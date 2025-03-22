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Экология Уменьшится популяция рыб? К каким проблемам может привести обмеление Волги в Ярославской области

Уменьшится популяция рыб? К каким проблемам может привести обмеление Волги в Ярославской области

Объяснил ученый Игорь Шляпкин

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11 комментариев
Почему обмелела Волга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему обмелела Волга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему обмелела Волга

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Одна из самых обсуждаемых экологических проблем последних недель — обмеление Волги в Ярославской области. В реке фиксируют снижение уровня воды. Как отмечают эксперты, такое явление — следствие погоды.

«Обмеление реки связано с малоснежной зимой и маленьким количеством осадков. Ситуация может нормализоваться, если весной будет достаточное количество осадков», — объяснил в беседе с 76.RU научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин.

Но может ли обмеление Волги сказаться на жизнедеятельности рыб? По данным эксперта, вследствие снижения уровня воды в реке возможно возникновение проблем с размножением фауны.

В Ярославле обмелела Волга

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«Если к весне воды в реке не прибавится, то есть риск, что сложно будет провести нерест рыбы. Потому что рыба обычно нерестится в затопленной весной траве. Если в местах, где нет травы, будет низкий уровень воды, то эффективность этого процесса будет сильно меньше, — отметил ученый. — В 2018 году были холодная весна и лето. Тогда вообще почти целое поколение рыб выпало. Нерест сорвался весной, а летом рыба не выросла, не набрала массы, и большая ее часть погибла за зиму. То есть сейчас эта рыба была бы крупненькая, но ее практически нет сейчас».

По мнению эксперта, последствия обмеления реки не будут катастрофическими, если ситуация стабилизируется и в следующем году не возникнет проблем со снежной зимой.

У нас режим водохранилища уже вполне устоявшийся, и, соответственно, живность к этому делу уже привыкла. То есть пока ничего такого экстраординарного на данный момент нет, по крайней мере по Рыбинскому водохранилищу.

По данным ученого Игоря Шляпкина, были годы, когда уровень воды в Волге падал гораздо сильнее, чем в этом сезоне. Например, в 2020 году также отмечалась бесснежная зима и весна с маленьким количеством осадков. Тогда ситуация была серьезнее, чем в 2025 году.

К слову, проблема с обмелением Волги также наблюдается в Рыбинске Ярославской области. Там берег реки отступил на несколько метров, обнажив дно. Местные жители ринулись прогуливаться по территории, которая еще не так давно была залита водой. Там были обнаружены исторические артефакты, в их числе старинный водозабор и затопленная баржа.

Старинный водозабор в Рыбинске | Источник: Екатерина ТихомироваСтаринный водозабор в Рыбинске | Источник: Екатерина Тихомирова
Затонувшая баржа в Рыбинске | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.comЗатонувшая баржа в Рыбинске | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com
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Обмеление Волги Экология Волга Вода Уровень воды Уровень воды в Волге
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Комментарии
11
Гость
2 часа
Денег НЕТ Воды НЕТ Деревьев НЕТ Туалетов НЕТ Парков НЕТ Ничего НЕТ кроме стабильности и несменяемости, но всё идёт по ПЛАНУ 👹
Гость
1 час
Это ведь катастрофа
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