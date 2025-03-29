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Экология Обмеление Волги «Опасное явление»: обмеление Волги в Ярославской области достигло своих максимальных значений

«Опасное явление»: обмеление Волги в Ярославской области достигло своих максимальных значений

Что об этом известно

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6 комментариев
Обмеление Волги достигло своих минимальных значений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбмеление Волги достигло своих минимальных значений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обмеление Волги достигло своих минимальных значений

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области продолжает усугубляться проблема обмеления Волги. В некоторых районах региона были достигнуты минимальные значения уровня воды в реке.

«По данным Ярославского ЦГМС — филиала ФГБУ „Центральное УГМС“, в период с 14 по 28 марта на реке Волге от Рыбинска до Ярославля (участок Горьковского водохранилища Ярославской области) действовало штормовое предупреждение о достижении уровнем воды отметок опасного явления „Низкая межень“», — сообщают в ГУ МЧС по Ярославской области.

Минимальный уровень воды в Волге был зафиксирован:

  • в районе Рыбинска самый низкий показатель был отмечен 18 марта — 297 см, что на 3 см ниже опасной отметки в 300 см. К 28 марта уровень поднялся до 332 см, но за последние сутки снизился на 2 см;

  • у Тутаева минимальное значение наблюдалось 16 марта — 265 см, что на 15 см выше критического уровня в 250 см. К концу марта вода поднялась до 291 см, показав небольшой рост на 1 см за сутки;

  • в Ярославле наименьший уровень реки был зафиксирован 15 марта — 268 см, что на 18 см превышает опасную отметку в 250 см. К 28 марта уровень достиг 296 см, увеличившись на 1 см за последние сутки.

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По состоянию на 28.03.2025 наполняемость Угличского водохранилища — 59%, Рыбинского водохранилища — 55%, Горьковского водохранилища — 39%.

ГУ МЧС России по Ярославской области

Как ранее объяснил в беседе с 76.RU научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин, основная причина понижения уровня воды в Волге — погода.

«С учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки, в связи с прогнозируемым Росгидрометом низким притоком воды в водохранилища Волжско-Камского каскада во втором квартале 2025 (63-80% от нормы), в целях экономики водных ресурсов и максимально возможного наполнения водохранилищ, на период с 21 марта 2025 по 10 апреля 2025 года включительно устанавливаются режимы работы гидроузлов водохранилищ каскада», — отметили в МЧС.

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Ранее в региональном Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщали, что из-за обмеления Волги в некоторых населеных пунктах Ярославской области возможно возникновение проблем с водоснабжением. Подробнее о последствиях понижения уровня воды в реке — читайте по ссылке.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Обмеление Волги Мелководье Обмеление Волга Река
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Комментарии
7
Гость
2 часа
Берег то чёрный весь! ЗАСР.... всё!!!
Гость
37 минут
"Жители Липовой горы задыхаются от невыносимого запаха", "На Соколе, как всегда мазутом пахнет", "На пятерке(район ресторана Углич) воняет какими-то выбросами". Травят жителейи воздухом и вода ужасная. Привет, онко...
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