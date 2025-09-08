Популярный сад в Ярославле перейдет на осенний график работы

В Ярославле перейдет на осенний режим работы Губернаторский сад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле изменили график работы Губернаторского сада. Как предупредили в пресс-службе Ярославского художественного музея, сад в центре города будет открыт с 10:00 до 20:30.

Ранее Губернаторский дом и сад на Волжской набережной работали до 22:00. Согласно прейскуранту, полный билет на экспозицию «Скульптура в пленэре» (0+) в саду стоит 150 рублей, льготный — 100 рублей.

дети до 16 лет;

Герои советского Союза;

Герой РФ;

полные кавалеры ордена Славы;

сотрудники музеев РФ, члены международного комитета музеев ICOM;

учащиеся художественных учебных заведений РФ;

гиды, гиды-переводчики;

члены многодетных семей;

ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ;

инвалиды I, II, и III групп РФ, сопровождающий инвалида I, II групп;

ветераны боевых действий РФ, инвалиды боевых действий;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

лица, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции и члены их семей.

Губернаторский сад является частью городской усадьбы, построенной на Волжской набережной в 1820-е годы по указу императора Александра I. Проектом руководил ярославский генерал-губернатор А. М. Безобразов. Как указано на сайте музея, планировка сада учитывает принципы регулярного и пейзажного паркостроения. Партер с фонтаном перед зданием выполнен во французском стиле (отличается геометричностью форм и симметрией), а южная и северные части парка — в английском, которому характерны естественность композиций.

На территории сада расположены работы российских скульпторов Николая Силиса, Михаила Дронова, Виктора Корнеева, Александра Молева, Иосифа Дашевского и Зураба Церетели.