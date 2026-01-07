НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Пустые улицы и брошенные церкви: гуляем по поселку с одной из самых высоких колоколен России

Пустые улицы и брошенные церкви: гуляем по поселку с одной из самых высоких колоколен России

В фоторепортаже — живописный уголок Ярославской области

Смотрим, как выглядит Поречье-Рыбное | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Смотрим, как выглядит Поречье-Рыбное

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие в каникулы ездили по Ярославской области. Кто-то как турист, кто-то навещал родных и друзей. Редкий гость заглянул по пути на М-8 в одно из уникальнейших сел России — Поречье-Рыбное в Ростовском районе.

Когда-то оно считалось одним из богатейших в области. Здесь сохранились купеческие дома и каменные постройки XVII века. Село славилось плодородными землями — крестьянские семьи зарабатывали огромные деньги на продаже выращенных здесь овощей и фруктов. По легенде, на собственные сбережения местные построили посреди поселка Никитскую церковь и колокольню, которая считается самой высокой сельской в России. Ее высота — 82 метра.

В 2024-м году мы публиковали атмосферный фоторепортаж о том, как живет исторический населенный пункт. Предлагаем вновь полюбоваться сельской размеренной жизнью.

А это изюминка Поречье-Рыбного — колокольня Никитской церкви. Ее признали объектом культуры федерального значения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А это изюминка Поречье-Рыбного — колокольня Никитской церкви. Ее признали объектом культуры федерального значения

Только взгляните на это! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Только взгляните на это!

Ее считают самой высокой сельской колокольней в России — 82 метра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ее считают самой высокой сельской колокольней в России — 82 метра

По словам властей, если не провести реставрацию, колокольня рухнет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По словам властей, если не провести реставрацию, колокольня рухнет

Рядом — развалившиеся храмы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом — развалившиеся храмы

Согласно легенде, церковь построили местные крепостные крестьяне на собственные сбережения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Согласно легенде, церковь построили местные крепостные крестьяне на собственные сбережения

Какие исполинские арки и колонны! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Какие исполинские арки и колонны!
В 2019-м YouTube-блогер снимал фильм про уникальное ярославское село | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2019-м YouTube-блогер снимал фильм про уникальное ярославское село

А это изюминка Поречье-Рыбного — колокольня Никитской церкви. Ее признали объектом культуры федерального значения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Церковь и колокольня ветшают с каждым годом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Церковь и колокольня ветшают с каждым годом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Осенью 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что колокольню в Поречье-Рыбном планируют реконструировать. По его словам, если не принять мер, то колокольня может рухнуть. Местная администрация подписала трехсторонний договор на разработку проекта противоаварийных мероприятий с благотворительным фондом «Отчий дом» и ООО «Коэнергия», компанией, которая занимается реставрациями.

В августе 2025 года также стало известно, что на колокольне собираются установить новую архитектурно-художественную подсветку. Работы должны завершить в 2026-м.

Какая высота колокольни в Поречье-Рыбном

Интересный факт: в открытых источниках по-разному указана высота колокольни — либо 94 метра, либо 82 метра. Как писала в своей научной статье глава Поречья-Рыбного Ольга Кутинская (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.), путаница произошла из-за неверного перевода саженей.

— Высота Никитской колокольни не составляет 93 м 72 см. Указанные в источниках XIX века 44 сажени не равны 2 м 13 см. Как известно, упорядочение русской системы мер было проведено 11 октября 1835 года указом императора Николая I «О системе российских мер и весов»: одна казенная сажень приравнена к длине 7 английских футов, то есть к тем же 2,1336 метра. Видимо, высоту Никитской колокольни ранее измеряли именно в церковных саженях (одна церковная сажень — 186,4 см. — Прим. ред.), — писала Ольга Кутинская со ссылкой на музейную газету «Ростовская старина».

Согласно последнему лазерному сканированию, общая высота колокольни — порядка 82 метров.

На улицах поселка немноголюдно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На улицах поселка немноголюдно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вдали от городской суматохи в поселке Поречье-Рыбное по-особенному тихо и умиротворенно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вдали от городской суматохи в поселке Поречье-Рыбное по-особенному тихо и умиротворенно

Густые леса ограждают деревню, словно стены крепости | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Густые леса ограждают деревню, словно стены крепости
Вдали от городской суматохи в поселке Поречье-Рыбное по-особенному тихо и умиротворенно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пластиковые окна вытеснили искусные деревянные наличники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Пластиковые окна вытеснили искусные деревянные наличники
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Хотя многие бережно относятся к этим резным деталям | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хотя многие бережно относятся к этим резным деталям

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые дома требуют внимания | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые дома требуют внимания

Только поглядите на эти резные украшения! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Только поглядите на эти резные украшения!

Некоторые дома требуют внимания

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Отреставрировать бы этот старинный домик | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Отреставрировать бы этот старинный домик
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Поречье-Рыбном немало заброшенных домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Поречье-Рыбном немало заброшенных домов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сельские магазины сохранили эстетику нулевых | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сельские магазины сохранили эстетику нулевых

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть ощущение, что семена за дверью больше не продают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть ощущение, что семена за дверью больше не продают

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В будний день в парке никого. Интересно, а на выходных местные выходят гулять? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В будний день в парке никого. Интересно, а на выходных местные выходят гулять?
В парке оборудована детская площадка, но судя по тому, что карусели заметены снегом, зимой она не пользуется спросом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В парке оборудована детская площадка, но судя по тому, что карусели заметены снегом, зимой она не пользуется спросом

В будний день в парке никого. Интересно, а на выходных местные выходят гулять?
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обшарпанное, но уютное крылечко | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Обшарпанное, но уютное крылечко
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Поречье есть своя школа, детсад, музей и другие учреждения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Поречье есть своя школа, детсад, музей и другие учреждения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Архитектурные контрасты поселка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Архитектурные контрасты поселка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Говорят, зимой жизнь замирает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Говорят, зимой жизнь замирает

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще одно особенное место в Поречье-Рыбном — Дом милосердия кузнеца Лобова. Это хоспис для неизлечимо больных. Мы публиковали большой репортаж о том, как в хосписе спасают онкобольных.

Дом милосердия купца Лобова находится в Поречье-Рыбном | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дом милосердия купца Лобова находится в Поречье-Рыбном

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы также показывали, как живет деревня Прохоровское, а еще показывали быт Глебовского.

Кирилл Поверинов
Анастасия Вязигина
