И этим дышат ярославцы? Мы пропылесосили воздух в спальном районе — результат удручает. Видео

Проверяем чистоту воздуха при помощи пылесоса Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Задумывались ли вы, каким воздухом вы дышите? Сколько испарений, пыли и газов попадает нам в легкие ежедневно? Мы решили проверить это с помощью пылесоса и влажной салфетки. Первым для эксперимента выбрали Заволжский район, который принято считать самым экологичным.

Надеваем салфетку на трубу пылесоса и закрепляем резинкой. Высовываем самодельный «измеритель чистоты» в окно и ждем несколько минут. Оденьтесь потеплее, чтобы не замерзнуть. Спустя время снимаем «фильтр» с трубы и проверяем результат.

Смотрим, насколько чистый воздух в Заволжском районе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

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