Культура ЗМКФ-2026 «Зачем вы сравниваете сериал про убийства и сериал про любовь?» Звезда «Ландышей» Ника Здорик высказалась о хейте мелодрамы

После вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения часть зрителей указала на незаслуженный проигрыш «Аутсорса»

Актриса приехала на Забайкальский международный кинофестиваль | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Актриса Ника Здорик, прилетевшая 21 мая в Читу на Забайкальский международный кинофестиваль, рассказала CHITA.RU о своем отношении к хейту и критике в адрес сериала «Ландыши» (18+), где она исполнила главную роль, а также о сравнении с другим сериалом — «Аутсорс» (18+).

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» рассказывает о судьбе Кати Орловой — избалованной дочери миллиардера, выросшей в Лондоне, которая внезапно сталкивается с предательством близких, а позже влюбляется в простого военного. Сериал стал триумфатором XIII премии АПКиТ 20 мая, завоевав 4 награды, включая категорию «Лучший онлайн-сериал». Наибольшее количество номинаций было у драмы «Аутсорс»: проект претендовал на победу в девяти категориях.

«Вы хотите, чтобы я вам рассказала про хейт вокруг нашего сериала? Нет, мне неинтересно об этом говорить. Можете спросить у зрителей, которые сюда пришли, что они скажут про хейт в сторону „Ландышей“. Они все накинутся и начнут защищать. Мне неинтересно говорить про хейт в нашу сторону, потому что его очень много, и, конечно, сейчас мы все на виду. Хейтят и меня, и моего партнера, и наш сериал — такая уж ситуация. Но мне вообще всё равно. Потому что у нас огромное количество зрителей — очень добрых. И в Чите в том числе: как сегодня показала даже красная дорожка, здесь огромное количество добрых, замечательных и благодарных зрителей, к которым я и приехала», — сказала актриса.

Она отметила, что после премии АПКиТ в индустрии действительно началась критика «Ландышей» из-за победы в номинации. Часть зрителей указывала на незаслуженный проигрыш драмы «Аутсорс» (18+), где по сюжету тюремный надзиратель придумывает циничный бизнес — продавать родственникам право на казнь преступников.

Актриса обратила внимание, что АПКиТ — единственная премия, которую сериал выиграл в этом году, а также подчеркнула, что невозможно сравнивать сериал о любви и криминальную драму.

Зачем вы сравниваете сериал про убийства и маньяков и сериал про любовь и нынешнюю ситуацию в мире, которая отражается в нашем сериале? Зачем вообще сравнивать две совершенно разные, несопоставимые вещи?» — сказала она.

Ника Здорик указала, что «Ландыши» занимают первое место по просмотрам и получили большую народную любовь.

«И для меня это самая главная награда, которая вообще может быть. Это круче любой номинации, любой премии — зрительская любовь», — заключила актриса.

XIII Забайкальский международный кинофестиваль проходит в Чите под темой «Единство в многообразии. Истоки будущего». Бессменный президент кинофестиваля — народный артист РСФСР Александр Михайлов.

Генеральный партнер Забайкальского международного кинофестиваля — Быстринский ГОК. Партнерами ЗМКФ в 2026 году также стали «Удоканская медь», АО «Читаэнергосбыт», группа «Ареал» (ранее «Хайлэнд Голд») и ПАО «Банк ПСБ».

Александр Хамраев
