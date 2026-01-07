Пустые улицы и брошенные церкви: гуляем по поселку с одной из самых высоких колоколен России

Интересный факт: в открытых источниках по-разному указана высота колокольни — либо 94 метра, либо 82 метра. Как писала в своей научной статье глава Поречья-Рыбного Ольга Кутинская (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.), путаница произошла из-за неверного перевода саженей.

— Высота Никитской колокольни не составляет 93 м 72 см. Указанные в источниках XIX века 44 сажени не равны 2 м 13 см. Как известно, упорядочение русской системы мер было проведено 11 октября 1835 года указом императора Николая I «О системе российских мер и весов»: одна казенная сажень приравнена к длине 7 английских футов, то есть к тем же 2,1336 метра. Видимо, высоту Никитской колокольни ранее измеряли именно в церковных саженях (одна церковная сажень — 186,4 см. — Прим. ред.), — писала Ольга Кутинская со ссылкой на музейную газету «Ростовская старина».

Согласно последнему лазерному сканированию, общая высота колокольни — порядка 82 метров.