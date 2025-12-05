НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Лариса Долина после своей «отмены» решила вернуть деньги обманутой покупательнице ее квартиры

Лариса Долина после своей «отмены» решила вернуть деньги обманутой покупательнице ее квартиры

Певица намерена делать это поэтапно

322
Дело Ларисы Долиной уже дошло до Верховного суда | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUДело Ларисы Долиной уже дошло до Верховного суда | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Дело Ларисы Долиной уже дошло до Верховного суда

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Певица Лариса Долина решила вернуть покупательнице своей квартиры Полине Лурье деньги, полученные от нее. Сделать это народная артистка хочет в рамках мирового соглашения, поэтапно перечисляя ей сумму в 112 миллионов рублей.

Лариса Долина этой сделкой породила уникальный в судебной практике прецедент, который пользователи Сети окрестили «эффектом Долиной». Всё дело в том, что певица не просто продала свою пятикомнатную квартиру в столичных Хамовниках матери-одиночке Полине Лурье. За сделку Долина получила 112 миллионов рублей, но после этого перечислила их мошенникам.

Опомнившись, народная артистка пошла в суд, чтобы обжаловать сделку. Он встал на сторону Долиной — ей вернули недвижимость, а мошенники получили по 7 лет колонии. За бортом оказалась лишь покупательница: она осталась без элитной квартиры и денег. Матери-одиночке в суде указали, что свои 112 миллионов она может потребовать с осужденных мошенников.

После этого многие россияне ополчились на Долину. Они сдают билеты на ее концерты, распространяют ролики, созданные с помощью нейросетей, и мемы, высмеивающие певицу. Сеть заведений быстрого питания «Бургер Кинг» приняла решение прекратить развозить заказы по адресу в Хамовниках, где проживает исполнительница.

Когда Долину начали «отменять», а дело дошло до Верховного суда РФ, она наконец пошла навстречу обманутой покупательнице. Народная артистка предложила ей поэтапно вернуть всю сумму за квартиру, пишет Baza. Однако Полина Лурье отвергла такой вариант как несправедливый.

Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Лариса Долина Эффект Долиной Мошенник
Комментарии
12
Гость
25 минут
Народная аферистка Российской Федерации.
Гость
23 минуты
С Долиной всё понятно. Непонятно как суд встал на её сторону?
Читать все комментарии
Гость
