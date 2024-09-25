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Город «Может закончиться тем, что она рухнет»: ярославский губернатор — про уникальную колокольню в области

«Может закончиться тем, что она рухнет»: ярославский губернатор — про уникальную колокольню в области

Она находится в Поречье-Рыбном

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Вопрос о состоянии колокольни в Поречье-Рыбном обсуждался на пресс-конференции губернатора

Колокольню в селе Поречье-Рыбное Ярославской области планируют реконструировать. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции 25 сентября.

По словам главы региона, если в ближайшее время не начать действовать, уникальный объект культуры может рухнуть.

— Мы сейчас делаем ПСД (проектно-сметную документацию. — Прим. ред.) на колокольню в Поречье-Рыбном. Она находится в тяжелом состоянии. Если там никаких мер не предпринимать, то всё может закончиться тем, что она просто рухнет. Будем думать, что делать для того, чтобы ее не потерять, — отметил губернатор Михаил Евраев.

Что известно про колокольню?

Когда-то Поречье-Рыбное считалось одним из богатейших сёл Ярославской области. Здесь сохранились богатые купеческие дома и каменные постройки XVII века. Раньше именитые князья выбирали Поречье-Рыбное для охоты, также село славилось плодородными землями. Крестьянские семьи зарабатывали огромные деньги на продаже овощей и фруктов, выращенных на этой земле.

Согласно легенде, на свои кровные они построили невиданной длины колокольню при церкви Никиты Мученика в центре села. Это самая высокая в России колокольня вне города, ее высота достигает 94 метров.

Для восстановления колокольни нужны большие вложения. Областные власти будут искать возможности получить для этих целей федеральное финансирование.

— Всё зависит от того, какая будет стоимость ПСД (проектно-сметной документации. — Прим. ред.). Если в федеральном бюджете возможности не будет, то мы начнем опираться на наши возможности, на возможности областного бюджета. Потому что вероятность ее потерять очень высокая, если ничего не делать. Поэтому надо делать, — заключил губернатор Михаил Евраев.

В 2019 году вышел фильм про колокольню в Поречье-Рыбном. Она считается самой высокой в России, расположенной вне сельской местности. Ее высота — 94 метра.

А зимой у нас выходил фоторепортаж из села. Кадры из Поречье-Рыбного, где люди никуда не спешат, а время идет своим чередом, смотреть здесь.

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