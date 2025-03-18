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Экология Ярославцев предупредили о возможных перебоях в водоснабжении из-за обмеления Волги

Ярославцев предупредили о возможных перебоях в водоснабжении из-за обмеления Волги

Об этом сообщили в МЧС

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33 комментария
В Ярославской области сильно обмелела Волга | Источник: Екатерина ТихомироваВ Ярославской области сильно обмелела Волга | Источник: Екатерина Тихомирова

В Ярославской области сильно обмелела Волга

Источник:

Ярославцев предупредили о возможных перебоях в водоснабжении из-за обмеления Волги. Об этом 18 марта сообщили в МЧС по Ярославской области.

«В связи с уменьшением сбросных расходов воды с Рыбинского водохранилища на Волге на участке от Рыбинска до Ярославля уровень воды будет колебаться в районе отметки „Низкая межень“. „Низкая межень“ сохранится на период с 18 по 21 марта», — пояснили в ведомстве.

На 8 часов утра 18 марта уровень в Волге у Рыбинска уже опустился ниже указанной отметки на три сантиметра. У Тутаева и Ярославля пока порог не пройден.

По данным спасателей, достижение отметки «Низкая межень» создаст неблагоприятные экологические условия.

«Просим обратить особое внимание на вероятность возникновения неблагоприятных экологических условий. Данные условия могут привести к неполному обеспечению потребностей в воде объектов экономики и сельского хозяйства в муниципальном образовании, к перебоям водоснабжения населения», — предупредили в МЧС.

Напомним, наступившей весной Волга в Ярославской области заметно обмелела. В Рыбинске вследствие этого даже были обнаружены исторические артефакты — остатки затонувшей баржи и часть старинного водозабора, который возвели еще в 1901 году. Причиной стала малоснежная зима.

По мнению экспертов, ситуация может негативно повлиять на количество рыбы в реке.

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Волга Обмеление
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Комментарии
33
Гость
18 марта, 20:31
Обмеление выявило массу сливных труб,из которых неочищенные стоки прямиком отравляют воду Волги из которой происходит забор питьевой воды для городов Ярославской области. Об этом пишут Средства массовой информации.У меня вопрос к губернатору Евраеву.Вы,губернатор Евраев,осознавая свою ответственность за безопасность жителей Ярославской области и в связи с открывшимися возможностями доступа при обмелении,приняли необходимые меры,по выявлению нарушителей ,сливающих нечистоты? Может быть вы уже дали команду установить заглушки и зацементировать ВСЕ неучтенные сливы в Волгу? Может вы создали комиссию из правоохранительных и природоохранных органов госудавственной власти в свзи с массовым загрязнением реки Волга? Ответьте ,губернатор Евраев,ЧТО ИМЕННО ВЫ ПРЕДПРИНЯЛИ ,что бы ярославцев стали меньше травить?
Гость
18 марта, 20:36
По мнению экспертов, ситуация может негативно повлиять на количество рыбы в реке. Не знал что там ещё есть рыба.
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