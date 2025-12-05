Власти озвучили новое решение о судьбе творческих коллективов Ярославской области. Что с ними будет

Что будет с творческими коллективами в Ярославской области Источник: ансамбль современной народной песни «Матаня»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о решении перевести муниципальные творческие коллективы в новую организационно-правовую форму — автономные некоммерческие организации (АНО). Об этом он сообщил вечером 5 декабря.

«В АНО полностью сохранится муниципальное финансирование, которое было у коллективов. При этом новая форма позволит им самостоятельно развиваться, участвовать в различных конкурсах и получать федеральные гранты. Тем самым мы и коллективы сохраним, и позволим им быть самостоятельными, развиваться творчески и финансово», — написал у себя в соцсетях глава региона.

Как отметил губернатор, любительские и профессиональные коллективы важны для культурной жизни региона.

«Это здорово, что у нас есть люди, которые занимаются художественной самодеятельностью, и профессионалы. Они развиваются сами и развивают свой родной край», — рассказал Михаил Евраев.

Чем больше будет таких коллективов, чем самостоятельнее и крепче они будут, тем лучше будет развиваться сфера культуры и весь наш регион в целом. Яркие примеры — оркестр народных инструментов из Ростова Великого и ансамбль современной народной песни «Матаня» из Углича. Михаил Евраев губернатор Ярославской области