И этим дышат ярославцы? Мы пропылесосили воздух в спальном районе — результат удручает. Видео

Задумывались ли вы, каким воздухом вы дышите? Сколько испарений, пыли и газов попадает нам в легкие ежедневно? Мы решили проверить это с помощью пылесоса и влажной салфетки. Первым для эксперимента выбрали Заволжский район, который принято считать самым экологичным.
Надеваем салфетку на трубу пылесоса и закрепляем резинкой. Высовываем самодельный «измеритель чистоты» в окно и ждем несколько минут. Оденьтесь потеплее, чтобы не замерзнуть. Спустя время снимаем «фильтр» с трубы и проверяем результат.
Столько грязи удалось собрать за пять минут. На проспекте Машиностроителей много домов и постоянный поток автомобилей.
Вы так же можете попробовать провести эксперимент и поделиться результатами с нами.