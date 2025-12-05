НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле объявили закупку видеопроектора и света для ТЮЗа: когда он откроется

В Ярославле объявили закупку видеопроектора и света для ТЮЗа: когда он откроется

Публикуем данные властей

271
В Ярославле закупают технику для отремонтированного здания ТЮЗа

В Ярославле закупают технику для отремонтированного здания ТЮЗа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти объявили закупку видеопроекционного оборудования для отремонтированного здания ТЮЗа в Ярославле. Согласно информации с сайта «ЕИС Закупки», начальная цена — 49 миллионов 988 тысяч рублей. 11 декабря подведут итоги конкурса и выберут подрядчика.

«Поставщик доставит товар в срок: с даты заключения контракта до 16 марта 2026 года», — говорится в проекте контракта.

Параллельно проводится закупка светового оборудования для театра юного зрителя за 54 миллиона 640 тысяч. С 4 по 16 декабря принимаются заявки от компаний, готовых поставить технику. Световое оборудование должны доставить в ТЮЗ до 15 марта 2026 года.

Напомним, что Ярославский ТЮЗ на улице Свободы, 23 закрыли на ремонт в 2022 году. На работы по нацпроекту «Культура» выделили больше миллиарда рублей. В театре обновили кровлю, заменили окна и коммуникации, отреставрировали люстры и трехметровые фигуры на фасаде, а также модернизировали сценическое оборудование. На здании появилась новая подсветка.

Планировалось, что ремонт завершится в 2024 году. Однако из-за необходимости проведения дополнительных работ открытие театра было отложено. Пока здание находится на ремонте, артисты ТЮЗа и театра кукол выступают на других сценах.

По данным регионального министра культуры Ирины Ширшовой, открытие ТЮЗа планируется на 23 декабря 2025 года. На «Яндекс Афише» уже начали продавать билеты на предновогодние спектакли в отремонтированном здании театра.

Часто ходите в театры?

Стараюсь хотя бы раз в месяц ходить в театры
Не хожу в театр
Напишу в комментариях
ТЮЗ
