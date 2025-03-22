Уменьшится популяция рыб? К каким проблемам может привести обмеление Волги в Ярославской области

Почему обмелела Волга Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Одна из самых обсуждаемых экологических проблем последних недель — обмеление Волги в Ярославской области. В реке фиксируют снижение уровня воды. Как отмечают эксперты, такое явление — следствие погоды.

«Обмеление реки связано с малоснежной зимой и маленьким количеством осадков. Ситуация может нормализоваться, если весной будет достаточное количество осадков», — объяснил в беседе с 76.RU научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин.

Но может ли обмеление Волги сказаться на жизнедеятельности рыб? По данным эксперта, вследствие снижения уровня воды в реке возможно возникновение проблем с размножением фауны.

В Ярославле обмелела Волга Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Если к весне воды в реке не прибавится, то есть риск, что сложно будет провести нерест рыбы. Потому что рыба обычно нерестится в затопленной весной траве. Если в местах, где нет травы, будет низкий уровень воды, то эффективность этого процесса будет сильно меньше, — отметил ученый. — В 2018 году были холодная весна и лето. Тогда вообще почти целое поколение рыб выпало. Нерест сорвался весной, а летом рыба не выросла, не набрала массы, и большая ее часть погибла за зиму. То есть сейчас эта рыба была бы крупненькая, но ее практически нет сейчас».

По мнению эксперта, последствия обмеления реки не будут катастрофическими, если ситуация стабилизируется и в следующем году не возникнет проблем со снежной зимой.

У нас режим водохранилища уже вполне устоявшийся, и, соответственно, живность к этому делу уже привыкла. То есть пока ничего такого экстраординарного на данный момент нет, по крайней мере по Рыбинскому водохранилищу. Игорь Шляпкин научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН

По данным ученого Игоря Шляпкина, были годы, когда уровень воды в Волге падал гораздо сильнее, чем в этом сезоне. Например, в 2020 году также отмечалась бесснежная зима и весна с маленьким количеством осадков. Тогда ситуация была серьезнее, чем в 2025 году.