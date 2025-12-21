«К 45 годам я был уже развалиной»: артист Александр Морозов — с юмором о похудении на 80 кг, новом образе и амплуа

Интервью прошло на совершенно позитивной ноте Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Серьезный драматический артист. Потомственный повар. Не женат. Это всё об Александре Морозове. Актер дал эксклюзивное интервью нашим коллегам 63.RU .

Поговорили о похудении на 80 килограммов и хейте, о новых образе и амплуа, о большом кино и девушках. Смотрите видеоинтервью, а ниже читайте расширенную версию.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Александр Алексеевич Морозов (родился 16 июля 1973 года в Куйбышеве) — российский артист эстрады, актер, педагог, юморист, клоун, телеведущий. Огромную популярность получил благодаря участию в передачах «Смехопанорама» и «Кривое зеркало». Несколько лет назад артист сделал гастрошунтирование, что позволило ему сбросить 80 килограммов.

Александр Морозов приехал в Самару на финал Народной премии 63.RU Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Первые творческие эксперименты

— Расскажите, с чего начинался ваш творческий путь?

— Я начинал как клоун и уличный артист в Самаре. Мы еще, будучи первокурсниками, брали грим, костюмы сами шили и у нас были так называемые выступления в шляпу. Мы клали шляпу на асфальт, показывали разные номера — люди проходили мимо и нам, бедным студентам, какую-то денежку бросали.

— А может быть, помните, на что потратили первый свой гонорар?

— На спиртное. (Смеется.) Что нам, студентам, тогда надо было? Какой-нибудь хлеб с колбасой, что-нибудь выпить — вот собственно и всё.

На Ленинградской Александр Морозов начал выступать как клоун Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— А в рестораны часто ходите?

— Я потомственный повар, у меня мама была поваром-технологом на шоколадной фабрике «Россия» в прошлом. Шоколада я наелся на всю жизнь, честно говоря. И не потому, что мама там работала, она, кстати, не воровала. Но так как мы жили на территории рядом с «шоколадкой», многие работали именно там, вот они тащили. Так что шоколада вокруг всегда было много. (Смеется.)

— Ваш любимый на тот момент какой был шоколад?

— Не поверите, он не продавался. Этот шоколад вообще никогда не продавался. Дело в том, что на «шоколадке» был брак — все сорта конфет, что там производились, но с разным браком. И вот они перемалывались в порошок и запаковывались в огромные бумажные пакеты. И мы пацанами перелезали через забор (нас, конечно, гоняли), рвали эти пакеты, плевали на руки и из этого порошка делали снежки такие. И это было самое вкусное лакомство на планете! Потому что там и грильяж, и «Раздолье», и вот всё, что существовало на земле.

Но вернемся к вопросу о ресторанах — я сам готовлю, поэтому и не очень люблю ходить по ресторанам. Мне нравится больше дома самому приготовить.

— А что готовите чаще всего дома сами?

— Так как я рыбак, в прошлом охотник (сейчас стараюсь этим делом не заниматься, старею, зверушек жалко стало). В общем, мне очень нравится самому добыть, самому приготовить и обязательно накормить друзей. Мне нравится из мяса что-то самому приготовить.

— А можете сейчас экспромтом какой-нибудь самый простой рецепт назвать?

— Да, конечно. Надо найти друга-охотника, чтобы он для вас добыл хорошего жирного гуся. И вот этого гуся мелко-мелко порубить в казан и, как ни странно, прям дольками можно туда просто без кожуры апельсины порезать — и тушить в апельсинах. Довольно долго. На небольшой температуре, градусов 180, мне кажется, часа три надо тушить. И гусь становится нежным, и апельсин превращается в удивительный какой-то, новый продукт, не такой сладкий, но придающий сказочный аромат блюду. Обожаю дикого гуся в апельсинах.

— А новые рецепты какие-то пробовали? Расскажите, что новое недавно готовили?

— Ой, я такой примитивный в еде. Я больше всего люблю жареную картошку. Я живу в Звенигороде, в Подмосковье. И вот недавно я заехал на рыночек, и там продавалась рыба, я думаю, что это салака. В таких небольших ведерках. И думаю: «А-а-а, с вареной картошечкой в мундире будет прекрасно». Вот. Это последние мои приятные впечатления об этой рыбе. (Смеется.) Она оказалась не так вкусна.

А попробовать что-то новое… Да я даже не знаю. Сейчас у нас у Петросяна репетиции идут, а у нас есть там Женя Крыжановский, он из Белоруссии. И у нас спор с ним зашел. Он начал мне говорить, что белорусский пармезан самый пармезанистый пармезан в мире. На что я сказал, что вранье, пармезан может быть только итальянским, когда он не пармезан, а пармиджан. Но это уже санкционка, но у меня друг живет в Италии, он мне периодически присылает настоящий пармиджан. И мы поспорили. Он мне принес немножко белорусского пармезана, а я ему выделил небольшой кусочек пармиджана. Он попробовал, сказал: «Всё, я сдаюсь».

Некоторые вопросы заставили Александра Морозова задуматься Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Многие хотели бы по-прежнему видеть во мне толстого клоуна»

— Расскажите, в каких проектах вы заняты? Я нашла в открытых источниках, что вы в театре «Шалом» играете, это верная информация?

— Я уже ушел оттуда. Дело в том, что там поменялось руководство, с которым я был не совсем согласен. А на меня там были спектакли, в трудовой книжке написано: «Ведущий мастер сцены», это наивысшая категория артистов в театре. Но меня туда приглашал Александр Семенович Левенбук, а он не так давно ушел в мир иной. И мне стало там как-то не по себе. И когда мне предложили покинуть театр, я сделал это, наверное, без сожаления. Но с тоской по тому театру, когда было много еврейских песен, танцев, культуры настоящей, национальной, традиционной, еврейской. Сейчас там другой репертуар. Не говорю, что плохой. Просто другой.

Я сейчас ушел только в антрепризный театр. У меня много спектаклей. В связи с тем, что я немного видоизменился, на 80 килограммов (смеется), конечно же, на эстраде я потерял. То есть многие, наверное, хотели бы видеть того толстого и смешного человека, клоуна. Но, знаете, всё-таки по образованию я драматический артист. И мне кажется, что я сейчас, наоборот, приобрел. Актерский диапазон намного, мне кажется, расширился, потому что я теперь не заложник только комедийных ролей. Я играю от драмы до трагедии. Я Изопа играю. Поэтому я сейчас кайфую в этом смысле. Да, по эстраде скучаю, безусловно. Ее меньше. Сейчас на эстраде мы как раз снимаем «Петросян Шоу».

Александр Морозов: «Я теперь не заложник только комедийных ролей» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— А в какой роли вы бы хотели себя попробовать? В драматической имею в виду.

— Это всё есть у меня. Чего мне в этом себя пробовать? Я мечтаю о большом хорошем кино. Но меня редко зовут. И я понимаю, почему. Пока на лбу еще есть некий штамп — а, это тот, из «Кривого зеркала», толстый, смешной.

Но я начинаю сейчас медленными шажками с хорошего, короткого метра. Вот недавно фильм, в котором я играл, он называется «Откат», занял первое место среди игровых фильмов короткого метра. Есть замечательное кино. Называется «Папа, который живет на крыше». Только что мы его отсняли, домонтировали, озвучили. Я посмотрел — мне понравилось, но зрители еще не видели. Хотелось бы, чтобы это стало полным метром, потому что идея очень классная.

Пока не получается, чтобы позвали на какую-то картину — и ты утром проснулся знаменитым российским киноактером. Такого, к сожалению, не происходит. Поэтому иду мелкими-мелкими шажками. Вообще, есть же такое расхожее мнение, что кино — это в первую очередь тусовка. Если ты туда попал, то всё хорошо будет. Тебя агенты друг другу передают, режиссеры передают, если тебя хорошо зарекомендовал. Конечно же, наверное, режиссерам тяжело вот так вот с бухты-барахты взять человека с улицы — как он себя на площадке ведет, непонятно; может, он выпивающий или что-то еще. Всякое бывает. Берут в основном каких-то проверенных людей, на кого можно положиться.

— Не могу не спросить про вашу карьеру в «Кривом зеркале» и «Смехопанораме». Есть ли у вас какой-то самый нелюбимый ваш образ из того периода?

— Был такой эксперимент, но, к счастью, на экраны он не вышел. Кто-то из авторов мне написал пародию на Пугачеву. Во-первых, был несмешной текст. Во-вторых, там должна была быть физическая узнаваемость, внешняя. И вот меня загримировали под нее, на меня надели лосины, ботфорты какие-то безвкусные, какой-то балахон, непонятный парик. И я стоял в гримерке, когда мне это всё сделали, смотрел на себя в зеркало и думал: «Господи, какое отвратительное зрелище. Ну зритель скажет всё, что он думает». И вот я вышел к зрителям, показал, что я умею, какая я Пугачева. В общем, зритель был в таком же недоумении, как и я.

И я понял, что такие пародийные эксперименты не для меня. Потому что в моем репертуаре много обаятельных, смешных дурочек, смешных девчонок с косичками. Они мне, безусловно, удавались, и я очень люблю все эти роли. Да и вообще, знаете, я считаю, что можно гордиться мужику, который с успехом, без ложной скромности говоря, справляется с женскими ролями, потому что это не так просто. Мы по пальцам можем пересчитать мужчин-артистов, которые играют женщин и это не вызывает какого-то отвращения.

Хотя у многих Александр Морозов ассоциируется именно с этим образом Источник: www.umoristy.ru

«У меня здоровье было на нуле»

— Я читала в одном из ваших интервью, что зритель после операции по гастрошунтированию вас не сразу принял, было много негативных комментариев. Действительно было такое?

— Было. Как сейчас по-модному говорят, хейт, да? Было много хейта. Ну и я прекрасно это понимаю, потому что мне доставалось даже от Петросяна за это, то что говорить об обычном зрителе? Конечно же, прилетало по полной программе. Но тут еще дело в том, что, когда я похудел на 80 килограммов, всё отвисло, и лицо стало как у шарпея. И тогда мне наш главный телевизионный режиссер говорит: «Саня, я не могу твои крупные планы брать, ты просто страшный, некрасивый человек». Конечно же, это не могло вызывать смех у зрителя. Это только какое-то сожаление, потому что я был очень неприятный внешне. Мне пришлось этим долго заниматься. Я до сих пор в процессе еще.

— А сейчас как поддерживаете себя в форме? Придерживаетесь какой-то диеты?

— Я гедонист. Наверное, это сейчас нехорошее слово считается. Но раньше гедонизм был со знаком плюс. Мне нравится получать в жизни удовольствие во всем — от еды, от сна, от прогулок, от ничегонеделания, от всего-всего, что происходит. Я кайфую от этого. И утруждать себя какими-то физическими нагрузками я не хочу. Знаю, что надо, но не хочется. (Смеется.)

— А еще раз, если бы пришлось пройти вот эту всю процедуру гастрошунтирования, прошли бы еще раз?

— Конечно. Ну, представляете, я уже к своим 50 годам, ну 45, просто стал развалиной. У меня здоровье просто было на нуле. Качество жизни настолько было некачественным, извините за тавтологию, когда ты просыпаешься, тебе жить неохота, зачем такая жизнь нужна? А сейчас я как заново родился. У меня всё по-новому, у меня ничего не болит. Я молодой, перспективный, неженатый.

— Про неженатый. Вопрос от поклонниц: свободно ли ваше сердце и где вас можно встретить?

— Ну шанс небольшой есть, конечно. (Смеется.) Приехать в Звенигород и под окнами спеть серенаду со словами «Морозов, выходи на балкон». (Смеется.) У меня есть французский маленький балкон, и было бы красиво, если бы девушка сыграла на чем-нибудь, на клавесине, например, под балконом. (Смеется.)