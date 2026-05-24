Культура ЗМКФ-2026 Одинадцать стран, девять номинаций: итоги XIII Забайкальского международного кинофестиваля

Одинадцать стран, девять номинаций: итоги XIII Забайкальского международного кинофестиваля

Названы лучшие из лучших

Тринадцатый по счету Забайкальский международный кинофестиваль подошел к концу

Тринадцатый по счету Забайкальский международный кинофестиваль подошел к концу

Источник:

Станислав Викулов

В Чите и районах края завершился XIII Забайкальский международный кинофестиваль. В этом году он прошел с 21 по 24 мая под темой «Единство в многообразии. Истоки будущего». Яркое событие посетили десятки культовых актеров и актрис. Рассказываем о победителях престижной премии.

В 2026 году в основном конкурсе кинофестиваля участвовали восемь фильмов из 11 стран: России, Вьетнама, Германии, Франции, Венгрии, Китая, Беларуси, Монголии, Сингапура, Великобритании и США. А победителями основного конкурса в этот раз стали:

Номинация «Лучший сценарий». Ильдико Эньеди, «Молчаливый друг», Германия, Франция, Венгрия, Китай.

Номинация «Лучшая актриса». Клэр Фой, «Я значит ястреб», Великобритания, США.

Номинация «Лучший актер»: Лим Кай Тонг, «Старик и его машина», Сингапур; Никита Ефремов, «Цинга», Россия.

Номинация «Лучший режиссер». Леон Ли, фильм: «Закусочная для соседей», Вьетнам.

Номинация «Лучший фильм». «Закусочная для соседей», режиссер Леон Ли, Вьетнам.

Лучшим фильмом конкурса «Новый взгляд» стала картина «Рыбка на крючке», режиссер Мухиддин Музаффар, Таджикистан, Иран.

Приз зрительских симпатий конкурса «Новый взгляд» заслужил фильм «Драники», режиссер Анна Соловьева-Карпович, Россия.

Диплом «За операторскую работу» получил фильм «Новое рождение», над которым работали операторы Янис Брод, Владимир Усольцев, режиссер Изабель Каландар, Таджикистан, США, Катар.

Специальный приз Губернатора Забайкальского края получил Народный артист Российской Федерации Сергей Шакуров.

Диплом Оргкомитета Забайкальского кинофестиваля «За бесценный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную театральную и педагогическую деятельность» вручили актрисе театра и кино Елене Борзовой.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
