«Кто после этого в музей поедет»: ярославцы высказались о передаче старейшего монастыря РПЦ

Ярославцы поделились своим мнением о переезде Горицкого монастыря Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Музей-заповедник в Переславле-Залесском выселяют из Горицкого монастыря. Обитель пытаются передать РПЦ с 2012 года, дело двинулось в мае 2026-го.

26 мая областная «Единая служба заказчика» объявила поиск подрядчика для реконструкции здания бывшей промышленной площадки АО «Завод ЛИТ». Сюда, на улицу Советская, 1А, планируют перенести музей-заповедник. Сам комплекс завода выкупили на средства областного бюджета в 2022 году.

Согласно документации с сайта госзакупок, на работы из бюджетов Ярославской области и федерального выделят 123 миллиона 950 тысяч 719 рублей. Закончить ремонт и перевезти туда музей планируют в 2026–2028 годах.

Мнения жителей по поводу передачи монастыря РПЦ разделились. Одни считают, что переезд слишком затянулся, другие — выступают против него.

Публикуем мнения читателей 76.RU

Мнения «за» передачу монастыря РПЦ и переезд музея

Гость

«Помещения „ЛИТ“ прекрасные. Три года назад был на музейной конференции там, директор переславского музея водил нас по тем помещениям, которые уже передали и рассказывал, как они все устроят. Музейщики сами довольны переехать в новые помещения. Там шикарно, просторно — заводские цеха и коридоры, есть где разгуляться. Не то что в монастыре, где гвоздя не забьешь без согласования».

Гость

«Заводские помещения, которые отдают, пустуют уже давно, они для производства старые. Сам завод „ЛИТ“ прекрасно работает!»

Гость

«Порадуемся, хоть кто-то улучшит жилищные условия».

Гость

«Пусть отдают, это их исторические объекты, содержать в порядке станут. Это лучше, чем все просто развалится. А с теми, кто затягивает процесс передачи, нужно провести беседу, какие мотивы их сподвигли на подобные шаги!»

Гость

«Передача монастыря — важный шаг, но важно сохранить архитектурное наследие для будущих поколений».

Мнения против передачи РПЦ и переезда

Так выглядит индустриальная площадка, куда перевозят музей Источник: Переславский музей-заповедник

Гость

«Опять началось. РПЦ не может справиться с тем, что уже есть в собственности. Сколько храмов стоит недостроенных и не отремонтированных, а они все берут, берут и берут новые. Эти комплексы пусть остаются как памятники истории и религии. Если РПЦ уважает историю страны, в которой действует, то должна оставить в покое бывшие монастыри и церкви, где сейчас находятся краеведческие и прочие музеи, картинные галереи. Неправильно это — передавать РПЦ. Пусть она разберется и приведет в порядок то, что сейчас в руках у них».

Гость

«Музей надо пристроить и содержать…Откуда деньги-то? Уж не шиковали бы в нынешнее время».

Гость

«Ну и кто после этого в музей поедет? На завод „ЛИТ“? Тут хоть место проходное было».

Гость

«Кому нужны эти монастыри в центре города? В Ярославле то же самое.

Музей — это общественное учреждение для всех. А в монастыре будет находиться 15 человек. В любом случае монастыри должны располагаться за городом, в стороне от мирского шума и суеты».

Гость

«Я вообще не понимаю — зачем им отдавать здания монастырей? На кой-ляд нужен монастырь в центре города?»

А как вы относитесь к передаче монастыря РПЦ? Положительно, новое место для музея будет лучше! Отрицательно, все должно остаться, как есть! Своим мнением поделюсь в комментариях

Напомним, монастыри передают обратно церкви по всей России. Толчок этому явлению дал федеральный закон 2010 года «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Переезд замаячил на горизонте и у ярославского музея-заповедника, который находится на территории Спасо-преображенского мужского монастыря. Его РПЦ попросила вернуть обратно.