В воде у Стрелки в Ярославле заметили «остров-призрак». Фото

20 марта в районе ярославской Стрелки показался новый «остров». Он появился на мелководье рядом с местом впадения Которосли в Волгу.
«В этом месте и летом всегда было мелководье, но сейчас уровень воды совсем низкий и льдина вцепившись в растения растущие там,» — сообщил свою версию происходящего фотограф Александр Давидик.
«Там всегда мелко было. Мы, когда на шлюпках ходили, пол лопасти глубина», — сообщил в комментариях телеграм-канала «Жесть Ярославль» пользователь Ярослав.
Напомним, в Ярославской области упал уровень воды. Берег реки отступил на несколько метров, а на дне даже было найдено старинное судно. Эксперт Игорь Шляпкин рассказал 76.RU причину обмеления Волги.