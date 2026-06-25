Без этого никак: какими навыками обязательно нужно обзавестись выпускникам

Чтобы добиться успеха в жизни, важно знать правила невербальной коммуникации и этикета Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Для миллионов выпускников сейчас наступил самый стрессовый период — время поступать в вузы и учиться, учиться и еще раз учиться. Вот только ради чего? Работодатели всё чаще смотрят не на оценки, а на совсем другие качества человека. Разбираемся, что, кроме зубрежки, определяет успех в профессии и в жизни и как развить эти навыки прямо сейчас.

Зачем нужны soft-скиллы

Если раньше формула успеха была простой и понятной — окончить школу, получить одну профессию на всю жизнь и стабильно работать по специальности до пенсии, — то современным подросткам придется жить в совершенно других реалиях. Рынок труда стал гибким, технологии меняются каждый день, а многие привычные профессии исчезают на глазах.

В этой новой реальности академические знания, безусловно, важны, но они стали лишь базой. Чтобы по-настоящему выделиться во взрослой жизни, построить карьеру и чувствовать себя уверенно в любой компании, ребенку необходим фундамент из трех ключевых навыков.

Софт-скиллы и правила этикета могут помочь подросткам в будущем Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Речевой этикет

Один из самых важных софт-скиллов в современном мире — это речевой этикет. Многие ошибочно принимают его за набор скучных и устаревших вежливых формулировок, но на деле это основа успешной коммуникации и мощный инструмент для построения связей. Именно речевой этикет помогает правильно знакомиться на различных мероприятиях и уверенно чувствовать себя в незнакомом обществе вместо того, чтобы скромно сидеть в стороне.

— Раньше на балах мужчина не мог подойти к девушке и познакомиться. Для этого был нужен посредник, который представит мужчину женщине, — говорит специалист по этикету, член международной ассоциации специалистов по этикету МАКПЭК Анастасия Шведова. — Это мог быть хозяин дома или человек, который брал на себя ответственность за знакомство. Своеобразный поручитель, который гарантировал, что репутация мужчины чиста и ему стоит доверять.

Сейчас, если человек оказывается на официальном мероприятии или в гостях, позаботиться о его комфорте должна приглашающая сторона — хозяева обязаны познакомить всех присутствующих между собой. Именно для этого на статусных приемах и банкетах используют карточки с именами гостей и заранее продумывают схему рассадки за столом, чтобы люди могли легко найти общий язык.

Обращайтесь к собеседнику по имени — и симпатия вам обеспечена Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

— При первом знакомстве желательно освоить искусство small talk — светские темы, о которых вы можете поговорить. Например, о погоде, искусстве, путешествиях, литературе. И помните о нежелательных темах, которые лучше обходить: политика, религия, деньги, здоровье, личная жизнь, — советует Анастасия Шведова.

Еще одно важное правило: для человека самое приятное — звук его имени. Поэтому обращайте внимание на форму имени, как человек вам представился. И не превращайте Александра в Сашу или Шурика.

Цифровой этикет

Отдельная тема — общение в социальных сетях и мессенджерах, которыми сегодня пользуется каждый. Здесь тоже действуют свои четкие правила: как правильно структурировать и начать первое сообщение, о чём именно стоит писать, а какие темы лучше оставить для личной встречи.

— Не многие знают, если телефонный звонок внезапно прервался, то перезванивает тот, кто звонил. Иначе бывает, что оба абонента звонят друг другу одновременно и это только затрудняет общение, — объясняет Анастасия Шведова. — Если вы не дозвонились, то вновь позвонить можете только через два часа. Тем самым вы не будете чересчур навязчивы.

По правилам этикета, если вы хотите оставить голосовое, то необходимо кратко написать тему и спросить разрешение. При этом человек, который получил голосовое сообщение, может честно ответить, что сможет прослушать его позже или ему вообще неудобно.

При отправлении сообщений через электронную почту важно грамотно оформить письмо.

Чтобы письмо не улетало без вложения, прикрепите файл в самом начале Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

— Начинайте с прикрепления файла, если он есть, а уже потом пишите текст, — подчеркивает эксперт. — Используйте приветствия и обращения. В конце подпишите, от кого письмо, и оставьте контакты. Если письмо служебное, используйте рабочую почту. Это внушает больше доверия, чем письма с условной почты Kisulia86.

О видеозвонках нужно предупреждать заранее и обязательно подумать о внешнем виде. В идеале у собеседника должно быть ощущение, что он заглянул к вам в офис, а не домой.

Столовый этикет

Исторически сложилось, что люди едят за одним столом с теми, кому доверяют или хотят проверить. Не зря так популярны бизнес-ланчи и деловые встречи в кафе. Знание столового этикета подсказывает, как правильно обращаться с приборами и салфеткой, куда убрать телефон и кто в итоге должен оплачивать счет.

Встреча в ресторане — это еще и проверка коммуникативных навыков Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

— Есть некоторые блюда, которые не стоит заказывать на переговорах. Это все виды супов, особенно с крупными кусочками, например борщ, — рассказывает Анастасия Шведова. — Не стоит заказывать блюда с мелкой зеленью или кунжутом, ведь они могут застрять между зубов. И нужно быть осторожными с лапшой или спагетти, потому что съесть их элегантно достаточно сложно.