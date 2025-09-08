Популярный сад в Ярославле перейдет на осенний график работы

В Ярославле изменили график работы Губернаторского сада. Как предупредили в пресс-службе Ярославского художественного музея, сад в центре города будет открыт с 10:00 до 20:30.
Ранее Губернаторский дом и сад на Волжской набережной работали до 22:00. Согласно прейскуранту, полный билет на экспозицию «Скульптура в пленэре» (0+) в саду стоит 150 рублей, льготный — 100 рублей.
Вход свободный для льготных категорий:
дети до 16 лет;
Герои советского Союза;
Герой РФ;
полные кавалеры ордена Славы;
сотрудники музеев РФ, члены международного комитета музеев ICOM;
учащиеся художественных учебных заведений РФ;
гиды, гиды-переводчики;
члены многодетных семей;
ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ;
инвалиды I, II, и III групп РФ, сопровождающий инвалида I, II групп;
ветераны боевых действий РФ, инвалиды боевых действий;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лица, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции и члены их семей.
Губернаторский сад является частью городской усадьбы, построенной на Волжской набережной в 1820-е годы по указу императора Александра I. Проектом руководил ярославский генерал-губернатор А. М. Безобразов. Как указано на сайте музея, планировка сада учитывает принципы регулярного и пейзажного паркостроения. Партер с фонтаном перед зданием выполнен во французском стиле (отличается геометричностью форм и симметрией), а южная и северные части парка — в английском, которому характерны естественность композиций.
На территории сада расположены работы российских скульпторов Николая Силиса, Михаила Дронова, Виктора Корнеева, Александра Молева, Иосифа Дашевского и Зураба Церетели.
Сад при Музее зарубежного искусства на Советской площади, 2, который также входит в состав Ярославского художественного музея, продолжит работу до 20:00. Как уточнили в пресс-службе ЯХМ, сад, как и музей, работает до 20:00 весь сезон.