упорядочить: затопленный Дебаркадер необходимо успеть покрасить !
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