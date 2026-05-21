Из-за дождя пришлось нести дам на руках: как прошло открытие Забайкальского кинофестиваля. Самые яркие кадры

XIII Забайкальский международный кинофестиваль (12+) стартовал в Чите. Звезды прошлись по ковровой дорожке и выступили с музыкальными номерами. Церемонию открытия пытался сорвать дождь, но гости и организаторы не растерялись: звезд сопровождали джентельмены во фраках, которые закрывали их от дождя, а кое-кого и вовсе пришлось нести через лужи на руках. Впереди зрителей ждет еще несколько дней интересной программы с кинопоказами. Самые яркие моменты с открытия в нашем фоторепортаже.
Первый день ЗМКФ начался необычно. Митрополит Димитрий провел молебен, на котором благословил гостей кинофестиваля.
«Слава Богу, традиционный кинофестиваль у нас в Забайкалье проходит. Приезжают новые работы, новые творцы, исполнители. И я надеюсь, что это что-то в нас шевелит. Важно, чтобы мы были всё-таки соучастниками, потому что внешняя среда приучает нас быть даже не зрителями, а наблюдателями. Зритель всё-таки переживает то, что мы представляем», — сказал владыка.
Зрители заранее собрались возле дорожки в ожидании гостей фестиваля. Даже дождь не стал для них помехой.
Люди поблагодарили Александра Михайлова — бессменного президента ЗМКФ — за организацию.
Гостей кинофестиваля встретил губернатор Забайкальского края Александр Осипов с супругой Валентиной.
Затем на дорожке появились ведущие торжественной церемонии открытия XIII Забайкальского международного кинофестиваля — актер театра, кино и телевидения, кинорежиссёр и телеведущий, театральный педагог, народный артист России Максим Аверин и актриса театра, кино, телевидения и дубляжа Любовь Толкалина.
А как же без бессменного президента ЗМКФ, народного артиста РСФСР, профессора Всероссийского Государственного института кинематографии, уроженца Оловяннинского района Забайкальского края Александра Михайлова? Он тоже прошелся по дороже с супругой Оксаной Михайловой.
Эффектно проявились и мэр Читы Инна Щегловавместе с актером театра и кино, дубляжа, получившим известность благодаря ролям в сериалах «Карпов», «Меч», «Молодые и злые» и «Город соблазнов» Максимом Щёголевым.
Почти всех гостей провожали джентльмены во фраках. Они аккуратно спасали наряды и прически звезд от дождя под зонтами.
Не обошлось на дорожке и без настоящих рыцарей. Актер Дмитрий Павленко позаботился о том, чтобы его супруга Наталья Селиверствова не намочила даже ноги и пронес её на руках.
Артист эстрады, юморист, пародист и киноактер Карен Аванесян оказался в восторге от погоды.
Зрители тепло встретили актрису Мирославу Михайлову и актера Петра Рыкова. Они обошлись без зонта.
Зал оказался переполнен. На открытии актеры сменили привычное амплуа и выступили с музыкальными номерами.
В завершении участников и гостей XIII Забайкальского международного кинофестиваля пригласили на сцену. Официально его открыли щелчком большой хлопушки.
Традиционно церемония заканчивается гимном кинофестиваля.