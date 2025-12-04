НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 762мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,96
EUR 90,59
Экопроекты российских компаний
Очередь за лекарствами
«Умные решения»
Когда выпадет снег
Что подарить и как отметить Новый год
Десятки домов — без отопления
На СВО погиб воспитатель
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Культура Закрытие ДК им. Добрынина Стало известно, где пройдут новогодние елки после закрытия ДК Добрынина в Ярославле. Список адресов

Стало известно, где пройдут новогодние елки после закрытия ДК Добрынина в Ярославле. Список адресов

Для удобства горожан выбраны пять площадок

377
Стало известно, где пройдут новогодние елки в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, где пройдут новогодние елки в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, где пройдут новогодние елки в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Новогодние спектакли после закрытия ДК имени А. М. Добрынин состоятся в КЗЦ «Миллениум», ДК «Нефтяник» и ДК Железнодорожников, а также во Дворце Молодежи и концертном зале «Вознесенский». О переносе площадок объявили в закрытом ДК.

«Новогоднему волшебству быть», — так анонсировали новые площадки в ДК.

Новогодние елки и спектакли в Ярославле:

  • концерт «NeoClassic Orchestra. Вселенная Гарри Поттера. Концерт при свечах» (6+) — КЗЦ «Миллениум», 12 декабря 2025 год;

  • спектакль «Три кота: „Ура, подарки“» (0+) — ДК «Нефтяник», 20 декабря;

  • мюзикл «Тайна заколдованной игрушки» (0+) — Дворец Молодежи, 26, 30 декабря 2025 года, 2-3, 4–6 января 2026 года;

  • музыкальная сказка «Сюрприз для белочки» (0+) — концертный зал «Вознесенский», с 27 по 30 декабря 2025 года; ДК Железнодорожников, с 2–8 января 2026 года;

  • мюзикл «Карнавальная ночь» с Егором Дружининым (6+) — Дворец Молодежи, 4 января 2025 года;

  • концерт хора Валаамского монастыря «Свет Христов. Рождественский концерт» (6+) — Дворец Молодежи, 20 января 2026 года.

Список адресов

  • ДК Нефтяник — Московский проспект, 92;

  • КЗЦ «Миллениум» — Которосльная набережная, 53;

  • Дворец Молодежи — проспект Ленина, 27;

  • ДК Железнодорожников — улица Павлика Морозова, 3;

  • концертный зал «Вознесенский» — улица Свободы, 46.

Билеты, ранее купленные в ДК им. А. М. Добрынина, на спектакли «Тайна заколдованной игрушки» и «Сюрприз для белочки» подлежат возврату. Ранее приобретенные билеты на шоу «Три кота: „Ура, подарки!“, концерты хора Валаамского монастыря и „NeoClassic Orchestra. Вселенная Гарри Поттера. Концерт при свечах“, а также мюзикл „Карнавальная ночь“ будут действительны на новых площадках.

Этой зимой также отменили премьеру новогодней сказки «Двенадцать месяцев» (0+) от Московского театра Наталии Сац. Спектакль был запланирован 5 декабря, однако его перенесли на 5 декабря 2026 года.

Дворец культуры имени А. М. Добрынина не работает с 17 ноября 2025 года. По словам директора ДК Игоря Дербина, в рамках иска прокурора района из-за необходимости установки пожарной сигнализации и системы оповещения Ленинский районный суд вынес определение о временном закрытии. Запланированные мероприятия перенесли на новые площадки, изменили даты, а некоторые и вовсе отменили. Предварительно, ДК будет закрыт до лета 2026 года. Все новости о его работе мы публикуем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ДК Добрынина Спектакль Новогодняя елка
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
27 минут
Может провести новогодние спектакли в помещениях новой модульной поликлиники?
Гость
1 час
Планируемые площадки не впечатляют, хотелось бы чего-то более интересного.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление