«Испытываю чувство вины перед близкими и о многом сожалею». Актер Александр Яцко — о жизни, новых ролях и возвращении Ефремова

Актер Александр Яцко рассказал о новых ролях в театре, Розенбауме и возвращении Ефремова Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Москве стартовал новый театральный сезон: площадки представили обновленные репертуары и уже радуют зрителей премьерами. MSK1.RU поговорил с актером Театра имени Моссовета Александром Яцко — о мюзикле «Вальс-бостон» по мотивам песен Александра Розенбаума, старых и новых ролях, подходе к жизни и старых товарищах по сцене.

Александр Яцко — актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России. Родился в 1958 году в Минске, окончил архитектурный факультет БПИ, позже — Школу-студию МХАТ. Играл в Театре на Таганке, с 1993 года — в труппе Театра имени Моссовета. Наиболее известен по фильмам и сериалам «Закрытая школа», «Хиромант», «Холодные берега», «Тест на беременность» и другим. В 2024 году сыграл князя Гремина в экранизации «Евгения Онегина».

— Про «Вальс-бостон». Несколько зрителей сказали, что вы очень похожи на Розенбаума по подаче и по голосу. Вы это планировали?

— Нет, не планировал. Я такой, какой есть, — у меня своя манера. Не исключаю, что манера Розенбаума на меня повлияла: мне очень близок его выразительный, местами неистовый стиль.

— Вы на сцене уже больше 30 лет — что изменилось во внутреннем восприятии?

— С возрастом меняешься и начинаешь задумываться о прошлом. Мне близка и понятна тема «Вальса-бостона». На сцену выходит пожилой человек, Странник, и вспоминает свою жизнь, которую прожил не так, как хотел, когда был молодым. Мне знакомы переживания Странника, я тоже испытываю чувство вины перед близкими и о многом сожалею, как и тот, кого я играю в нашем спектакле.

Но всё же главное в спектакле — музыка и история, которую режиссер Михаил Миронов очень точно встроил в 23 номера. Некоторые песни звучат неожиданно, в новом ключе. Мне особенно нравится финал первого акта. Одна из самых известных песен Розенбаума «Ау» подана как последнее слово подсудимого: «Мама, извини, я накосячил и ничего не могу изменить. Ау, мама, прости, я заблудился… Я хотел подарить тебе счастье, но принес только горе, прости, мама, ау!..». Это очень трогательное место.

— В каких еще постановках вас можно будет увидеть?

— Раньше я много играл в театре Моссовета, но часть спектаклей уже убрали из репертуара. Из старых остались «Горе от ума», «Упражнения в прекрасном» и «Опасные связи».

— Весной в Моссовете была громкая премьера «Женитьбы», где вы сыграли Подколесина. Изменился ли ваш герой?

— Изменился привычный мне способ существования на сцене. Я так еще не играл. Назначение на эту роль меня удивило. Я недоумевал — при чём здесь я, что я там буду делать? Но в конце концов мое недоумение совпало с недоумением Подколесина: «Что я здесь делаю? Зачем мне это?». Возможно, на это и делался расчет. Результатом я очень доволен.

— Как построено ваше взаимодействие с Евгением Марчелли?

— Как и должно: я доверяю ему, он — мне. Мы не друзья, не перезваниваемся по пустякам и не ходим в одни и те же рестораны. У нас хорошие, исключительно производственные отношения. Он толковый режиссер, «работяга», очень открытый и искренний человек.

— Что думаете о слиянии театров? В 2022 году Театр имени Моссовета объединили с Московским открытым студенческим театром (МОСТ), и эта тенденция продолжается.

— Ничего не думаю. Вероятно, у объединения были административные причины, которые мне незнакомы и не особенно интересны.

— Общались ли вы с Михаилом Ефремовым? Он сейчас восстанавливает театральную карьеру.

— Я рад, что Миша вернулся домой, и верю, что его возвращение в театр будет успешным.

Михаил Ефремов вошел в театральную труппу «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» в новом сезоне. Вместе с Анной Михалковой Михаил Ефремов сыграет в спектакле «Без свидетелей» по одноименному фильму в постановке Никиты Михалкова. Премьера состоится в феврале 2026 года.