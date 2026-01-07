Пустые улицы и брошенные церкви: гуляем по поселку с одной из самых высоких колоколен России

Многие в каникулы ездили по Ярославской области. Кто-то как турист, кто-то навещал родных и друзей. Редкий гость заглянул по пути на М-8 в одно из уникальнейших сел России — Поречье-Рыбное в Ростовском районе.
Когда-то оно считалось одним из богатейших в области. Здесь сохранились купеческие дома и каменные постройки XVII века. Село славилось плодородными землями — крестьянские семьи зарабатывали огромные деньги на продаже выращенных здесь овощей и фруктов. По легенде, на собственные сбережения местные построили посреди поселка Никитскую церковь и колокольню, которая считается самой высокой сельской в России. Ее высота — 82 метра.
В 2024-м году мы публиковали атмосферный фоторепортаж о том, как живет исторический населенный пункт. Предлагаем вновь полюбоваться сельской размеренной жизнью.
Осенью 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что колокольню в Поречье-Рыбном планируют реконструировать. По его словам, если не принять мер, то колокольня может рухнуть. Местная администрация подписала трехсторонний договор на разработку проекта противоаварийных мероприятий с благотворительным фондом «Отчий дом» и ООО «Коэнергия», компанией, которая занимается реставрациями.
В августе 2025 года также стало известно, что на колокольне собираются установить новую архитектурно-художественную подсветку. Работы должны завершить в 2026-м.
Какая высота колокольни в Поречье-Рыбном
Интересный факт: в открытых источниках по-разному указана высота колокольни — либо 94 метра, либо 82 метра. Как писала в своей научной статье глава Поречья-Рыбного Ольга Кутинская (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.), путаница произошла из-за неверного перевода саженей.
— Высота Никитской колокольни не составляет 93 м 72 см. Указанные в источниках XIX века 44 сажени не равны 2 м 13 см. Как известно, упорядочение русской системы мер было проведено 11 октября 1835 года указом императора Николая I «О системе российских мер и весов»: одна казенная сажень приравнена к длине 7 английских футов, то есть к тем же 2,1336 метра. Видимо, высоту Никитской колокольни ранее измеряли именно в церковных саженях (одна церковная сажень — 186,4 см. — Прим. ред.), — писала Ольга Кутинская со ссылкой на музейную газету «Ростовская старина».
Согласно последнему лазерному сканированию, общая высота колокольни — порядка 82 метров.
Еще одно особенное место в Поречье-Рыбном — Дом милосердия кузнеца Лобова. Это хоспис для неизлечимо больных. Мы публиковали большой репортаж о том, как в хосписе спасают онкобольных.
Ранее мы также показывали, как живет деревня Прохоровское, а еще показывали быт Глебовского.
Другие серии «Правда вымирают?»:
Красный бор — место в 10 минутах от Ярославля, где время замедлилось;
деревушка Ильино — населенный пункт на границе города и района.
как живет ярославская деревня с «неприличным» названием.