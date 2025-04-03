Вода отошла на несколько метров: показываем последствия обмеления Волги в Ярославле

Обмеление Волги бурно обсуждается в социальных сетях. Несмотря на трудности, обмеление показало горожанам объекты, которые прятались под толщей воды.
В Рыбинске показался старинный корабль и водопровод, который возвели в 1901 году. В Ярославле нашли кучи мусора и «остров-призрак», который показался 20 марта возле Стрелки.
Фотограф 76.RU изучил не самый популярный пляж напротив Стрелки в Заволжском районе, который увеличился чуть-ли не вдвое. А в конце локации стоит заброшенный дебаркадер, к которому раньше из-за воды было трудно подобраться.