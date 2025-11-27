В Ярославле отменили предновогодний спектакль с Ярославом Бойко. Причина

В Ярославле отменили предновогодний спектакль «Трое на качелях» (16+), который должен был пройти 30 декабря на сцене Дворца культуры имени А. М. Добрынина. Об этом сообщили на самой площадке.

«Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения», — указали в ДК.

Причина — закрытие Дворца культуры им. А. М. Добрынина по решению суда. Напомним, в здании требуется установка новой пожарной сигнализации и системы оповещения. На фоне приостановки работы ДК часть спектаклей перенесли на другие площадки, некоторые мероприятия и вовсе отменили, творческие коллективы также временно будут заниматься в других локациях.

О чем спектакль

В центре сюжета — трое незнакомцев, которые по воле случая оказываются в одних и тех же обстоятельствах.

«Спектакль и смешит, и интригует, и заставляет задуматься. Кто-то увидит в нем философский подтекст, кого-то увлечет почти детективный сюжет, а кто-то просто посмеется над невероятными приключениями героев. Продолжительность — 1 час 30 минут (без антракта)», — указано в описании.

На сцене — звезда сериала «Неотложка» и «Всегда говори „Всегда“» Ярослав Бойко, актер Андрей Кайков (известен по шоу «Шесть кадров»), а также Олег Андреев и Надежда Тегунова. Продюсер авантюрной комедии — Андрей Феофанов.