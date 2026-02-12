Культура Закрытие ДК им. Добрынина Подробности Директор ДК им. Добрынина в Ярославле обжалует решение суда о закрытии

Об этом Игорь Дербин рассказал 76.RU

3 230
ДК им. Добрынина в Ярославле не работает с ноября 2025 года из-за проблем с системой безопасности в здании | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кирилл Поверинов / 76.RU

Директор ДК им. Добрынина в Ярославле Игорь Дербин намерен обжаловать решение суда о запрете работы учреждения. Об этом он рассказал в беседе с 76.RU 12 февраля.

«Обязательно обжалуем [решение суда], но только после того, как получим официальное решение. На данный момент у меня нет никаких документов о решении суда», — уточнил директор Дворца культуры.

9 февраля Ярославский областной суд вынес полный запрет деятельности ДК им. Добрынина из-за угрозы жизни и здоровью граждан. Ранее там были разрешены репетиции и занятия творческих коллективов. Как рассказал 76.RU Игорь Дербин, в здании ДК многие нарушения системы безопасности уже устранены, но работы в здании еще продолжаются.

Почему закрывают ДК

Проблемы с пожарной сигнализацией и системой оповещения в здании на проспекте Ленина, 24а, вскрылись в ноябре 2025 года. Тогда по решению Ленинского районного суда приостановили работу Дворца культуры.

Игорь Дербин обратился с ходатайством о замене мер, указав, что проблема решается. 12 декабря 2025 года суд выдал разрешение на частичное возобновление работы. Концерты и массовые мероприятия всё еще оставались под запретом, но кружки и клубы по интересам продолжили работу во Дворце культуры.

Прокуратура Ленинского района подала апелляционное представление, заявив, что угроза безопасности посетителей сохраняется. Как сообщили в Ярославском областном суде, проверка показала, что ранее выявленные нарушения не были полностью устранены. Кроме того, обнаружены новые, представляющие опасность для жизни и здоровья людей. Из-за этого вновь был введен полный запрет на деятельность ДК им. Добрынина.

Теперь там нельзя проводить занятия творческих коллективов до устранения нарушений норм противопожарной безопасности.

Все новости о закрытии ДК им. Добрынина в Ярославле публикуем в специальном сюжете.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
25
Гость
12 февраля, 12:17
Уважаемый Игорь Николаевич, надеемся на скорейшее устранение нарушений и открытие ДК для жителей города!
Гость
12 февраля, 14:39
В советское время мы постоянно ходили в ДК Добрынина и ничего не происходило, хотя уровень оснащения по безопасности был явно намного хуже современного. Еще дети и взрослые были думающие, а потом делающие, а не наоборот.
