НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 758мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,59
EUR 91,50
Экопроекты российских компаний
Новые корпуса для школ и детсадов
«Умные решения»
Крысы в жилом доме
Приговор после гибели младенца
Продают Центральный рынок
Объединят центры соцобслуживания
116-летняя ярославская бабушка — в больнице
Новые авиарейсы
Культура Проблема «Для некоторых это единственная работа»: артисты ярославского ансамбля пожаловались на сокращение

«Для некоторых это единственная работа»: артисты ярославского ансамбля пожаловались на сокращение

Что на это сказали в администрации

347
Ярославцы собирают подписи в петиции | Источник: Ансамбль современной народной песни «Матаня»Ярославцы собирают подписи в петиции | Источник: Ансамбль современной народной песни «Матаня»

Ярославцы собирают подписи в петиции

Источник:

Ансамбль современной народной песни «Матаня»

Артисты ансамбля современной народной песни «Матаня» из Углича Ярославской области попали под сокращение. Увольнять сотрудников стали из-за реорганизации местного Дворца культуры. Жители Углича даже создали петицию, чтобы поддержать коллектив.

По информации от администрации Угличского муниципального района, коллектив ансамбля «Матаня» состоит из 11 человек. Из них 7 работают по основному месту работы в других организациях.

В тексте петиции упоминается, что ансамбль существует более 35 лет. Он был «голосом» Углича, а его участники постоянно выступали на различных мероприятиях. За время существования коллектив получил множество наград и даже носил статус «губернаторского ансамбля».

«Скромное жалование, которое поддерживало членов коллектива, отбирают. А ведь для некоторых это единственная работа. В составе есть люди, кто положил жизнь на благо коллектива, не уехал в другие города, много лет трудился, приходя на репетиции и выступления в любом состоянии здоровья, даже имея серьёзные диагнозы», — пишут жители в петиции.

В администрации Угличского района информацию о реорганизации Дворца культуры подтвердили. В новом объединенном учреждении остается только должность руководителя НСК «Матаня». Артисты же смогут продолжить репетиции без заработной платы.

«Художественный руководитель останется работать, а артисты будут репетировать в качестве кружкового объединения. Привлечение к мероприятиям будет осуществляться на платной основе», — пояснили в администрации.

Кроме того, за артистами остается закреплено прежнее помещение. Они смогут продолжить репетировать в здании родного Дворца культуры.

«Репетиции будут продолжены в том же помещении, с использованием необходимого оборудования и инструментов. Более того, коллегам будет представлена возможность выступления на любой площадке, входящей в состав объединенного учреждения, — рассказали сотрудники муниципального образования.

Ранее мы сообщили о закрытии Дома культуры в деревне Выползово Тутаевского района. В региональном правительстве эту проблему объяснили выстраиванием единой сети муниципальных учреждений.

Также 15 ноября стало известно о временном прекращении работы ДК им. Добрынина в Ярославле. По словам директора учреждения Игоря Дербина, ДК закрывают минимум до лета 2026 года. В здании необходимо установить новую пожарную сигнализацию и систему оповещения.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Дом культуры Петиция Ансамбль
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
52 минуты
Жаль, что таким коллективам урезают финансирование.
Гость
55 минут
Настоящий талант не должен страдать из-за сокращения.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Скорее всего, не взлетит. Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление