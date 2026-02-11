«Это прорыв, которого так не хватало»: почему фильм «Здесь был Юра» никак нельзя пропустить

Новый фильм «Здесь был Юра» (18+) вышел на экраны российских кинотеатров. Главную роль исполнил Константин Хабенский. Журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь посмотрела фильм и делится впечатлениями. Далее — от первого лица.

В четверг, 5 февраля, вышел в прокат фильм «Здесь был Юра». Об этом дебюте режиссера Сергея Малкина отзываются как о прорыве, о честном высказывании, которого не хватало современному зрителю.

Да, всё это так. Но при всем при этом довольно сложно объяснить, почему «Юру» надо посмотреть именно на большом экране, а не ждать выхода на стриминговых платформах. Попробую сейчас вместе с вами порассуждать на эту тему.

Зачем мы ходим в кино? Часто чтобы впечатлиться картинкой, спецэффектами и масштабностью. В драмеди «Здесь был Юра» вы этого не найдете. В этом смысле кино камерное, больше похожее на документальное. Когда сидишь в зале, складывается ощущение, что ты не зритель, а непосредственный участник событий.

Ты вместе с молодыми музыкантами живешь в неустроенной съемной квартире. Тебе вместе с ними придется десять дней присматривать за родственником с особенностями развития. Что со всем этим делать — не вполне понятно, но жизнь штука такая: ее не затормозишь, не остановишь. В нее нужно как-то встроить текущие изменения.

В чьем-то тексте мне попалось выражение «репортаж про нормальность». Оно как нельзя лучше характеризует происходящее на экране. «Здесь был Юра» — подробное описание жизни обычных нормальных людей. Несмотря на то что один из них — нейроотличный, как принято сейчас говорить.

То настоящее и искреннее, что демонстрирует нам камера, на большом экране выглядит еще более живым и точным. И в этом безусловное отличие «Юры» от основной массы современного коммерческого кино. Оно, наверное, тоже имеет место быть, но как говорится, есть одно но…

Фильм, кстати, снят без господдержки. Широкий прокат для независимого кино — шаг серьезный. Если зритель «поддержит историю рублем», это будет дорогого стоить.

Специалисты фильм Сергея Малкина оценили высоко. Он получил главный приз кинофестиваля «Маяк». А фестиваль актуального российского кино «плохого не посоветует».

Константин Хабенский, который сыграл Юру, удостоился награды за лучшую мужскую роль. За полтора часа экранного времени он не произносит ни слова, но «говорит» так много, что в какие-то моменты совершенно невозможно сдерживать слезы. Каждая актерская работа в фильме достойна отдельных восторженных слов. Камера то и дело ловит крупным планом лица: глаза, улыбки — и они не врут.

Сценарий «Юры» основан на реальных событиях. Журналисты пишут, что в нем были прописаны только отдельные моменты. Большая часть истории — импровизации. Это подкупает.

Очень важно сказать, что это не очередная манипулятивная история про инклюзию. Прежде всего это высказывание про взросление. Про чуткость и чувствование. Про ответственность и внутреннее тепло. Высказывание легкое, которое вызывает внутри зрительской души ответное «помогать другим — это ведь так просто».

«Здесь был Юра» обязательно нужно смотреть! В нем какое-то невероятное количество света.

Так зачем мы всё же ходим в кино? Если вы из тех, кто приходит в зал, чтобы смеяться и плакать, чувствовать и проживать, то… вас ждет, вероятно, одно из лучших кинопогружений за последнее время. И спасибо Юре, что он был, есть и остается с нами.