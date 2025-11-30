НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Культура Закрытие ДК им. Добрынина В Ярославле из-за закрытия ДК перенесли концерт культовой группы «Нэнси»

В Ярославле из-за закрытия ДК перенесли концерт культовой группы «Нэнси»

Дата выступления сохраняется

371
В ДК им. Добрынина предупредили о переносе концерта группы «Нэнси» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ДК им. Добрынина предупредили о переносе концерта группы «Нэнси» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ДК им. Добрынина предупредили о переносе концерта группы «Нэнси»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за закрытия Дворца культуры им. А. М. Добрынина в Ярославле перенесли на новую площадку концерт группы «Нэнси» (16+). Об этом сообщили в самом ДК 28 ноября.

«Концерт группы „Нэнси“, намеченный на 15 декабря в ДК Добрынина переносится во Дворец Молодежи (Проспект Ленина, 27), 15 декабря 2025 года на 19:30. Все ранее приобретенные билеты действительны», — предупредили в ДК.

Солист Андрей Костенко вместе с группой даст праздничный концерт «Ментоловое настроение». Согласно афише, фанаты услышат культовые хиты «Светик мой Светлана», «В шикарном отеле», «Чистый лист», «Голубоглазая» и другие песни.

Коллектив набрал популярность в 90-е годы прошлого столетия, их хиты часто звучали на радио и ТВ. Одна из популярнейших песен — «Нашел другую». После дефолта в 1998 году «Нэнси» пропали, тогда же вскрылся спор об авторских правах на композиции. Автор слов и музыки большинства песен Анатолий Бондаренко решил отстаивать права в суде. Спустя 9 лет судебных споров группе удалось вернуть песни. Ранее мы публиковали интервью солиста о том, как появилась группа «Нэнси».

Напомним, работу ДК им. Добрынина приостановили 17 ноября 2025 года по определению Ленинского районного суда в рамках иска прокурора района. Как рассказывал в беседе с 76.RU директор ДК Игорь Дербин, в здании требуется установка пожарной сигнализации и системы оповещения. Из-за внезапного закрытия руководству пришлось экстренно искать новые площадки для переноса концертов, спектаклей, новогодний елок, а также репетиций творческих коллективов. Предварительно, ДК будет закрыт до лета 2026 года. Все новости о его работе мы публикуем в специальном сюжете.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
4
Гость
41 минута
Не все перемены к лучшему.
Гость
42 минуты
А где теперь патриотизм к культуре города? Надо было сохранить выступление во дворце.
Читать все комментарии
Гость
