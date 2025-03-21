В воде у Стрелки в Ярославле заметили «остров-призрак». Фото

Около стрелки показался островок Источник: Александр Давидик / Telegram











20 марта в районе ярославской Стрелки показался новый «остров». Он появился на мелководье рядом с местом впадения Которосли в Волгу.

«В этом месте и летом всегда было мелководье, но сейчас уровень воды совсем низкий и льдина вцепившись в растения растущие там,» — сообщил свою версию происходящего фотограф Александр Давидик.

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«Там всегда мелко было. Мы, когда на шлюпках ходили, пол лопасти глубина», — сообщил в комментариях телеграм-канала «Жесть Ярославль» пользователь Ярослав.