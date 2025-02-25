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Экология эксперимент И этим дышат ярославцы? Мы пропылесосили воздух в спальном районе — результат удручает. Видео

И этим дышат ярославцы? Мы пропылесосили воздух в спальном районе — результат удручает. Видео

Публикуем результаты эксперимента

2 563
44 комментария
Проверяем чистоту воздуха при помощи пылесоса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПроверяем чистоту воздуха при помощи пылесоса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Проверяем чистоту воздуха при помощи пылесоса

Источник:

Задумывались ли вы, каким воздухом вы дышите? Сколько испарений, пыли и газов попадает нам в легкие ежедневно? Мы решили проверить это с помощью пылесоса и влажной салфетки. Первым для эксперимента выбрали Заволжский район, который принято считать самым экологичным.

Надеваем салфетку на трубу пылесоса и закрепляем резинкой. Высовываем самодельный «измеритель чистоты» в окно и ждем несколько минут. Оденьтесь потеплее, чтобы не замерзнуть. Спустя время снимаем «фильтр» с трубы и проверяем результат.

Смотрим, насколько чистый воздух в Заволжском районе

Источник:

Столько грязи удалось собрать за пять минут. На проспекте Машиностроителей много домов и постоянный поток автомобилей.

Вы так же можете попробовать провести эксперимент и поделиться результатами с нами.

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Экология Чистота города Воздух Загрязнение Опыт
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Комментарии
44
Гость
12 часов
Нужно озеленять город, нужна чистая экология, в Ярославле ведётся вырубка деревьев 🌳, и лесов и не один район не соответствует чисто экологическому району города Ярославля, потому что идет массовая точечная застройка, и вырубка, парков слишком мало, озеленение города Ярославля прекратилось, также где идет вырубка, там за ново не сажают нормально, воткнули и все засохло, тоесть экология в Ярославле превратилась в грязный город
Гость
12 часов
Когда горели торфяники воздух и то был чище. Сегодня вообще невозможно быть на улице.
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