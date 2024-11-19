Жители годами жаловались на вонь: в Ярославле будут следить за состоянием воздуха в спальном районе

Зачем нужен стационарный пост контроля воздуха Источник: Министерство природопользования Ярославской области / Vk.com











Во Фрунзенском районе Ярославля установят стационарный пост контроля воздуха. Место под него уже определили — оборудование будет располагаться на здании школы № 89. Ввести его в эксплуатацию планируют в начале декабря.

— Стационарный пост контроля позволит получать объективные данные о состоянии атмосферного воздуха в точке отбора в автоматическом режиме. Выбор места установки определялся с учетом нескольких критериев. В их числе — доступ к интернету и электричеству, близость к контрольной точке, направление ветра и другие, — пояснили в Министерстве природопользования Ярославской области.

Автоматический пост контроля — это термостабилизационный бокс, внутри которого установлена газоаналитическая система. Власти сообщили, что работать она будет в непрерывном режиме. Определять концентрацию загрязняющих веществ прибор будет каждые 20 минут.

— Также в состав поста контроля входит метеостанция, которая измеряет температуру и относительную влажность воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное давление, — рассказали в региональном министерстве природопользования.

Данные будут автоматически передаваться на сервер «Центра охраны окружающей среды».

— В случае установления превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе к нарушителям будут применены предусмотренные законодательством меры, — пояснили власти.

Зачем нужен пост контроля воздуха

Разговоры об установке поста контроля воздуха начались летом 2024 года. Тогда уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил, что жители микрорайонов Дядьково, Сокол, Липовая гора, Мерцалиха и поселка Нефтебаза с 2021 года жалуются на грязный воздух и вонь. Люди говорили, что особенно тяжело бывает дышать по вечерам и в выходные.

— В ходе проверок надзорными органами установлено, что вероятным источником экологических нарушений является предприятие АО «Регион-склад», расположенное в зоне жилой застройки Фрунзенского района и занимающееся пропаркой железнодорожных цистерн из-под нефтепродуктов. Однако многочисленные проверки, которые проводили специализированные организации, не выявили серьезного превышения допустимого уровня выбросов вредных веществ. По этой причине суд отказал в иске о приостановлении деятельности предприятия, — пояснили в аппарате омбудсмена.

Компания «Регион-Склад» была создана в Ярославле в 2004 году. Работает в сфере вспомогательной деятельности, связанной с железнодорожным транспортом. Предприятие расположено на Тормозном шоссе в Ярославле. В конце 2023 года фирма сработала в убыток на 1,7 миллиона рублей. Владельцами компании были бизнесмены Дмитрий Отавин и Алексей Морозов. Они значились учредителями до июня 2022 года. Информация о том, кто является хозяевами сейчас, закрыта. Алексей Морозов в настоящее время — гендиректор фирмы. По данным сервиса «Контур.Фокус», он также является совладельцем ярославской компании «ДМ-строй», которая работает в сфере управления недвижимостью.

Тогда Сергей Бабуркин предложил губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву установить во Фрунзенском районе пост контроля окружающей среды.

— Омбудсмен отметил, что большинство замеров на наличие вредных веществ в воздухе проводилось несвоевременно, через значительное время после того, как предприятие осуществляло залповые выбросы. Зная, что замеры осуществляются специалистами Роспотребнадзора и Центра охраны окружающей среды в рабочее время, «Регион-склад» может с учетом этого планировать режим своей работы, а также с учетом направления ветра. Для получения объективных данных о состоянии атмосферного воздуха необходимо проводить непрерывный экологический мониторинг, — пояснили в аппарате уполномоченного.

Предложение Сергея Бабуркина поддержали. Тогда было решено, что будет установлен пост, который сможет отслеживать наличие в воздухе предельных углеводородов С1-С5, С6-С10, С12-С19, дизельного топлива, уайт-спирита, бензина, скипидара, керосина, сольвент нафта, бензола, ксилола, метилбензола, этилбензола, формальдегида, сероводорода, диоксида серы. Тогда предполагаемым местом установки называли участок в районе Проектируемой улицы, 1 и Большой Технической, 14.

Предприятие получало штрафы

Предполагали, что «Регион-Склад» может быть причастен к порче воздуха во Фрунзенском районе, не только жители района, но и власти. Об этом в июне 2023 года упоминала на заседании региональной думы и. о. директора регионального департамента природопользования и охраны окружающей среды Надежда Смирнова.

Правда, подозревали еще одно предприятие: ООО «Спецторг Плюс». Обе компании занимаются пропаркой вагонов из-под нефтепродуктов. Но внеплановая проверка, проведенная в октябре 2022 года, не выявила превышений загрязняющих веществ на территориях обоих предприятий.

К делу подключилась прокуратура. И тогда нарушения нашли. Выяснилось, что «Регион-Склад» не соблюдал периодичность проведения лабораторных исследований в границах санитарно-защитной зоны и за ее пределами, не организовывал места накопления отходов производства и потребления. Эксперты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе и на источниках загрязнения.

В отношении компании возбудили несколько дел об административных правонарушениях. Генеральному директору общества внесли представление. Правда, тогда в мэрии сообщили, что предприятие отделалось штрафом в 50 тысяч рублей.

В октябре 2024 года власти сообщили, что «Регион-Склад» снова оштрафован. Эксперты выявили нарушения природоохранного законодательства. Именно: в обращении с отходами, сокрытие и искажение экологической информации и неисполнение обязанности об актуализации сведений об объекте негативного воздействия на окружающую среду. На предприятие наложили штрафов на 400 тысяч рублей.