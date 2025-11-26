«Для некоторых это единственная работа»: артисты ярославского ансамбля пожаловались на сокращение

Артисты ансамбля современной народной песни «Матаня» из Углича Ярославской области попали под сокращение. Увольнять сотрудников стали из-за реорганизации местного Дворца культуры. Жители Углича даже создали петицию, чтобы поддержать коллектив.

По информации от администрации Угличского муниципального района, коллектив ансамбля «Матаня» состоит из 11 человек. Из них 7 работают по основному месту работы в других организациях.

В тексте петиции упоминается, что ансамбль существует более 35 лет. Он был «голосом» Углича, а его участники постоянно выступали на различных мероприятиях. За время существования коллектив получил множество наград и даже носил статус «губернаторского ансамбля».

«Скромное жалование, которое поддерживало членов коллектива, отбирают. А ведь для некоторых это единственная работа. В составе есть люди, кто положил жизнь на благо коллектива, не уехал в другие города, много лет трудился, приходя на репетиции и выступления в любом состоянии здоровья, даже имея серьёзные диагнозы», — пишут жители в петиции.

В администрации Угличского района информацию о реорганизации Дворца культуры подтвердили. В новом объединенном учреждении остается только должность руководителя НСК «Матаня». Артисты же смогут продолжить репетиции без заработной платы.

«Художественный руководитель останется работать, а артисты будут репетировать в качестве кружкового объединения. Привлечение к мероприятиям будет осуществляться на платной основе», — пояснили в администрации.

Кроме того, за артистами остается закреплено прежнее помещение. Они смогут продолжить репетировать в здании родного Дворца культуры.

«Репетиции будут продолжены в том же помещении, с использованием необходимого оборудования и инструментов. Более того, коллегам будет представлена возможность выступления на любой площадке, входящей в состав объединенного учреждения, — рассказали сотрудники муниципального образования.

Ранее мы сообщили о закрытии Дома культуры в деревне Выползово Тутаевского района. В региональном правительстве эту проблему объяснили выстраиванием единой сети муниципальных учреждений.

Также 15 ноября стало известно о временном прекращении работы ДК им. Добрынина в Ярославле. По словам директора учреждения Игоря Дербина, ДК закрывают минимум до лета 2026 года. В здании необходимо установить новую пожарную сигнализацию и систему оповещения.