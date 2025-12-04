Стало известно, где пройдут новогодние елки после закрытия ДК Добрынина в Ярославле. Список адресов

Новогодние спектакли после закрытия ДК имени А. М. Добрынин состоятся в КЗЦ «Миллениум», ДК «Нефтяник» и ДК Железнодорожников, а также во Дворце Молодежи и концертном зале «Вознесенский». О переносе площадок объявили в закрытом ДК.
«Новогоднему волшебству быть», — так анонсировали новые площадки в ДК.
Новогодние елки и спектакли в Ярославле:
концерт «NeoClassic Orchestra. Вселенная Гарри Поттера. Концерт при свечах» (6+) — КЗЦ «Миллениум», 12 декабря 2025 год;
спектакль «Три кота: „Ура, подарки“» (0+) — ДК «Нефтяник», 20 декабря;
мюзикл «Тайна заколдованной игрушки» (0+) — Дворец Молодежи, 26, 30 декабря 2025 года, 2-3, 4–6 января 2026 года;
музыкальная сказка «Сюрприз для белочки» (0+) — концертный зал «Вознесенский», с 27 по 30 декабря 2025 года; ДК Железнодорожников, с 2–8 января 2026 года;
мюзикл «Карнавальная ночь» с Егором Дружининым (6+) — Дворец Молодежи, 4 января 2025 года;
концерт хора Валаамского монастыря «Свет Христов. Рождественский концерт» (6+) — Дворец Молодежи, 20 января 2026 года.
Список адресов
ДК Нефтяник — Московский проспект, 92;
КЗЦ «Миллениум» — Которосльная набережная, 53;
Дворец Молодежи — проспект Ленина, 27;
ДК Железнодорожников — улица Павлика Морозова, 3;
концертный зал «Вознесенский» — улица Свободы, 46.
Билеты, ранее купленные в ДК им. А. М. Добрынина, на спектакли «Тайна заколдованной игрушки» и «Сюрприз для белочки» подлежат возврату. Ранее приобретенные билеты на шоу «Три кота: „Ура, подарки!“, концерты хора Валаамского монастыря и „NeoClassic Orchestra. Вселенная Гарри Поттера. Концерт при свечах“, а также мюзикл „Карнавальная ночь“ будут действительны на новых площадках.
Этой зимой также отменили премьеру новогодней сказки «Двенадцать месяцев» (0+) от Московского театра Наталии Сац. Спектакль был запланирован 5 декабря, однако его перенесли на 5 декабря 2026 года.
Дворец культуры имени А. М. Добрынина не работает с 17 ноября 2025 года. По словам директора ДК Игоря Дербина, в рамках иска прокурора района из-за необходимости установки пожарной сигнализации и системы оповещения Ленинский районный суд вынес определение о временном закрытии. Запланированные мероприятия перенесли на новые площадки, изменили даты, а некоторые и вовсе отменили. Предварительно, ДК будет закрыт до лета 2026 года. Все новости о его работе мы публикуем в специальном сюжете.