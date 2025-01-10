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Экология подробности Превышена концентрация формальдегида: в Ярославской области завели дело из-за загрязнения воздуха

Превышена концентрация формальдегида: в Ярославской области завели дело из-за загрязнения воздуха

Опасного вещества в атмосфере оказалось в пять раз больше нормы

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1 комментарий

В Ярославской области завели уголовное дело из-за загрязнения воздуха

Источник:

В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за загрязнения воздуха в жилом секторе Тутаева. Пробы, взятые здесь в конце декабря 2024 года, показали превышение концентрации формальдегида более чем в 5 раз.

— После поступления обращения жителей в ходе ночного мониторинга состояния воздуха передвижной экологической лаборатории специалистами Центра охраны окружающей среды Ярославской области были отобраны пробы воздуха в Тутаеве на улице Советской и Р. Люксембург. Анализ показал превышение предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества формальдегида более чем в 5 раз, — сообщила в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина.

Формальдегид — бесцветный газ с резким запахом, который хорошо растворяется в воде. Водный раствор формальдегида применяют в производстве фанеры, деревоплиты, пластмасс, красок, кожаных изделий и других материалов. По оценке всемирной организации здравоохранения, формальдегид в больших концентрациях может вызывать нарушения здоровья людей. Вещество вызывает раздражение, зуд, сыпь на коже и слизистых, вялость, частые головные боли, проблемы со сном, повышает вероятность заболевания раком.

Материалы передали в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по части 1 статьи 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Максимальное наказание, которое грозит нарушителям по ней, — лишение свободы на срок до двух лет.

— Неприятный запах образовывался, предположительно, в результате деятельности предприятия ООО «Феникс», — уточнила Татьяна Потемкина.

Работу этой организации 27 декабря приостановили на 30 суток по решению Тутаевского районного суда.

По данным сервиса «Контур.Фокус», литейное предприятие «Феникс» было образовано в марте 2011 года в Тутаеве Ярославской области. Владельцем и гендиректором компании является Рашид Галимов, который также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, работающий в сфере обработки металлических изделий. За 2023 год чистая прибыль предприятия составила 40,1 миллиона рублей.

Напомним, жители Тутаева уже более пяти лет жаловались на неприятный запах. Подозревали, что его источником было как раз ООО «Феникс». Природоохранная прокуратура фиксировала нарушения в работе предприятия. В мае 2024 года «Феникс» уже закрывали на месяц и давали время на исправление нарушений.

Между тем весной 2024 года гендиректор завода Рашид Галимов сообщил в разговоре с корреспондентом 76.RU, что работа завода никак не связана с вонью, на которую жалуются жители. Подробнее читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Феникс Тутаев Уголовное дело Неприятный запах Формальдегид
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Комментарии
1
Гость
6 минут
У нас все заводы в центральных районах города,вот и крематорий хотят построить в центре в кировском районе и им плевать,чем будут дышать люди.За границей все предприятия ,в т ч и фарм.за городом не ближе 60 км. И строгий контрольУ нас все наоборот.Улица Магистральная Кировский район, берег реки Котросль,вся отдана под предприятия. В место того ,чтобы отдать люлям под строительстао жилья,домов
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