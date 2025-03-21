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«Остров-призрак»
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Город В воде у Стрелки в Ярославле заметили «остров-призрак». Фото

В воде у Стрелки в Ярославле заметили «остров-призрак». Фото

Разбираемся, что это такое

694
5 комментариев
Около стрелки показался островок | Источник: Александр Давидик / TelegramОколо стрелки показался островок | Источник: Александр Давидик / Telegram

Около стрелки показался островок

Источник:

20 марта в районе ярославской Стрелки показался новый «остров». Он появился на мелководье рядом с местом впадения Которосли в Волгу.

«В этом месте и летом всегда было мелководье, но сейчас уровень воды совсем низкий и льдина вцепившись в растения растущие там,» — сообщил свою версию происходящего фотограф Александр Давидик.

«Остров» стал виден из далека | Источник: Александр Давидик / Telegram«Остров» стал виден из далека | Источник: Александр Давидик / Telegram
Льдина встала на мелководье | Источник: Александр Давидик / TelegramЛьдина встала на мелководье | Источник: Александр Давидик / Telegram
Сверху удалось заснять необычный «остров» | Источник: Александр Давидик / TelegramСверху удалось заснять необычный «остров» | Источник: Александр Давидик / Telegram
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Выглядит необычно! | Источник: Александр Давидик / TelegramВыглядит необычно! | Источник: Александр Давидик / Telegram

«Там всегда мелко было. Мы, когда на шлюпках ходили, пол лопасти глубина», — сообщил в комментариях телеграм-канала «Жесть Ярославль» пользователь Ярослав.

Напомним, в Ярославской области упал уровень воды. Берег реки отступил на несколько метров, а на дне даже было найдено старинное судно. Эксперт Игорь Шляпкин рассказал 76.RU причину обмеления Волги.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Мы не бережем малые ручьи, реки, озера, пруды. Не очищаем их, не углубляем. А пресной воды в наших краях с каждым годом меньше. Где чистый Суздальский ручей с прудами? Где глубокий, когда-то чистый пруд в парке Нефтестроя? Где речки Дунайка, Урочь? Озеро Неро когда очистим, и удобрим сапропелем и торфом поля?
Гость
1 час
Вы чем там курите?
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