Такая себе драма. Как новый фильм с Зендеей и Робертом Паттинсоном швыряет нас головой об пол и убивает ромкомы

Алёна Золотухина Журналист НГС

Идеальная свадьба? Забудьте, хеппи-энда не будет (и это не спойлер) Источник: Kinopoisk.ru

В начале апреля в прокат вышел фильм норвежского режиссера Кристоффера Боргли «Вот это драма!» (18+) с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Производством занималась киностудия А24, а это значит, что плохо получиться точно не должно. Ну или будет настолько плохо, что даже хорошо. Получилась же сложная и глубинная трагикомедия человеческих отношений, смело приправленная реальностью, от которой тошно. После просмотра хочется молча признать, что жанр ромкома умер окончательно и бесповоротно. На смену ему пришла новая эпоха, где от «мит кьют» бегут совсем не те мурашки. Корреспондент NGS.RU Алена Золотухина посмотрела киноновинку — публикуем ее впечатления.

Эволюция ромкома

В начале нулевых мы запоем смотрели фильмы с Рене Зельвегер и Хью Грантом, Кейт Хадсон и Мэтью Макконахи, Эштоном Катчером и Милой Кунис. Мы четко знали: в конце любой любовной истории обязательна красивая свадьба (даже если с нее сбегает Джулия Робертс). Финальный поцелуй под романтичную музыку, из глаз ручьем текут слезы, «вместе и навсегда» укутывает нас теплым одеялком.

Прошло почти тридцать лет. Жизнь сделала крутой поворот, и новая реальность оказалась не столь романтичной, а, скорее, даже жесткой. Она без долгих прелюдий бьет головой об пол, обрушиваясь ледяным душем. На смену легкости и наивности пришло разочарование в патриархальной системе отношений.

Идея о том, что «мы — частички одного целого», сегодня кажется нездоровой и сигнализирует о созависимости. Вы смотрите на экран и с ужасом понимаете: остаться вместе — это не победа любви, а капитуляция перед страхом одиночества. Герои Зендеи и Роберта Паттинсона в фильме «Вот это драма!» не дополняют друг друга — они мучительно притираются, ломая свои границы. Режиссер задает главный вопрос: а стоит ли эта «целостность» тех ежедневных микротравм, которые наносят друг другу два близких человека?

Киноведы уже назвали этот фильм «похоронами традиционного ромкома». Кристоффер Боргли делает то, на что не решались многие: он показывает не борьбу за любовь, а борьбу внутри любви. Когда нет внешних препятствий (соперников, разницы в социальном статусе, трагических случайностей), остается самое страшное: два человека, которые уже много лет вместе, вдруг понимают, что, возможно, они друг другу больше не нужны.

Новая Зендея

Главную женскую роль в фильме исполнила Зендея, которую уже считают одной из главных актрис своего поколения. Она начинала с незначительных ролей от студии Disney и постепенно набиралась опыта, пробуя себя в разных ипостасях. Одной из ключевых работ актрисы стала роль Ру Беннет в сериале «Эйфория». Именно там Зендея раскрылась как драматическая актриса — этот опыт она отлично применила в образе своей героини.

Эмма — женщина с огромным внутренним миром, который она умело прячет за маской внешнего спокойствия. Зендея играет не текстом, а паузами, взглядами, мимикой, движением плеч. Она показала Эмму так, что ей хочется и симпатизировать, и бояться ее. Порой эти два чувства возникают одновременно и спорят друг с другом. Эмма боится тьмы внутри себя и оттого ведет себя отчужденно, кажется ледяной и непроницаемой, но в то же время нежной и уязвимой.

Актриса шикарно справилась с задачей, показав сложную противоречивую внутреннюю борьбу. Именно это превращает ее персонажа из ромкомовской «девушки с секретом» в настоящую трагическую фигуру. Достойно восхищения.

Чудаковатый Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон снял с себя супергеройский костюм и облачился в наряд семьянина в раздрае. Совсем недавно мы имели возможность наблюдать его в психологической драме «Умри, моя любовь», испытывая к герою смешанные чувства (больше отрицательные). Его новое воплощение, Чарли Томпсон, прозрачнее, понять натуру героя гораздо легче.

Героев Роберта Паттинсона и Зендеи ждала серьезная проверка на прочность перед свадьбой Источник: Kinopoisk.ru

Чарли — неврастеник с параноидальными наклонностями. Он постоянно что-то теребит в руках, избегает прямых взглядов, говорит слишком быстро или слишком медленно. Он пытается быть «правильным» женихом, но внутри него явно тикает бомба замедленного действия, что создает заметный контраст с внешне спокойной героиней Зендеи.

Роберт Паттинсон подсвечивает темные стороны своей партнерши, а сам при этом раскрывается глубинно. Без него образ Зендеи был бы неполным: именно через его реакцию, его страх, его неловкость мы понимаем, насколько эмоционально опасной может быть любовь. Актер справился на ура: он смешной, жалкий, пугающе реальный и при этом невероятно обаятельный. Вы ненавидите его за трусость, но тут же прощаете, потому что видите в нем себя.

Интересно, что Паттинсон уже не в первый раз играет роль мужчины, который теряет контроль, — вспомните его персонажей в фильмах «Маяк», «Космополис», уже упомянутом «Умри, моя любовь» или «Хорошее время». И каждый раз он находит новые краски. В фильме «Вот это драма!» он добавляет к своей коллекции еще один образ-шедевр — человека, который боится одиночества больше, чем адских мук, но при этом не знает, как быть рядом с другим, не разрушая ни его, ни себя.

Meet Cute как триллер

Помните, как в классических романтических комедиях происходит знакомство героев? Прием называется meet cute: случайность, искра, музыка, замедленная съемка. Кристоффер Боргли сцену знакомства обыгрывает в жанре психологического триллера. Это уже не милая встреча у кофейни — это будто допрос, в которой каждый вопрос звучит как удар ножом.

Марк Дарси в исполнении Колина Ферта проснулся бы в холодном поту от такого поворота. Здесь нет места романтической наивности. Это неприкрытая правда о том, как двое взрослых, травмированных жизнью людей пытаются нащупать возможность быть вместе. Они не флиртуют, они сканируют друг друга. Они не кокетничают, они будто защищаются.

И этот прием — обыграть meet cute как триллер — становится ключом ко всему фильму. В результате то, что должно было быть сладкой ватой для глаз, превращается в эмоциональный аттракцион, после которого хочется выпить валерьянки.

То ли плакать, то ли смеяться

Главное, что отмечают все, кто посмотрел фильм, — это гамма чувств, которую он вызывает. Вы не понимаете, плакать вам или смеяться. В одной сцене вы смеетесь над нелепостью героев, в следующей — сжимаетесь от боли, которую причиняет друг другу эта пара. Это чистая трагикомедия человеческих отношений.

Причем серьезное здесь показано иронично. Когда герои говорят о самых страшных вещах — о потере, о предательстве, о смерти любви, — они делают это с горькой усмешкой. И это позволяет фильму балансировать на грани между взрывом и сдержанностью.

Актеры потрясающе выполнили свою работу, усадив зрителя на эмоциональные качели. Их герои — интроверты, которым сложно выражать эмоции. Они не кричат, не бьют посуду. Они молчат, и это молчание говорит громче любых слов.

Одни зрители выходят из зала с чувством опустошения, другие — с ироничной улыбкой. Но никто не остается равнодушным. Это признак хорошего кино: когда оно заставляет вас переживать целый спектр противоречивых эмоций, а не просто развлекает попкорновым экшеном.

Режиссер намеренно сделал открытый финал, лишь намекнув на то, как сложатся судьбы Эммы и Чарли Источник: Kinopoisk.ru

Фильм отлично отражает то, какой становится реальность двух людей, которые уже много лет вместе. Яркое эффектное начало (вспышка страсти, головокружительные свидания) и последующая ровная жизнь, когда эмоции утихли, вы притерлись друг к другу и просто существуете параллельно. Вы думаете, что свадьба добавит жизни красок и это самый логичный следующий этап.

Этим хочется оправдать то, что ближе к середине фильма становится немного скучно. Но эта скука — не просчет режиссера. Это честная иллюстрация того, во что со временем превращаются долгие отношения. И когда после этой монотонной тишины происходит эмоциональный взрыв, он бьет с удвоенной силой. Вы понимаете, что тишина была не пустотой, а накоплением напряжения — разрядка неизбежна.

Работа на отлично

От студии A24 мы всегда ждем хорошее, и ни разу еще она не подводила. «Леди Бёрд», «Солнцестояние», «Человек — швейцарский нож» — каждый раз история будто достигает своего пика и взрывается. «Вот это драма!» не исключение. При этом у фильма не было громкого промоушена: любые подробности намеренно замалчивались, зрители не знали, что их ждет. В результате получился не замутненный ожиданиями эмоциональный удар.

У Кристоффера Боргли в 2023 году вышел фильм «Герой наших снов» — его оценили киноманы, но картина осталась малоизвестной и не принесла режиссеру громкой славы. Может быть, именно поэтому он пригласил именитых актеров — чтобы о нем заговорили?

Боргли и его команда мастерски показали то, что принято замалчивать: страхи, сомнения, неловкость, созависимость, страх одиночества. Всё, что обычно остается за кадром романтических фильмов, норвежец вывел на первый план. Наверняка после повторного просмотра некоторые сцены обретут новый смысл.

Стоит ли смотреть?

Если вы ищете легкую романтическую комедию для свидания — проходите мимо. «Вот это драма!» не для этого. Если готовы к честному, порой жестокому разговору о любви, о браке, о том, почему «жили они долго и счастливо» — это миф, который нам продал Голливуд, тогда смело покупайте билет. Вы можете выйти из зала разбитыми, но просветленными. И, возможно, впервые за долгое время захотите поговорить со своим партнером не о том, что купить на ужин, а о том, что на самом деле происходит между вами. Пожалуй, достойная похвала для фильма, который посмел перевернуть любимый жанр вверх тормашками.

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