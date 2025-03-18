В Ярославской области сильно обмелела Волга Источник: Екатерина Тихомирова











Ярославцев предупредили о возможных перебоях в водоснабжении из-за обмеления Волги. Об этом 18 марта сообщили в МЧС по Ярославской области.

«В связи с уменьшением сбросных расходов воды с Рыбинского водохранилища на Волге на участке от Рыбинска до Ярославля уровень воды будет колебаться в районе отметки „Низкая межень“. „Низкая межень“ сохранится на период с 18 по 21 марта», — пояснили в ведомстве.

На 8 часов утра 18 марта уровень в Волге у Рыбинска уже опустился ниже указанной отметки на три сантиметра. У Тутаева и Ярославля пока порог не пройден.

По данным спасателей, достижение отметки «Низкая межень» создаст неблагоприятные экологические условия.

«Просим обратить особое внимание на вероятность возникновения неблагоприятных экологических условий. Данные условия могут привести к неполному обеспечению потребностей в воде объектов экономики и сельского хозяйства в муниципальном образовании, к перебоям водоснабжения населения», — предупредили в МЧС.

Напомним, наступившей весной Волга в Ярославской области заметно обмелела. В Рыбинске вследствие этого даже были обнаружены исторические артефакты — остатки затонувшей баржи и часть старинного водозабора, который возвели еще в 1901 году. Причиной стала малоснежная зима.