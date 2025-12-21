НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Культура Интервью «К 45 годам я был уже развалиной»: артист Александр Морозов — с юмором о похудении на 80 кг, новом образе и амплуа

«К 45 годам я был уже развалиной»: артист Александр Морозов — с юмором о похудении на 80 кг, новом образе и амплуа

А также о хейте, большом кино и девушках

166
Интервью прошло на совершенно позитивной ноте | Источник: Роман Данилкин / 63.RUИнтервью прошло на совершенно позитивной ноте | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Интервью прошло на совершенно позитивной ноте

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Серьезный драматический артист. Потомственный повар. Не женат. Это всё об Александре Морозове. Актер дал эксклюзивное интервью нашим коллегам 63.RU .

Поговорили о похудении на 80 килограммов и хейте, о новых образе и амплуа, о большом кино и девушках. Смотрите видеоинтервью, а ниже читайте расширенную версию.

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Александр Алексеевич Морозов (родился 16 июля 1973 года в Куйбышеве) — российский артист эстрады, актер, педагог, юморист, клоун, телеведущий. Огромную популярность получил благодаря участию в передачах «Смехопанорама» и «Кривое зеркало». Несколько лет назад артист сделал гастрошунтирование, что позволило ему сбросить 80 килограммов.

Александр Морозов приехал в Самару на финал Народной премии 63.RU | Источник: Роман Данилкин / 63.RUАлександр Морозов приехал в Самару на финал Народной премии 63.RU | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Александр Морозов приехал в Самару на финал Народной премии 63.RU

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Первые творческие эксперименты

— Расскажите, с чего начинался ваш творческий путь?

— Я начинал как клоун и уличный артист в Самаре. Мы еще, будучи первокурсниками, брали грим, костюмы сами шили и у нас были так называемые выступления в шляпу. Мы клали шляпу на асфальт, показывали разные номера — люди проходили мимо и нам, бедным студентам, какую-то денежку бросали.

— А может быть, помните, на что потратили первый свой гонорар?

— На спиртное. (Смеется.) Что нам, студентам, тогда надо было? Какой-нибудь хлеб с колбасой, что-нибудь выпить — вот собственно и всё.

На Ленинградской Александр Морозов начал выступать как клоун | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНа Ленинградской Александр Морозов начал выступать как клоун | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На Ленинградской Александр Морозов начал выступать как клоун

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

— А в рестораны часто ходите?

— Я потомственный повар, у меня мама была поваром-технологом на шоколадной фабрике «Россия» в прошлом. Шоколада я наелся на всю жизнь, честно говоря. И не потому, что мама там работала, она, кстати, не воровала. Но так как мы жили на территории рядом с «шоколадкой», многие работали именно там, вот они тащили. Так что шоколада вокруг всегда было много. (Смеется.)

— Ваш любимый на тот момент какой был шоколад?

— Не поверите, он не продавался. Этот шоколад вообще никогда не продавался. Дело в том, что на «шоколадке» был брак — все сорта конфет, что там производились, но с разным браком. И вот они перемалывались в порошок и запаковывались в огромные бумажные пакеты. И мы пацанами перелезали через забор (нас, конечно, гоняли), рвали эти пакеты, плевали на руки и из этого порошка делали снежки такие. И это было самое вкусное лакомство на планете! Потому что там и грильяж, и «Раздолье», и вот всё, что существовало на земле.

Но вернемся к вопросу о ресторанах — я сам готовлю, поэтому и не очень люблю ходить по ресторанам. Мне нравится больше дома самому приготовить.

— А что готовите чаще всего дома сами?

— Так как я рыбак, в прошлом охотник (сейчас стараюсь этим делом не заниматься, старею, зверушек жалко стало). В общем, мне очень нравится самому добыть, самому приготовить и обязательно накормить друзей. Мне нравится из мяса что-то самому приготовить.

— А можете сейчас экспромтом какой-нибудь самый простой рецепт назвать?

— Да, конечно. Надо найти друга-охотника, чтобы он для вас добыл хорошего жирного гуся. И вот этого гуся мелко-мелко порубить в казан и, как ни странно, прям дольками можно туда просто без кожуры апельсины порезать — и тушить в апельсинах. Довольно долго. На небольшой температуре, градусов 180, мне кажется, часа три надо тушить. И гусь становится нежным, и апельсин превращается в удивительный какой-то, новый продукт, не такой сладкий, но придающий сказочный аромат блюду. Обожаю дикого гуся в апельсинах.

— А новые рецепты какие-то пробовали? Расскажите, что новое недавно готовили?

— Ой, я такой примитивный в еде. Я больше всего люблю жареную картошку. Я живу в Звенигороде, в Подмосковье. И вот недавно я заехал на рыночек, и там продавалась рыба, я думаю, что это салака. В таких небольших ведерках. И думаю: «А-а-а, с вареной картошечкой в мундире будет прекрасно». Вот. Это последние мои приятные впечатления об этой рыбе. (Смеется.) Она оказалась не так вкусна.

А попробовать что-то новое… Да я даже не знаю. Сейчас у нас у Петросяна репетиции идут, а у нас есть там Женя Крыжановский, он из Белоруссии. И у нас спор с ним зашел. Он начал мне говорить, что белорусский пармезан самый пармезанистый пармезан в мире. На что я сказал, что вранье, пармезан может быть только итальянским, когда он не пармезан, а пармиджан. Но это уже санкционка, но у меня друг живет в Италии, он мне периодически присылает настоящий пармиджан. И мы поспорили. Он мне принес немножко белорусского пармезана, а я ему выделил небольшой кусочек пармиджана. Он попробовал, сказал: «Всё, я сдаюсь».

Некоторые вопросы заставили Александра Морозова задуматься | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНекоторые вопросы заставили Александра Морозова задуматься | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Некоторые вопросы заставили Александра Морозова задуматься

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Многие хотели бы по-прежнему видеть во мне толстого клоуна»

— Расскажите, в каких проектах вы заняты? Я нашла в открытых источниках, что вы в театре «Шалом» играете, это верная информация?

— Я уже ушел оттуда. Дело в том, что там поменялось руководство, с которым я был не совсем согласен. А на меня там были спектакли, в трудовой книжке написано: «Ведущий мастер сцены», это наивысшая категория артистов в театре. Но меня туда приглашал Александр Семенович Левенбук, а он не так давно ушел в мир иной. И мне стало там как-то не по себе. И когда мне предложили покинуть театр, я сделал это, наверное, без сожаления. Но с тоской по тому театру, когда было много еврейских песен, танцев, культуры настоящей, национальной, традиционной, еврейской. Сейчас там другой репертуар. Не говорю, что плохой. Просто другой.

Я сейчас ушел только в антрепризный театр. У меня много спектаклей. В связи с тем, что я немного видоизменился, на 80 килограммов (смеется), конечно же, на эстраде я потерял. То есть многие, наверное, хотели бы видеть того толстого и смешного человека, клоуна. Но, знаете, всё-таки по образованию я драматический артист. И мне кажется, что я сейчас, наоборот, приобрел. Актерский диапазон намного, мне кажется, расширился, потому что я теперь не заложник только комедийных ролей. Я играю от драмы до трагедии. Я Изопа играю. Поэтому я сейчас кайфую в этом смысле. Да, по эстраде скучаю, безусловно. Ее меньше. Сейчас на эстраде мы как раз снимаем «Петросян Шоу».

Александр Морозов: «Я теперь не заложник только комедийных ролей» | Источник: Роман Данилкин / 63.RUАлександр Морозов: «Я теперь не заложник только комедийных ролей» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Александр Морозов: «Я теперь не заложник только комедийных ролей»

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

— А в какой роли вы бы хотели себя попробовать? В драматической имею в виду.

— Это всё есть у меня. Чего мне в этом себя пробовать? Я мечтаю о большом хорошем кино. Но меня редко зовут. И я понимаю, почему. Пока на лбу еще есть некий штамп — а, это тот, из «Кривого зеркала», толстый, смешной.

Но я начинаю сейчас медленными шажками с хорошего, короткого метра. Вот недавно фильм, в котором я играл, он называется «Откат», занял первое место среди игровых фильмов короткого метра. Есть замечательное кино. Называется «Папа, который живет на крыше». Только что мы его отсняли, домонтировали, озвучили. Я посмотрел — мне понравилось, но зрители еще не видели. Хотелось бы, чтобы это стало полным метром, потому что идея очень классная.

Пока не получается, чтобы позвали на какую-то картину — и ты утром проснулся знаменитым российским киноактером. Такого, к сожалению, не происходит. Поэтому иду мелкими-мелкими шажками. Вообще, есть же такое расхожее мнение, что кино — это в первую очередь тусовка. Если ты туда попал, то всё хорошо будет. Тебя агенты друг другу передают, режиссеры передают, если тебя хорошо зарекомендовал. Конечно же, наверное, режиссерам тяжело вот так вот с бухты-барахты взять человека с улицы — как он себя на площадке ведет, непонятно; может, он выпивающий или что-то еще. Всякое бывает. Берут в основном каких-то проверенных людей, на кого можно положиться.

— Не могу не спросить про вашу карьеру в «Кривом зеркале» и «Смехопанораме». Есть ли у вас какой-то самый нелюбимый ваш образ из того периода?

 Был такой эксперимент, но, к счастью, на экраны он не вышел. Кто-то из авторов мне написал пародию на Пугачеву. Во-первых, был несмешной текст. Во-вторых, там должна была быть физическая узнаваемость, внешняя. И вот меня загримировали под нее, на меня надели лосины, ботфорты какие-то безвкусные, какой-то балахон, непонятный парик. И я стоял в гримерке, когда мне это всё сделали, смотрел на себя в зеркало и думал: «Господи, какое отвратительное зрелище. Ну зритель скажет всё, что он думает». И вот я вышел к зрителям, показал, что я умею, какая я Пугачева. В общем, зритель был в таком же недоумении, как и я.

И я понял, что такие пародийные эксперименты не для меня. Потому что в моем репертуаре много обаятельных, смешных дурочек, смешных девчонок с косичками. Они мне, безусловно, удавались, и я очень люблю все эти роли. Да и вообще, знаете, я считаю, что можно гордиться мужику, который с успехом, без ложной скромности говоря, справляется с женскими ролями, потому что это не так просто. Мы по пальцам можем пересчитать мужчин-артистов, которые играют женщин и это не вызывает какого-то отвращения.

Хотя у многих Александр Морозов ассоциируется именно с этим образом | Источник: www.umoristy.ruХотя у многих Александр Морозов ассоциируется именно с этим образом | Источник: www.umoristy.ru

Хотя у многих Александр Морозов ассоциируется именно с этим образом

Источник:

www.umoristy.ru

«У меня здоровье было на нуле»

— Я читала в одном из ваших интервью, что зритель после операции по гастрошунтированию вас не сразу принял, было много негативных комментариев. Действительно было такое?

— Было. Как сейчас по-модному говорят, хейт, да? Было много хейта. Ну и я прекрасно это понимаю, потому что мне доставалось даже от Петросяна за это, то что говорить об обычном зрителе? Конечно же, прилетало по полной программе. Но тут еще дело в том, что, когда я похудел на 80 килограммов, всё отвисло, и лицо стало как у шарпея. И тогда мне наш главный телевизионный режиссер говорит: «Саня, я не могу твои крупные планы брать, ты просто страшный, некрасивый человек». Конечно же, это не могло вызывать смех у зрителя. Это только какое-то сожаление, потому что я был очень неприятный внешне. Мне пришлось этим долго заниматься. Я до сих пор в процессе еще.

— А сейчас как поддерживаете себя в форме? Придерживаетесь какой-то диеты?

— Я гедонист. Наверное, это сейчас нехорошее слово считается. Но раньше гедонизм был со знаком плюс. Мне нравится получать в жизни удовольствие во всем — от еды, от сна, от прогулок, от ничегонеделания, от всего-всего, что происходит. Я кайфую от этого. И утруждать себя какими-то физическими нагрузками я не хочу. Знаю, что надо, но не хочется. (Смеется.)

— А еще раз, если бы пришлось пройти вот эту всю процедуру гастрошунтирования, прошли бы еще раз?

— Конечно. Ну, представляете, я уже к своим 50 годам, ну 45, просто стал развалиной. У меня здоровье просто было на нуле. Качество жизни настолько было некачественным, извините за тавтологию, когда ты просыпаешься, тебе жить неохота, зачем такая жизнь нужна? А сейчас я как заново родился. У меня всё по-новому, у меня ничего не болит. Я молодой, перспективный, неженатый.

— Про неженатый. Вопрос от поклонниц: свободно ли ваше сердце и где вас можно встретить?

— Ну шанс небольшой есть, конечно. (Смеется.) Приехать в Звенигород и под окнами спеть серенаду со словами «Морозов, выходи на балкон». (Смеется.) У меня есть французский маленький балкон, и было бы красиво, если бы девушка сыграла на чем-нибудь, на клавесине, например, под балконом. (Смеется.)

А если серьезно, то, знаете, я уже столько раз был женат, что я уже к женитьбе и отношениям отношусь спокойно. Вот даст Господь мне седьмую жену (число мое любимое, кстати), и тогда уже всё, можно на себе крест как на женихе ставить, заводить детей, в общем, наслаждаться жизнью. А что? Чарли Чаплин в 52 или в 53, не помню точно, на 18-летней женился. И ничего. И нормальные детки были, и всё хорошо было.

ПО ТЕМЕ
Людмила ДанилинаЛюдмила Данилина
Людмила Данилина
журналист
Алексей НогинскийАлексей Ногинский
Алексей Ногинский
видеожурналист
Роман ДанилкинРоман Данилкин
Роман Данилкин
фотограф
Александр Морозов Народная премия 63.RU Эксклюзивное интервью Артист Юморист Кривое зеркало Телеведущий История похудения
Комментарии
4
Гость
37 минут
А мне кажется, что перемены есть, просто они не сразу заметны.
Гость
38 минут
Пора бы ему попробовать себя в кулинарном шоу, учитывая его корни!
Читать все комментарии
Гость
