Путин-камень и жираф из сталактитов. Как стоматолог создает необычные картины из булыжников — видео

Краснодарский стоматолог Елена Прийма больше 10 лет создает уникальные картины. Художница привозит из путешествий по стране и миру необычные камни и видит в неотесанных булыжниках образы животных, сказочных персонажей и даже политиков, например Владимира Путина.

Для такого творчества важна физическая подготовка, а заодно помощь друзей и близких. Елена вспоминает, как один раз тащила на себе камень около пяти километров. В итоге из него получился медведь.

Как признается стоматолог, камни ей также дарят друзья, близкие и даже пациенты. В коллекции Елены Прийма больше 150 каменных работ, среди «любимчиков» Елены — жираф на камне со сталактитами. Его художнице привезли как подарок из Азишской пещеры в Адыгее, которая входит в пятерку самых больших пещер Европы.