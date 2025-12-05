НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Власти озвучили новое решение о судьбе творческих коллективов Ярославской области. Что с ними будет

Публикуем заявление губернатора Михаила Евраева

Власти озвучили новое решение о судьбе творческих коллективов Ярославской области. Что с ними будет

Публикуем заявление губернатора Михаила Евраева

390
Что будет с творческими коллективами в Ярославской области | Источник: ансамбль современной народной песни «Матаня»Что будет с творческими коллективами в Ярославской области | Источник: ансамбль современной народной песни «Матаня»

Что будет с творческими коллективами в Ярославской области

Источник:

ансамбль современной народной песни «Матаня»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о решении перевести муниципальные творческие коллективы в новую организационно-правовую форму — автономные некоммерческие организации (АНО). Об этом он сообщил вечером 5 декабря.

«В АНО полностью сохранится муниципальное финансирование, которое было у коллективов. При этом новая форма позволит им самостоятельно развиваться, участвовать в различных конкурсах и получать федеральные гранты. Тем самым мы и коллективы сохраним, и позволим им быть самостоятельными, развиваться творчески и финансово», — написал у себя в соцсетях глава региона.

Как отметил губернатор, любительские и профессиональные коллективы важны для культурной жизни региона.

«Это здорово, что у нас есть люди, которые занимаются художественной самодеятельностью, и профессионалы. Они развиваются сами и развивают свой родной край», — рассказал Михаил Евраев.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Чем больше будет таких коллективов, чем самостоятельнее и крепче они будут, тем лучше будет развиваться сфера культуры и весь наш регион в целом. Яркие примеры — оркестр народных инструментов из Ростова Великого и ансамбль современной народной песни «Матаня» из Углича.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Напомним, ранее артисты ансамбля современной народной песни «Матаня» из Углича пожаловались, что попали под сокращение. Увольнять сотрудников стали из-за реорганизации местного дворца культуры. Жители Углича даже создали петицию, чтобы поддержать коллектив. Подробнее об этом читайте по ссылке.

