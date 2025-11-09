Ушел из жизни актер сериалов «Кухня» и «Граница. Таежный роман» Владимир Симонов

Фильмография артиста насчитывает более 150 ролей Источник: Кинопоиск

На 69-м году жизни скончался ведущий актер Театра им. Евгения Вахтангова народный артист РФ Владимир Симонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близких артиста.

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Самарской области. Окончил Театральное училище им. Б. Щукина, после чего был принят в труппу Театра им. Е. Вахтангова.

Владимир Симонов — народный артист России — стал популярен благодаря ролям в сериалах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Каменская», «Дети Арбата», «Достоевский» и «Перевал Дятлова». Молодое поколение знает его, как Геннадия Соколова из сериала «Кухня».