В Ярославле из-за закрытия ДК перенесли концерт культовой группы «Нэнси»

В ДК им. Добрынина предупредили о переносе концерта группы «Нэнси»

Из-за закрытия Дворца культуры им. А. М. Добрынина в Ярославле перенесли на новую площадку концерт группы «Нэнси» (16+). Об этом сообщили в самом ДК 28 ноября.

«Концерт группы „Нэнси“, намеченный на 15 декабря в ДК Добрынина переносится во Дворец Молодежи (Проспект Ленина, 27), 15 декабря 2025 года на 19:30. Все ранее приобретенные билеты действительны», — предупредили в ДК.

Солист Андрей Костенко вместе с группой даст праздничный концерт «Ментоловое настроение». Согласно афише, фанаты услышат культовые хиты «Светик мой Светлана», «В шикарном отеле», «Чистый лист», «Голубоглазая» и другие песни.