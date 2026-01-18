Иван Васильевич меняет город: как всенародно любимый актер Юрий Яковлев работал курьером в военные годы

«Родному коллективу Нацбанка от сослуживца, 1942 г. Желаю успехов и счастья!» Источник: х/ф «Иван Васильевич меняет профессию», Минкульт Башкирии

У россиян сложилась негласная традиция пересматривать под Новый год легендарный фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Десятилетиями всех захватывала харизма главного героя, которого сыграл Юрий Яковлев. Однако мало кто знает, что маэстро жил в Уфе, работал здесь курьером и ходил в стертой почти в прах обуви, — материалы из мемуаров киноактера и книги Сергея Синенко «Глубокий тыл» публикует UFA1.RU.

Юрий Яковлев родился в 1928 году в Москве в семье юриста Василия, инвалида по здоровью, и медсестры Ольги Яковлевых. Когда мальчику было четыре года, его родители разошлись, но больше не создали новые семьи, продолжали встречаться только друг с другом. Повзрослев, Юрий понял, что это было сделано для отвода глаз. Происхождение было завидное — отец просто пытался оградить самых дорогих ему людей от репрессий: дедушка по отцу был известным фабрикантом-обувщиком в Воронеже, а дедушка по линии матери — владельцем маслозавода в Таганроге.

Отец, мать и маленький Юра. На кого похож больше? Источник: Kino-teatr.ru

Юрий застал Вторую мировую войну в возрасте 13 лет — их семью эвакуировали в Башкирию, в село Толбазы. Они работали в поле, ухаживая за растением коксагыз, в то время из него изготавливали резину.

«Оно было похоже на одуванчик, — вспоминал Юрий Яковлев, — а мы — на сборщиков хлопка: цветки собирали руками и складывали их в мешок. Норму с непривычки не выполняли, но тем не менее какие-то заработки в виде продуктов имели».

Несмотря на трудности, маленький Юра не очерствел и не возненавидел место вынужденного пребывания — его восхищала природа незнакомого края: в те времена республику называли башкирской Швейцарией.

«Мы плыли на пароходе вверх по Уфимке, и я помню свои детские впечатления от совершенно удивительных красот по обоим берегам реки. Было такое состояние, что забывались все тяготы и мы восторгались природой», — вспоминал актер.

Позже семья переехала в Уфу и сняла комнатку на Вокзальной горе — в районе улицы Антонова, где открывается красивый вид на железнодорожный вокзал. Отец устроился юрисконсультом, а мать — медсестрой в госпиталь, а Юрий продавал свои вещи, например оловянных солдатиков, ради «семи-восьми хороших картофелин».

«Пришлось ходить по городу босиком»

Позже мальчик присоединился к маме в госпитале, но лечил, как говорится, не физические раны, а душевные — читал стихи за больничную пайку и помогал стирать бинты. Зарплаты не хватало, поэтому мальчик взялся за работу курьера — разносил по учреждениям документы. «Рассыльный Башкомбанка», — называл себя актер. Работал так много, что ботинки быстро стерлись, «остался один парусиновый верх», пришлось выбросить пару, а на новую денег не было.

В книге — вся жизнь актера Источник: Минкульт Башкирии

«Были у меня тряпичные туфли… От постоянной носки подошва была настолько изношена, что, можно сказать, я босиком ходил. В дождливую погоду в банке на паркете и на красивых чугунных ступенях я оставлял свои следы. Один работник увидел это и подарил мне обувь — деревянные сабо. Она очень прочная была, но неудобная, не смог себя к ним приучить. И вот так я государственные бумаги разносил босиком», — вспоминает спустя годы актер в автобиографии.

Красавец! Источник: Kino-teatr.ru

В 1943 году семья вернулась в Москву. Снова в Уфе Юрий Яковлев оказался спустя 52 года — уже на гастролях, будучи известнейшим актером.

«Волнуясь, проговорился, что этот город приютил нас в трудные военные годы. Гостеприимные хозяева мгновенно выделили мне машину, любезно позволили взять с собой моего коллегу по театру Василия Семеновича Ланового и в сопровождении двух корреспондентов республиканской газеты отправили в путешествие по моим памятным местам», — вспоминал в своих мемуарах Юрий Яковлев.

Город, по его словам, сильно изменился, совсем не похож на Уфу военных лет. Но вот мелькнули знакомый дом, сквер, переулок, и актер погрузился в воспоминания. Рассказывал обо всём коллеге, который слушал с большим интересом. Юрий Васильевич даже повидал банк, в котором когда-то работал рассыльным. Тогда коллектив подарил ему… ботинки, модные такие, итальянские. В ответ актер спустя годы подарил свою автобиографическую книгу «Альбом судьбы моей». На титульном листе собственноручная подпись автора:

«Родному коллективу Нацбанка от сослуживца, 1942 г. Желаю успехов и счастья!»