Культура Популярный сад в Ярославле перейдет на осенний график работы

Популярный сад в Ярославле перейдет на осенний график работы

Публикуем новое расписание

455
В Ярославле перейдет на осенний режим работы Губернаторский сад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле перейдет на осенний режим работы Губернаторский сад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перейдет на осенний режим работы Губернаторский сад

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле изменили график работы Губернаторского сада. Как предупредили в пресс-службе Ярославского художественного музея, сад в центре города будет открыт с 10:00 до 20:30.

Ранее Губернаторский дом и сад на Волжской набережной работали до 22:00. Согласно прейскуранту, полный билет на экспозицию «Скульптура в пленэре» (0+) в саду стоит 150 рублей, льготный — 100 рублей.

Вход свободный для льготных категорий:

  • дети до 16 лет;

  • Герои советского Союза;

  • Герой РФ;

  • полные кавалеры ордена Славы;

  • сотрудники музеев РФ, члены международного комитета музеев ICOM;

  • учащиеся художественных учебных заведений РФ;

  • гиды, гиды-переводчики;

  • члены многодетных семей;

  • ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ;

  • инвалиды I, II, и III групп РФ, сопровождающий инвалида I, II групп;

  • ветераны боевых действий РФ, инвалиды боевых действий;

  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

  • лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

  • лица, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции и члены их семей.

Губернаторский сад является частью городской усадьбы, построенной на Волжской набережной в 1820-е годы по указу императора Александра I. Проектом руководил ярославский генерал-губернатор А. М. Безобразов. Как указано на сайте музея, планировка сада учитывает принципы регулярного и пейзажного паркостроения. Партер с фонтаном перед зданием выполнен во французском стиле (отличается геометричностью форм и симметрией), а южная и северные части парка — в английском, которому характерны естественность композиций.

На территории сада расположены работы российских скульпторов Николая Силиса, Михаила Дронова, Виктора Корнеева, Александра Молева, Иосифа Дашевского и Зураба Церетели.

Сад при Музее зарубежного искусства на Советской площади, 2, который также входит в состав Ярославского художественного музея, продолжит работу до 20:00. Как уточнили в пресс-службе ЯХМ, сад, как и музей, работает до 20:00 весь сезон.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
График работы Ярославский художественный музей Сад
