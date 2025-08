12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту

В детстве она заслушивалась Cry Me A River и мечтала когда-нибудь увидеть Тимберлейка вживую. Летом 2025 года мечта сбылась: Анна Дьячкова (Карачун) вместе с мужем отправилась в музыкальный тур в Грузию, где попала на концерт любимого артиста. В своей колонке она рассказывает, как вместе с многотысячной толпой отстояла 12 часов на жаре ради хороших мест, почему доверилась билетам от турагентства и чем ее удивили тбилисские рынки. Обо всём этом — в ее рассказе от первого лица для 72.RU.

Детская мечта, которая сбылась

Джастин Тимберлейк был первым зарубежным артистом, которого я полюбила в детстве. Не скажу, что сейчас я какая-то огромная его фанатка, но ощущение детской мечты, которая сбывается, вызывает очень классные эмоции. Из песен особенно люблю Mirrors — на концерте она совершенно иначе воспринимается. Когда он поднимает руки и отбивает ритм, а весь зал ему подпевает — это просто невероятно, словами не передать. Раз в жизни точно стоит пережить такие эмоции. Из старых любимых — Cry Me A River, SexyBack, из новых — No Angels и Can’t Stop The Feeling!