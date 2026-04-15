«Ему должны подражать»: за что страна помнит Сергея Пускепалиса. Сегодня ему могло исполниться 60

Интервью с близкими и коллегами Сергея Пускепалиса Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU, правительство Ярославской области

15 апреля Сергей Пускепалис мог бы отпраздновать юбилей — 60 лет. Актер и бывший худрук Волковского театра не дожил четыре года до этой даты. Заслуженный артист России погиб в аварии 20 сентября 2022 года вместе с театральным водителем Александром Синицыным. Они перегоняли машину, чтобы отправить ее в Донбасс. «Форд» не вошел в поворот, задев на встречке по касательной одну фуру, и врезался в следующую.

Спустя три года после гибели именем Сергея Пускепалиса в Ярославле назвали дом актера, а Волковский театр вместе с Министерством культуры РФ создал премию «Поступок» в его честь.

Почему Сергея Пускепалиса будут помнить еще долго, какой культурный след он за собой оставил — в этом тексте.

Момент столкновения попал и в объектив камер видеонаблюдения и на видеорегистратор первой фуры Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

«Пришел сюда, чтобы отвечать за всё»

Сергей Пускепалис родился в Курской области 15 апреля 1966 года. В 1980-е семья переехала в Саратов, где Сергей окончил театральное училище. В 2001 году он пошел учиться на режиссерский факультет в ГИТИС. Выпускная работа «Двадцать семь» принесла ему первую режиссерскую славу. И дала старт карьере. С 2003 по 2007 год он работал главным режиссером Магнитогорского драмтеатра имени А. С. Пушкина. С 2007 года — режиссер-постановщик Московского театра-студии Олега Табакова.

В 2009-м судьба привела Сергея Пускепалиса в Ярославль на должность главного режиссера Театра драмы имени Федора Волкова. Поработал он всего год, но успел поставить спектакли «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Александра Володина и «Три сестры» по Антону Чехову. Затем уехал в Москву. Работал с МХАТ имени Чехова и заместителем худрука в МХАТ имени Горького.

В августе 2019 года Сергей Пускепалис вернулся в Ярославль на должность худрука Волковского театра, отметив, что останется жить в городе. Здесь, так случилось, и прошли последние несколько лет его жизни.

Волковский театр в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Сергей Пускепалис пришел на должность художественного руководителя сразу после попыток объединить Волковский театр в с Александрийским. Заслуженный артист России продолжил развивать ярославский театр как самостоятельную организацию.

«Я пришел сюда, чтобы отвечать за всё. Прошло уже 10 лет с того момента, когда я работал главным режиссером в Ярославле. Поверьте, я не сидел все эти годы взаперти — я развивался, учился. Теперь все свои полученные знания и опыт я применю в Волковском театре. И да, жить я буду в Ярославле», — говорил на собрании театра после назначения Сергей Пускепалис.

«Нам нужен аншлаг»

Приход Сергея Пускепалиса в ярославский театр жители города и актеры запомнили хорошо.

Сергей Пускепалис на собрании Волковского театра Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

«Коллеги из Волковского театра часто говорили, что они ему поверили сразу же. С ним в Волковский театр пришла художественная концепция. Она связана, в частности, и с той программой, с которой он защищал свою позицию в рамках конкурса, объявленного Министерством культуры РФ. И эти его идеи созвучны идеям Федора Волкова», — рассказал 76.RU заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Валентин Степанов.

Заниматься театром — веселое и интересное занятие. Мне хочется, чтобы здесь был очень здоровый климат, направленный на создание спектаклей. Нам нужен аншлаг с учетом очень достойной афиши. Это постановки с хорошими текстами, направленные не только на развлечение. Сергей Пускепалис бывший худрук Волковского театра

Валентин Степанов отметил, что именно Сергей Пускепалис возродил идею общедоступного театра. Для худрука театр был «пространством, где открытия одних, тех, кто видит, становятся личным достоянием остальных, кто вдруг открывает для себя что-то новое в мироздании и жизни человеческого духа».

Сергей Пускепалис инициировал создание в Волковском театре культурно-образовательного центра имени Ивана Дмитриевского — ближайшего сподвижника Федора Волкова и наследника титула первого русского актера.

Сергей Пускепалис считал, что театр должен не только открывать свои двери на вечерние спектакли, но и жить в дневные часы. И в это время приглашать будущих театральных зрителей, школьников и студентов. Вот в этом смысл культурно-образовательного центра имени Ивана Дмитриевского — работать и растить новых театральных зрителей, укреплять преемственность. Валентин Степанов заслуженный работник высшей школы РФ

Развитие идеи связи актеров со зрителями отразилось в парадном фойе. Здесь в центральной витрине установлено зеркало.

Это зеркало, по мнению Валентина Степанова, связано с именем создателя театра — Федора Волкова, а именно с одним из персонажей его работы «Торжествующая Минерва». А также с нынешним худруком театра Валерием Кирилловым.

Любимая аллегория Валерия Кириллова: «Актер — это человек с окном в груди». И когда зритель смотрит в это окно, как в зеркало, он видит либо лучшего себя, либо лучшие миры. Валентин Степанов заслуженный работник высшей школы РФ

Не был незаменимым, и в этом суть

Дрессировщик и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный с Сергеем Пускепалисом был знаком лично. И гордился этим. В беседе с 76.RU он поделился, что 12 апреля был на месте аварии, где разбился артист.

«Ему построили хороший памятник на этом месте, очень красивый, очень дорогой в хорошем смысле этого слова. И я вспомнил Сережу как человека, у которого было много друзей, потому что он был душевный, чистый и открытый. Профессионализм, о котором мы знаем, он еще не придает тебе возможности иметь друзей. Друзья появляются только у хороших людей. Вот и Сережа был очень хорошим человеком», — поделился Эдгард Запашный.

На месте аварии установили памятную часовню-обелиск Источник: правительство Ярославской области

Запашный говорит, что общение с Сергеем Пускепалисом было для него большим удовольствием. Они часто пересекались и виделись, хоть и не были близкими друзьями.

«Сейчас вспоминаешь его только как человека очень доброго, открытого, честного и, главное, очень патриотичного. Он действительно переживал за происходящее и помогал нашим парням», — дополнил Эдгард Запашный.

Про таких людей, как Сергей Пускепалис, часто говорят: незаменим. С такой позицией Эдгард Запашный не согласен. По его мнению, жизненная задача таких людей — оставить после себя похожих, изменить общество.

Жизнь такого человека должна заражать, ему должны подражать. Люди должны задумываться и делать правильные вещи. Я надеюсь, что эта задача, которую, наверное, Сергей мог и не ставить перед собой, но она будет выполнена. Чем больше будет таких, как Сергей, тем лучше будет в нашей с вами жизни. Эдгард Запашный представить цирковой династии

«Он не был мачо, он был мужик»

Близко с Сергеем Пускепалисом был знаком актер и сооснователь Ярославского камерного театра Владимир Гусев. Артисты состояли в одной творческой компании, проводили много времени вместе. Как рассказал 76.RU Владимир Гусев, за пару дней до трагедии друзья планировали встретиться.

«Мы встретились с ним буквально за два-три дня до его смерти. Я пишу песни уже лет тридцать, пел ему когда-то, ему очень понравилось. Он сказал: „Володь, слушай, я сейчас смотаюсь в Донбасс и через три дня вернусь. Давай вместе посидим, не будем компанию собирать большую, ты возьмешь гитару, мы попоем“. Я ему ответил: „Сереж, без проблем! Только приедешь — сразу встречаемся“. И вот не суждено было нам встретиться», — вспомнил последний разговор с товарищем Владимир Гусев.

Он был настоящий. Он не был мачо, он был мужик. Светлый и мужественный, редкое сочетание, когда мужчина отвечает за свои слова. Сережа был открытым и никогда не стеснялся говорить человеку то, что о нем думает. Он никогда не подстраивался, не подставлялся, был настоящим. Владимир Гусев актер, сооснователь Ярославского камерного театра

Владимиру Гусеву народный артист запомнился мужественным, патриотом до мозга костей. Сергей Пускепалис стал для него примером открытой и сильной личности, такой, кто не любит лести.

«Он был очень мужественный, не один раз ездил в Донбасс, возил гуманитарную помощь, помогал своими силами финансовыми. И эта трагическая поездка, этот микроавтобус, который он купил за свои деньги и разбился…» — поделился Владимир Гусев.

За что Ярославль запомнит Пускепалиса

Худрука театра Ярославль любил за идеи, которые он не стеснялся высказывать. Смелые или даже резкие.

«У него была разнообразная, многообразная и богатая жизнь. Не только творческая, но и общественная», — отметил Валентин Степанов.

При Пускепалисе начали реконструкцию Волковского театра. Отремонтировали сценическую коробку основной сцены, заменив покрытие и оборудование верхней механики. Собирались еще сделать новую малую сцену на третьем этаже на 150–200 зрителей для спецпроектов, лекций и других событий. Это была идея худрука — насытить театр жизнью, сделать доступнее.

Реконструкция театра в 2020 году Источник: Волковский театр

Сергей Пускепалис выступал и за сохранение «Актерского квартала». Несмотря на то что Первый Русский не имеет прямого отношения к историческим зданиям на улице Чайковского в Ярославле, он предлагал свою помощь.

Имя Пускепалиса в стране

Именем актера назвали отремонтированный Дворец культуры в Железноводске. Семья жила здесь, когда он был подростком. Здесь же он впервые записался в театральный кружок — ради интереса. В студии он познакомился с будущей женой Еленой.

В 2019 году Сергей Пускепалис привез в город международный кинофестиваль «Герой и время».

23 сентября 2022 года его похоронили на городском кладбище Железноводска рядом с родителями.

Мужчины плакали на прощании с Пускепалисом в Ярославле Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Ярославль прощался с Пускепалисом 20 сентября. Гроб на руках выносили актеры Волковского театра.

Последние работы

Актерская известность к Сергею Пускепалису пришла в зрелом возрасте. Он успел сняться почти в 90 фильмах. Последние работы с его участием вышли уже после смерти. Актер сыграл главную роль в драме «Доктор» (18+), а также снялся в сериалах «Трейдер» (18+), «По зову сердца» (12+) и «Редкая птица» (12+).

Съемки детектива «Напарники» (18+) Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Совместную работу с актером до сих пор вспоминают коллеги. В 2020 году зрителям представили военно-детективный телесериал «Алекс Лютый» (18+). Сергей Пускепалис снялся в первом сезоне проекта, сыграв одного из главных героев — следователя спецотдела МВД Егора Сухарева.

«Мне Сергей запомнился как человек спокойный, приветливый с группой, — рассказала 76.RU оператор сериала Светлана Кругликова. — С ним было комфортно работать. Он уверенно вел себя в каскадерских сценах, в нашем сериале таких было немало. Сказался его большой опыт съемок в детективном жанре. Над текстом работал тщательно, был внимателен к деталям, иногда предлагал правки с учетом жизненного и съемочного опыта».

Сергей Пускепалис в сериале «Алекс Лютый» Источник: телесериал «Алекс Лютый» (18+) / телеканал «НТВ»

В Волковском театре Сергей Пускепалис успел поставить спектакли «Забыть Герострата!» в 2020 году, в 2021 году актеры показали на сцене «Предстоящее событие», а в 2022-м — комедию «Весы».

Смерть Сергея Пускепалиса стала тяжелой утратой для всей страны. Актеры Волковского театра в Ярославле в память о Сергее установили арт-объект за театром и хлопотали над восстановлением Дома актера. Именем Пускепалиса также назвали сквер в Донецке и улицу в Магнитогорске. А на месте аварии в Ростовском районе установили часовню-обелиск.

Как прощался Ярославль с Сергеем Пускепалисом Источник: Елена Вахрушева / 76.RU