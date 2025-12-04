Стало известно, где пройдут новогодние елки после закрытия ДК Добрынина в Ярославле. Список адресов

Стало известно, где пройдут новогодние елки в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новогодние спектакли после закрытия ДК имени А. М. Добрынин состоятся в КЗЦ «Миллениум», ДК «Нефтяник» и ДК Железнодорожников, а также во Дворце Молодежи и концертном зале «Вознесенский». О переносе площадок объявили в закрытом ДК.

«Новогоднему волшебству быть», — так анонсировали новые площадки в ДК.

Новогодние елки и спектакли в Ярославле:

концерт «NeoClassic Orchestra. Вселенная Гарри Поттера. Концерт при свечах» (6+) — КЗЦ «Миллениум», 12 декабря 2025 год;

спектакль «Три кота: „Ура, подарки“» (0+) — ДК «Нефтяник», 20 декабря;

мюзикл «Тайна заколдованной игрушки» (0+) — Дворец Молодежи, 26, 30 декабря 2025 года, 2-3, 4–6 января 2026 года;

музыкальная сказка «Сюрприз для белочки» (0+) — концертный зал «Вознесенский», с 27 по 30 декабря 2025 года; ДК Железнодорожников, с 2–8 января 2026 года;

мюзикл «Карнавальная ночь» с Егором Дружининым (6+) — Дворец Молодежи, 4 января 2025 года;

концерт хора Валаамского монастыря «Свет Христов. Рождественский концерт» (6+) — Дворец Молодежи, 20 января 2026 года.

Список адресов Узнать ДК Нефтяник — Московский проспект, 92;

КЗЦ «Миллениум» — Которосльная набережная, 53;

Дворец Молодежи — проспект Ленина, 27;

ДК Железнодорожников — улица Павлика Морозова, 3;

концертный зал «Вознесенский» — улица Свободы, 46.

Билеты, ранее купленные в ДК им. А. М. Добрынина, на спектакли «Тайна заколдованной игрушки» и «Сюрприз для белочки» подлежат возврату. Ранее приобретенные билеты на шоу «Три кота: „Ура, подарки!“, концерты хора Валаамского монастыря и „NeoClassic Orchestra. Вселенная Гарри Поттера. Концерт при свечах“, а также мюзикл „Карнавальная ночь“ будут действительны на новых площадках.

Этой зимой также отменили премьеру новогодней сказки «Двенадцать месяцев» (0+) от Московского театра Наталии Сац. Спектакль был запланирован 5 декабря, однако его перенесли на 5 декабря 2026 года.