Культура ЗМКФ-2026 Фоторепортаж Из-за дождя пришлось нести дам на руках: как прошло открытие Забайкальского кинофестиваля. Самые яркие кадры

За его успех буквально молились

Фестиваль не изменяет традициям и простит актеров петь | Источник: Александр Хамраев / CHITA.RUФестиваль не изменяет традициям и простит актеров петь | Источник: Александр Хамраев / CHITA.RU

Фестиваль не изменяет традициям и простит актеров петь

Источник:

Александр Хамраев / CHITA.RU

XIII Забайкальский международный кинофестиваль (12+) стартовал в Чите. Звезды прошлись по ковровой дорожке и выступили с музыкальными номерами. Церемонию открытия пытался сорвать дождь, но гости и организаторы не растерялись: звезд сопровождали джентельмены во фраках, которые закрывали их от дождя, а кое-кого и вовсе пришлось нести через лужи на руках. Впереди зрителей ждет еще несколько дней интересной программы с кинопоказами. Самые яркие моменты с открытия в нашем фоторепортаже.

Первый день ЗМКФ начался необычно. Митрополит Димитрий провел молебен, на котором благословил гостей кинофестиваля.

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

«Слава Богу, традиционный кинофестиваль у нас в Забайкалье проходит. Приезжают новые работы, новые творцы, исполнители. И я надеюсь, что это что-то в нас шевелит. Важно, чтобы мы были всё-таки соучастниками, потому что внешняя среда приучает нас быть даже не зрителями, а наблюдателями. Зритель всё-таки переживает то, что мы представляем», — сказал владыка.

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Зрители заранее собрались возле дорожки в ожидании гостей фестиваля. Даже дождь не стал для них помехой.

Источник:

Александр Хамраев / CHITA.RU

Источник:

Александр Хамраев / CHITA.RU

Люди поблагодарили Александра Михайлова — бессменного президента ЗМКФ — за организацию.

Источник:

Евгения Бузлаева / CHITA.RU

Гостей кинофестиваля встретил губернатор Забайкальского края Александр Осипов с супругой Валентиной. 

Источник:

Александр Хамраев / CHITA.RU

Затем на дорожке появились ведущие торжественной церемонии открытия XIII Забайкальского международного кинофестиваля — актер театра, кино и телевидения, кинорежиссёр и телеведущий, театральный педагог, народный артист России Максим Аверин и актриса театра, кино, телевидения и дубляжа Любовь Толкалина.

Источник:

CHITA.RU

А как же без бессменного президента ЗМКФ, народного артиста РСФСР, профессора Всероссийского Государственного института кинематографии, уроженца Оловяннинского района Забайкальского края Александра Михайлова? Он тоже прошелся по дороже с супругой Оксаной Михайловой.

Источник:

CHITA.RU

Эффектно проявились и мэр Читы Инна Щегловавместе с актером театра и кино, дубляжа, получившим известность благодаря ролям в сериалах «Карпов», «Меч», «Молодые и злые» и «Город соблазнов» Максимом Щёголевым. 

Источник:

Александр Хамраев / CHITA.RU

Источник:

CHITA.RU

Источник:

CHITA.RU

Почти всех гостей провожали джентльмены во фраках. Они аккуратно спасали наряды и прически звезд от дождя под зонтами.

Источник:

Александр Хамраев / CHITA.RU

Не обошлось на дорожке и без настоящих рыцарей. Актер Дмитрий Павленко позаботился о том, чтобы его супруга Наталья Селиверствова не намочила даже ноги и пронес её на руках.

Источник:

Забайкальский международный кинофестиваль (16+) / Telegram

Артист эстрады, юморист, пародист и киноактер Карен Аванесян оказался в восторге от погоды.

Источник:

CHITA.RU

Зрители тепло встретили актрису Мирославу Михайлову и актера Петра Рыкова. Они обошлись без зонта.

Источник:

CHITA.RU

Зал оказался переполнен. На открытии актеры сменили привычное амплуа и выступили с музыкальными номерами.

Источник:

Александр Хамраев / CHITA.RU

Екатерина Волкова с авторской песней

Источник:

Александр Хамраев / CHITA.RU

Карен Аванесян сыграл «Лунную сонату» Бетховена

Источник:

Александр Хамраев / CHITA.RU

Евгений Дятлов исполнил песню «Есть только миг»

Источник:

Александр Хамраев / CHITA.RU

В завершении участников и гостей XIII Забайкальского международного кинофестиваля пригласили на сцену. Официально его открыли щелчком большой хлопушки.

Источник:

Александр Хамраев / CHITA.RU

Традиционно церемония заканчивается гимном кинофестиваля. Полную онлайн трансляцию с первого дня фестиваля можно посмотреть здесь.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
