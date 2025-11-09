НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

зап.

 756мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Обновленный сквер
«Умные решения» в недвижимости
Проблемы с интернетом
Где лечиться этой осенью
Закроют школу
Женские «ред флаги»
Когда откроют новую поликлинику
Умер известный профессор
Культура Ушел из жизни актер сериалов «Кухня» и «Граница. Таежный роман» Владимир Симонов

Ушел из жизни актер сериалов «Кухня» и «Граница. Таежный роман» Владимир Симонов

Ему было 68 лет

478
Фильмография артиста насчитывает более 150 ролей | Источник: КинопоискФильмография артиста насчитывает более 150 ролей | Источник: Кинопоиск

Фильмография артиста насчитывает более 150 ролей

Источник:

Кинопоиск

На 69-м году жизни скончался ведущий актер Театра им. Евгения Вахтангова народный артист РФ Владимир Симонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близких артиста.

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Самарской области. Окончил Театральное училище им. Б. Щукина, после чего был принят в труппу Театра им. Е. Вахтангова.

Владимир Симонов — народный артист России — стал популярен благодаря ролям в сериалах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Каменская», «Дети Арбата», «Достоевский» и «Перевал Дятлова». Молодое поколение знает его, как Геннадия Соколова из сериала «Кухня».

Актер был лауреатом целого ряда театральных премий, в том числе премии «Чайка», Российской национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова, премии «Хрустальная Турандот». В конце сентября 2025 года президент России Владимир Путин наградил Симонова орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Смерть Актер Театр Кино
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
19 минут
🙏🙏🙏
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление