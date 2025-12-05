Лариса Долина после своей «отмены» решила вернуть деньги обманутой покупательнице ее квартиры

Дело Ларисы Долиной уже дошло до Верховного суда Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Певица Лариса Долина решила вернуть покупательнице своей квартиры Полине Лурье деньги, полученные от нее. Сделать это народная артистка хочет в рамках мирового соглашения, поэтапно перечисляя ей сумму в 112 миллионов рублей.

Лариса Долина этой сделкой породила уникальный в судебной практике прецедент, который пользователи Сети окрестили «эффектом Долиной». Всё дело в том, что певица не просто продала свою пятикомнатную квартиру в столичных Хамовниках матери-одиночке Полине Лурье. За сделку Долина получила 112 миллионов рублей, но после этого перечислила их мошенникам.

Опомнившись, народная артистка пошла в суд, чтобы обжаловать сделку. Он встал на сторону Долиной — ей вернули недвижимость, а мошенники получили по 7 лет колонии. За бортом оказалась лишь покупательница: она осталась без элитной квартиры и денег. Матери-одиночке в суде указали, что свои 112 миллионов она может потребовать с осужденных мошенников.

После этого многие россияне ополчились на Долину. Они сдают билеты на ее концерты, распространяют ролики, созданные с помощью нейросетей, и мемы, высмеивающие певицу. Сеть заведений быстрого питания «Бургер Кинг» приняла решение прекратить развозить заказы по адресу в Хамовниках, где проживает исполнительница.